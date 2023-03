Alastair Crooke impressionne par sa lucidité et le réalisme de son analyse du drame ukrainien. Il fut l’un des premiers analyste à admettre que cette guerre par procuration confrontaient l’empire américain, et son bras militaire l’OTAN, à la puissance impériale russe – en prolongation de la guerre froide perdue par la « superpuissance » militaire soviétique…mais jamais gagnée par la superpuissance financière américaine. Bref, la guerre impérialiste américaine pour l’hégémonie n’a jamais cessé depuis son établissement au lendemain de la Grande guerre de 1914-1918. Voilà qui replace l’incident du 24 février 2022 à Kiev, capitale de l’État voyou ukrainien, dans sa véritable perspective historique mondiale. Cependant, l’analyste Crooke est confronté aux limites de sa rhétorique idéaliste quand il résume les objectifs de la guerre américaine en Ukraine-Russie de cette façon « Tenter d’atteindre les deux objectifs d’une Russie affaiblie (et balkanisée) et de maintenir intacte l’hégémonie mondiale du dollar n’est peut-être pas possible. (L’Amérique) risque de n’atteindre ni l’un ni l’autre. » Ou est l’erreur? L’erreur consiste à penser comme le célèbre stratège militaire Clausewitz qu’il y a des « guerres par choix » et des « guerres de décision », ces dernières étant des conflits existentiels, selon sa définition…la guerre USA-OTAN en Ukraine étant considérée comme une « guerre existentielle de décision et de survie » à la fois par l ‘Alliance impérialiste du Pacifique (Chine-Russie-Iran) et par l’ Alliance impérialiste Atlantique . Il n’y a aucune confusion entre deux objectifs ultimes. L’objectif de cette nième guerre par procuration est d’assurer la survie des structures financières et militaires associées, tant américaines que mondiales, qui permettent d’énormes profits et le transfert de l’épargne mondiale vers le «Borg» de la sécurité occidentale…ce qui est devenu impossible depuis le déclin accéléré de l’Alliance impérialiste Atlantique. qu’on se le dise, tout ceci nous mène droit vers la guerre nucléaire génocidaire.

Par Alastair Crooke – Source Strategic Culture

Un objectif stratégique nécessiterait un but unitaire qui pourrait être décrit succinctement. Il faudrait en outre une clarté convaincante quant aux moyens d’atteindre l’objectif et une vision cohérente de ce à quoi ressemblerait un résultat positif.

Winston Churchill a décrit l’objectif de la Seconde Guerre mondiale comme étant la destruction de l’Allemagne. Mais il s’agissait d’une « platitude » et non d’une stratégie. Pourquoi l’Allemagne devait-elle être détruite ? Quel intérêt y avait-il à détruire un partenaire commercial aussi important ? S’agissait-il de sauver le système commercial impérial ? Ce dernier avait échoué (après « Suez ») et l’Allemagne est entrée dans une profonde récession. Alors, quel était le résultat final escompté ? À un moment donné, une Allemagne complètement désindustrialisée et pastoralisée a été présentée comme l’issue (improbable) du conflit.

Churchill a opté pour la rhétorique et l’ambiguïté.

Le monde anglophone est-il aujourd’hui plus clair qu’à l’époque sur ses objectifs stratégiques dans sa guerre contre la Russie ? Sa stratégie consiste-t-elle vraiment à détruire et à démembrer la Russie ? Si oui, dans quel but précis (servir de « tremplin » vers la guerre contre la Chine?). Et comment la destruction de la Russie, une grande puissance terrestre, peut-elle être accomplie par des États dont les forces sont essentiellement navales et aériennes ? Et qu’est-ce qui s’ensuivrait ? Une tour de Babel composée de petits États asiatiques qui s’affrontent ?

