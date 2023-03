QUELLE SERA LA SUITE DE LA GUERRE D’UKRAINE ?

Trois États sont pressentis par les États-Unis et l’OTAN pour obtenir l’honneur de se sacrifier pour affronter la Russie sur le front Est de la guerre impérialiste prénommée « Guerre d’Ukraine ». Il apparaît de plus en plus évident que le proxy ukrainien sera sous peu hors d’état de nuire…La chute de Bakhmut aux mains de la Russie serait une humiliation majeure pour Zelensky et l’Ukraine, ainsi que pour les États-Unis et l’Europe. Les États-Unis seraient confrontés à un choix majeur : poursuivre l’escalade de la guerre avec le risque d’une confrontation OTAN-Russie qui pourrait devenir nucléaire, ou presser l’Ukraine de digérer ses pertes et de chercher un compromis alors que pour l’occasion, le proxy polonais se propose de s’accaparer des terres ukrainiennes. Depuis quelques jours, les ONG occidentales infiltrées en Géorgie provoquent du grabuge dans cette république du Caucase de quatre millions d’habitants. Il faut dire que la Géorgie a déjà goûté à la médecine Russe pendant la guerre de 2008 et qu’elle y pensera à deux fois avant d’affronter à nouveau l’ours russe. Deux articles ci-dessous présentent les détails des malversations occidentales pour inciter la Géorgie à ouvrir les hostilités contre la Russie. Enfin, la Moldavie – soutenu en sous main par la Roumanie et l’OTAN – organise des provocations contre la Transnistrie une région ukrainienne enclavée ayant proclamée son adhésion à Moscou et à la Fédération de Russie. Un article ci-dessous rapporte une tentative d’attentat terroriste contre la population de l’enclave. La Moldavie n’a évidemment les capacités d’envahir la Transnistrie ni d’affronter la Russie, mais la Roumanie, proxy de l’OTAN dans les Balkan, se tient prête à soutenir le suicide de la Moldavie pour mieux l’annexer. L’Alliance Atlantique belliqueuse (États-Unis-OTAN) mène également de nombreuses provocations en Mer de Chine autour de Taïwan, l’un de leur proxy dans cette région. De tout ceci il ressort que la guerre d’Ukraine aura des suites en forme de Troisième Guerre Mondiale. Il serait temps que le prolétariat prenne ses responsabilités et manifeste son refus d’un génocide nucléaire mondialisé.

Lire le reportage sur l’attentat à la voiture piégée en Transnistrie : La région séparatiste moldave de Transnistrie affirme avoir déjoué un attentat contre son président, Vadim Krasnoselski (msn.com)

La Géorgie est ciblée pour un changement de régime en raison de son refus d’ouvrir un «deuxième front» contre la Russie

Par Andrew Korybko sur La Géorgie est ciblée pour un changement de régime en raison de son refus d’ouvrir un « deuxième front » contre la Russie (substack.com)

L’Occident veut punir le Premier ministre Irakli Garibashvili pour son refus pragmatique d’ouvrir un « deuxième front » dans la guerre par procuration des États-Unis contre la Russie après qu’il ait exposé publiquement ce complot début décembre, tout en promettant de ne jamais armer Kiev non plus. La fureur artificiellement fabriquée autour du projet de loi sur les agents étrangers inspiré par les États-Unis n’est rien d’autre qu’un écran de fumée pour dissimuler la véritable raison des émeutes de mardi.

L’ancienne République soviétique de Géorgie a connu une sérieuse tentative de révolution de couleur mardi soir après que des émeutiers radicaux pro-occidentaux ont tenté de prendre d’assaut le Parlement en réponse à l’adoption d’un projet de loi exigeant que toutes les organisations ayant au moins 20% de financement étranger s’enregistrent auprès des autorités. Les médias grand public occidentaux (MSM) dirigés par les États-Unis ont artificiellement fabriqué le faux récit à l’approche des événements alléguant que la loi est basée sur le système connexe de la Russie, même s’il est explicitement inspiré par les États-Unis.

Cette tentative bien intentionnée de protéger la démocratie géorgienne naissante et certes imparfaite de l’ingérence étrangère en vertu de son droit souverain a ensuite été exploitée comme prétexte pour organiser un violent changement de régime contre le Premier Ministre Irakli Garibashvili. L’Occident veut le punir pour son refus pragmatique d’ouvrir un « deuxième front » dans la par procuration guerre des États-Unis contre la Russie après qu’il ait publiquement exposé ce complot début décembre tout en promettant de ne jamais armer Kiev non plus.

La présidente Salomé Zourabichvili, qui était en visite à l’ONU à New York lors du changement de régime infructueux contre Garibashvili mardi soir, a apporté son soutien total aux émeutes dans une vidéo qui colportait le récit de la guerre de fausses informations de l’Occident alléguant que le projet de loi est soutenu par la Russie. Les lecteurs doivent savoir qu’elle a servi la majeure partie de sa carrière en tant que diplomate française après y être née et qu’elle a été ambassadrice de ce pays en Géorgie jusqu’en 2004.

Elle n’a reçu la citoyenneté géorgienne à ce moment-là qu’en raison d’un accord entre ces deux gouvernements proposé par Mikhaïl Saakachvili à la suite de sa révolution de couleur réussie l’année précédente afin qu’elle devienne son ministre des Affaires étrangères. À toutes fins utiles, Zurabishvili a depuis fonctionné comme l’un des Doré principaux « agents d’influence » du Golden Billion en Géorgie. Bien que la Première ministre détienne aujourd’hui plus de pouvoir en raison de réformes antérieures, la présidence lui donne toujours une certaine influence sur la société.

C’est dans ce contexte que la violente prise du pouvoir mardi soir contre Garibashvili a été tentée, bien que la Russie était déjà préparée à ce scénario après que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti début février que quelque chose de nauséabond se préparait effectivement dans cette ancienne république soviétique. Il a déclaré à un présentateur de télévision populaire à l’époque que « le fait qu’ils aimeraient transformer la Géorgie en un autre irritant, ramener la situation à la condition agressive de l’ère Saakachvili ne fait aucun doute ».

Il convient également de mentionner que la dernière tentative de révolution de couleur de l’Occident dans la région a eu lieu au milieu des gains russes continus autour d’Artyomovsk/« Bakhmut », ce qui a incité le président ukrainien Vladimir Zelensky à avertir que la Russie pourrait traverser le reste du Donbass si elle s’emparait de cette ville. Plus tôt dans la journée et quelques heures avant la tentative de prise d’assaut du parlement à Tbilissi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a confirmé qu’une victoire dans ce pays briserait les défenses régionales de Kiev.

Pour résumer la dynamique stratégique à la veille du changement de régime infructueux de mardi soir en Géorgie, le MSM avait déjà fabriqué le faux récit avant le vote du Parlement sur le projet de loi sur les agents étrangers inspiré par les États-Unis, alléguant qu’il symbolise l’inclinaison du pays vers la Russie. Cette campagne de guerre de l’information est menée contre son Premier ministre pour son refus début décembre d’ouvrir un « deuxième front » contre cette grande puissance eurasienne afin de soulager la pression sur les mandataires ukrainiens des États-Unis.

La présidente géorgienne, qui a sans doute toujours fonctionné comme l’un des principaux « agents d’influence » du Golden Billion, se trouvait à New York lorsque tout s’est déroulé et a apporté son soutien total à ces émeutes de changement de régime. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense Choïgou et Zelensky ont informé tout le monde que la Russie pourrait traverser le reste du Donbass si elle s’emparait d’Artyomovsk/« Bakhmut ». La scène était donc prête pour tenter de renverser violemment Zurabishvili mardi soir.

Il serait prématuré de déclarer qu’il est sûr de sa position malgré le fait que les services de sécurité défendent avec succès le parlement contre les émeutiers, car beaucoup de choses pourraient encore se passer pour faire avancer le programme de changement de régime des États-Unis. La Géorgie est un pays profondément divisé qui a été sous une immense influence occidentale au cours des deux dernières décennies, au cours desquelles le milliard d’or a réussi à manipuler une proportion importante de la population pour qu’elle obéisse à ses ordres géopolitiques.

Il n’y a pas de pénurie d’« idiots utiles » qui peuvent facilement être induits en erreur en déstabilisant leur pays au détriment de ses intérêts nationaux objectifs en raison de leur libéral– libérale-mondialiste idéologie. Cela signifie que la Géorgie devrait donc devenir le dernier front de la nouvelle guerre froide, car il est peu probable que sa dernière crise soit résolue de sitôt. La situation est extrêmement grave et l’issue de la hybride guerre non déclarée des États-Unis contre la Géorgie pourrait affecter directement les développements dans le Donbass.

Fuyez, chatons et chiots – Cruella de Vil est lâchée en Georgie : Viola von Cramon-Taubadel, MPE

À lire sur : Fuyez, chatons et chiots – Cruella de Vil est lâchée en Georgie : Viola von Cramon-Taubadel, MPE (reseauinternational.net)

Les États-Unis prêts à un coup fourré pour lâcher l’Ukraine ? Des indices révélateurs

Sur Investig’action: Les États-Unis prêts à un coup fourré pour lâcher l’Ukraine ? Des indices révélateurs | Investig’Action (investigaction.net)