La destruction de l’Allemagne (une ancienne puissance culturelle dominante) était un élément de rhétorique churchillienne (bon pour le moral), mais pas une stratégie. En fin de compte, c’est la Russie qui a mené l’intervention décisive dans la Seconde Guerre. Et la Grande-Bretagne a terminé la guerre en faillite financière (avec des dettes énormes) et est devenue une dépendance et un otage de Washington.

À l’époque, comme aujourd’hui, les objectifs étaient confus et contradictoires : depuis l’époque de la guerre des Boers, l’establishment britannique craignait de perdre son « joyau de la couronne » , le commerce des ressources naturelles de l’Est, au profit de l’ambition putative de l’Allemagne de devenir elle-même un « empire » commercial.

En bref, l’objectif de la Grande-Bretagne était de maintenir son hégémonie sur les matières premières dérivées de l’Empire (un tiers du globe) qui verrouillaient la primauté économique de la Grande-Bretagne. C’était la considération primordiale au sein de ce cercle restreint de penseurs de l’Establishment – ainsi que l’intention d’enrôler les États-Unis dans le conflit.

Aujourd’hui, nous vivons un narcissisme qui a éclipsé la pensée stratégique : l’Occident ne peut renoncer au sentiment d’être le centre de l’univers (même si ce n’est plus au sens racial du terme, mais par la substitution d’une politique victimaire exigeant une réparation sans fin, comme prétention à la primauté morale mondiale).

Pourtant, au fond, l’objectif stratégique de la guerre menée aujourd’hui par les États-Unis contre la Russie est de maintenir l’hégémonie américaine en dollars, ce qui a une résonance avec la lutte de la Grande-Bretagne pour maintenir sa primauté lucrative sur une grande partie des ressources mondiales, et de faire exploser la Russie en tant que concurrent politique. Le fait est que ces deux objectifs ne se chevauchent pas mais peuvent tirer dans des directions différentes.

Churchill a également poursuivi deux « aspirations » tout à fait divergentes et, rétrospectivement, n’en a réalisé aucune. La guerre avec l’Allemagne n’a pas consolidé la mainmise de la Grande-Bretagne sur les ressources mondiales, au contraire, avec l’Europe continentale en ruines, Londres s’est exposée à ce que les États-Unis détruisent, puis s’approprient, son ancien empire, comme principale conséquence du fait que le Royaume-Uni devienne un débiteur de guerre appauvri.

Aujourd’hui, nous nous trouvons à un point d’inflexion (à moins d’une guerre nucléaire, qu’aucune des parties ne souhaite) où l’Ukraine ne peut pas « gagner ». Au mieux, Kiev peut organiser périodiquement des opérations de sabotage avec ses forces spéciales à l’intérieur de la Russie pour un impact médiatique disproportionné. Cependant, ces actions sporadiques ne changent pas l’équilibre militaire stratégique qui penche aujourd’hui largement en faveur de la Russie.

En tant que telle, la Russie imposera les conditions de la défaite ukrainienne, quelles qu’elles soient en termes de géographie et de structure politique. Il n’y a rien à discuter avec les « collègues » occidentaux. Ce « pont » a été brûlé lorsqu’Angela Merkel et François Hollande ont admis que la stratégie occidentale depuis la « révolution » du Maïdan, et notamment les accords de Minsk, était une feinte destinée à masquer les préparatifs de l’OTAN pour une guerre par procuration contre la Russie.

Maintenant que ce subterfuge est révélé au grand jour, l’Occident a obtenu sa guerre par procuration dirigée par l’OTAN ; mais la conséquence de ces tromperies est que Poutine et le peuple russe comprennent maintenant qu’une fin négociée du conflit est hors de question : l’eau a coulé sous les ponts depuis Minsk. Et puisque l’Occident refuse de comprendre que l’Ukraine est essentiellement une guerre civile qui couvait et qu’il a délibérément déclenchée en épousant avidement un nationalisme anti-russe « désuet » , l’Ukraine représente désormais un génie échappé depuis longtemps de sa bouteille.

Alors que l’Occident s’amuse à mener une guerre par procuration « éternelle » contre la Russie, il ne dispose d’aucun avantage stratégique évident pour mettre en place une telle stratégie d’attrition. La base d’armes militaro-industrielle occidentale est épuisée. Et l’Ukraine a subi une hémorragie d’hommes, d’armements, d’infrastructures et de ressources financières.

Oui, l’OTAN pourrait monter une force expéditionnaire, une « coalition de volontaires » , en Ukraine occidentale. Cette force pourrait bien s’acquitter de sa tâche (ou pas), mais elle ne l’emportera pas. Dès lors, quel serait l’intérêt ? Le « humpty dumpty » ukrainien est déjà tombé de son mur et gît en morceaux.

Grâce à son contrôle total des médias et des plateformes technologiques, l’Occident peut empêcher ses populations d’apprendre à quel point sa puissance et ses prétentions ont été mises à mal, et ce pour un certain temps encore. Mais à quelle fin ? La dynamique mondiale qui s’ensuivra, les faits sur le champ de bataille, seront en fin de compte les plus éloquents.

Washington commencera-t-il donc à préparer le public ? (La faiblesse de l’Occident pourrait encore permettre à Poutine d’arracher la victoire des mâchoires de la défaite, dixit John Bolton) en reprenant le récit des néoconservateurs sur le Vietnam : « Nous aurions gagné si l’Occident avait montré la force de sa détermination » . Et ensuite tourner la page de l’Ukraine et laisser l’histoire s’effacer ? Peut-être.

Mais la destruction de la Russie a-t-elle toujours été le principal objectif stratégique des États-Unis ? L’objectif n’est-il pas plutôt d’assurer la survie des structures financières et militaires associées, tant américaines qu’internationales, qui permettent d’énormes profits et le transfert de l’épargne mondiale vers le « Borg » de la sécurité occidentale ? Ou, en termes simples, la préservation de la domination de l’hégémonie financière américaine.

Comme l’écrit Oleg Nesterenko, « cette survie est tout simplement impossible sans une domination mondiale militaro-économique, ou plus précisément militaro-financière. Le concept de survie au prix de la domination mondiale a été clairement formulé à la fin de la guerre froide par Paul Wolfowitz, le sous-secrétaire américain à la défense, dans sa doctrine dite Wolfowitz, qui considérait les États-Unis comme la seule superpuissance restante dans le monde et dont le principal objectif était de maintenir ce statut : « empêcher la réapparition d’un nouveau rival, soit dans l’ancienne Union soviétique, soit ailleurs, qui constituerait une menace pour l’ordre comme celle précédemment représenté par l’Union soviétique » » .

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que, bien que la logique de la situation semble exiger que les États-Unis pivotent d’une guerre ingagnable en Ukraine vers une autre « menace » , dans la pratique, le calcul est probablement plus compliqué.

Le célèbre stratège militaire Clausewitz a établi une distinction claire entre ce que nous appelons aujourd’hui les « guerres par choix » et ce qu’on appelait les « guerres de décision » , ces dernières étant des conflits existentiels, selon sa définition.

La guerre en Ukraine est généralement considérée comme relevant de la première catégorie, celle des « guerres par choix » . Mais est-ce exact ? Les événements sont loin de se dérouler comme prévu à la Maison Blanche. L’économie russe ne s’est pas effondrée comme on l’avait prédit avec suffisance. Le soutien du président Poutine reste élevé, à 81 %, et le collectif Russie s’est consolidé autour des objectifs stratégiques plus larges de la Russie. En outre, la Russie n’est pas isolée au niveau mondial.

Pour l’essentiel, l’équipe Biden s’est peut-être laissée aller à une réflexion biaisée, en projetant sur la Russie actuelle, culturellement orthodoxe et très différente, des opinions qu’elle s’était forgée à l’époque de l’Union soviétique.

Il se peut que le calcul de l’équipe Biden ait dû changer avec la compréhension naissante de ces résultats imprévus. Et en particulier, la découverte que le défi militaire que représentent les États-Unis et l’OTAN est inférieur à sa réputation

C’est une crainte que Biden a effectivement exposée lors de sa rencontre à la Maison Blanche pendant la visite de Zelensky avant Noël. L’OTAN survivrait-elle à un tel dévoilement ? L’UE resterait-elle intacte ? Graves considérations. Biden a déclaré avoir passé des centaines d’heures à discuter avec les dirigeants européens pour atténuer ces risques.

Plus précisément, les marchés occidentaux survivraient-ils à un tel dévoilement ? Que se passera-t-il si la Russie, au cours des mois d’hiver, amène l’Ukraine au bord de l’effondrement du système ? Biden et son administration fortement anti-russe vont-ils simplement abandonner et concéder la victoire à la Russie ? Au vu de leur rhétorique maximaliste et de leur engagement en faveur de la victoire ukrainienne, cela semble peu probable.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les marchés restent très volatils alors que l’Occident est à l’aube d’une récession qui, selon le FMI, causera probablement des dommages fondamentaux à l’économie mondiale. En d’autres termes, l’économie américaine se trouve au moment le plus délicat, au bord d’un possible gouffre financier.

Le fait que Biden déclare explicitement que les sanctions contre la Russie ne seront probablement pas levées, que les perturbations des chaînes d’approvisionnement vont persister et que l’inflation et les taux d’intérêt vont augmenter ne suffirait-il pas à pousser les marchés à bout ?

Ce sont des inconnues. Mais l’anxiété touche à la « survie » des États-Unis, c’est-à-dire à la survie de l’hégémonie du dollar. De même que la guerre de la Grande-Bretagne contre l’Allemagne n’a pas réaffirmé ou restauré le système colonial (bien au contraire), la guerre de l’équipe Biden contre la Russie n’a pas réussi à réaffirmer le soutien à l’ordre mondial dirigé par les États-Unis. Au contraire, elle a déclenché une vague de défiance à l’égard de cet ordre mondial.

Cette métamorphose du sentiment mondial risque d’entraîner le début d’un cercle vicieux: « L’assouplissement du système des pétrodollars pourrait porter un coup significatif au marché des obligations du Trésor américain. La baisse de la demande de dollars sur la scène internationale entraînera automatiquement une dévaluation de la monnaie ; et, de facto, une baisse de la demande de bons du Trésor de Washington. Et cela entraînera mécaniquement une hausse des taux d’intérêt. »

Avec une telle agitation, l’équipe Biden ne préférerait-elle pas empêcher le public occidental de prendre connaissance de l’état incertain des choses, en poursuivant le récit selon lequel « l’Ukraine gagne » ? L’un des principaux objectifs a toujours été de réduire les attentes en matière d’inflation et de taux d’intérêt, en faisant miroiter l’espoir d’un effondrement de Moscou. Un effondrement qui ramènerait la sphère occidentale à la « normale » d’une énergie russe abondante et bon marché et de matières premières abondantes et bon marché.

Les États-Unis exercent un contrôle extraordinaire sur les médias occidentaux et les plateformes sociales. Les membres de l’équipe de la Maison Blanche espèrent-ils continuer à boucher la fissure de la digue, à retenir le déluge, dans l’espoir que l’inflation puisse d’une manière ou d’une autre se modérer (via un Deus ex Machina indéfini) ; et que l’Amérique soit épargnée de l’avertissement de Jamie Dimon à New York en juin dernier, lorsqu’il a modifié sa description des perspectives économiques, passant de la tempête à l’ouragan ?

Tenter d’atteindre les deux objectifs d’une Russie affaiblie et de maintenir intacte l’hégémonie mondiale du dollar n’est peut-être pas possible. On risque de n’atteindre ni l’un ni l’autre, comme l’a découvert la Grande-Bretagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de cela, la Grande-Bretagne s’est retrouvée sabordée.

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone