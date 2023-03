Le Japon se réarme…les préparatifs de guerre vont bon train

Le Japon double ses dépenses militaires d’ici 2027 dans le cadre de sa nouvelle stratégie de sécurité nationale. Cela signifie non seulement obtenir de nouvelles armes offensives, mais réorienter toute son armée en une force ouvertement attaquante. Cette décision fera du Japon le troisième plus grand consommateur d’armes au monde, après les États-Unis et la Chine. En ce moment c’est le 9ème.

Le plafond de 1 % du PIB du Japon sur les dépenses militaires, déclaré en 1976, a été dépassé à plusieurs reprises – le plus récemment en 2017 et 2021 – mais seulement de manière minimale. L’énorme augmentation à 2% du PIB marque un changement qualitatif et met le Japon en conformité avec les exigences de l’OTAN. Cela montre l’alignement de plus en plus étroit du Japon sur l’OTAN. Comme l’a dit l’historienne Rana Mitter, le Japon est en train de passer d’un « géant économique semi-désarmé, une sorte d’Allemagne asiatique » (Spectator, 4 février) à un acteur armé majeur.

Il va acheter 500 missiles de croisière Lockheed Martin Tomahawk (les États-Unis en ont 4 000), ainsi que d’autres missiles, avions et navires. Elle produira également ses propres missiles et avions de chasse, et déploiera plus de 1 000 missiles de croisière à longue portée capables d’atteindre la Corée du Nord et la Chine, selon le journal Yomiuri Shimbun. Selon un amiral à la retraite Tomohisa Takei (Guardian, 16 décembre 2022), il utilise « la menace de la Corée du Nord comme couverture » pour cibler la Chine, ce qui renforce l’encerclement de la Chine par les États-Unis.

L’ambassadeur des États-Unis à Tokyo, Rahm Emanuel, a salué le réarmement japonais comme « une étape capitale » pour les relations américano-japonaises et pour faire d’un « Indo-Pacifique libre et ouvert » une réalité réalisable (Guardian, 16 décembre 2022). Le magazine Foreign Affairs a qualifié l’annonce de « transformation profonde… [L]e gouvernement met en place des politiques qui ont été débattues pendant des décennies mais qui ont toujours été bloquées » (23 décembre 2022).

Le ministre japonais du commerce et de l’industrie, Yasutoshi Nishimura, a déclaré que le pays devait « identifier les points d’étranglement des pays qui souhaitent s’engager dans la coercition, puis prendre des contre-mesures si nécessaire » – par lequel il entend bloquer le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale (Zéro Hedge, 7 janvier 2023).



La constitution « pacifiste » du Japon de 1947 a été minée dès le départ après la guerre, alors que les États-Unis ont commencé à vendre des armes pour faire du Japon son partenaire junior dans la région. L’article 9 de la constitution interdit au Japon d’avoir une armée, une marine et une force aérienne. Pour contourner ce problème, les « Forces d’autodéfense japonaises » sont depuis 1952 officiellement traitées comme une extension légale du système policier et pénitentiaire. Sous cette fiction, l’armée n’a cessé de croître, en particulier sous le Premier ministre belliciste Shinzo Abe, qui a acheté des avions furtifs F-35 aux États-Unis pour plus de 8,8 milliards de dollars, a transformé deux porte-hélicoptères en porte-avions en 2018 et a levé l’interdiction sur Forces japonaises combattant à l’étranger (The Week, 30 novembre 2018). Néanmoins, la constitution axée sur la paix a rendu tout cela politiquement problématique.

Les militants pour la paix ont défendu le maintien de l’article 9 en invoquant la brutalité historique du Japon – ayant tué 20 millions de personnes en Chine dans les années 30 et 40 et occupé la Corée de 1910 à 1945. L’opposition au changement constitutionnel avait un soutien de 50 % jusqu’à l’année dernière ; la guerre en Ukraine a réduit ce soutien d’une fraction. La principale opposition parlementaire s’est clairement prononcée contre la remilitarisation (Japan Times, 25 janvier 2023) – et l’argument contre l’utilisation des impôts à des fins de militarisation est soutenu par 66 % de la population, selon un sondage d’opinion (Workers World, 28 déc. , 2022). Le journal communiste japonais Shimbun Akahata rapporte que le syndicat des travailleurs de la santé s’oppose au projet de rediriger 1 milliard de dollars des soins de santé vers l’armée (19 décembre 2022).

Néanmoins, après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe le 8 juillet 2022 juste avant les dernières élections au Japon, le Parti libéral démocrate de droite et pro-américain qui a gouverné presque sans interruption depuis les années 1950, a pu remporter la super-majorité des deux tiers. au parlement requis pour amender la constitution en décembre 2022, marquant un changement qualitatif, le plein déchaînement de l’ambition militariste japonaise.

Alliances

Les forces armées étasuniennes et japonaises intègrent rapidement leurs structures de commandement pour se préparer à la guerre contre la Chine. Le général en chef du Corps des Marines des États-Unis au Japon, le lieutenant-général James Bierman, cite l’Ukraine comme modèle. « Pourquoi avons-nous atteint le niveau de succès que nous avons atteint en Ukraine ? », demande-t-il. En se préparant à la guerre bien avant, en entraînant les Ukrainiens, en prépositionnant les approvisionnements et les lignes de défense, dit-il. « Nous appelons cela la mise en scène du théâtre. Et nous installons le théâtre au Japon, aux Philippines, dans d’autres endroits » (FT, 8 janvier 2023).

Le général Mike Minihan, qui dirige l’US Air Mobility Command, a écrit lors d’un briefing privé en référence à la guerre avec la Chine : « J’espère que je me trompe. Mon instinct me dit que nous nous battrons en 2025 » (FT, 28 janvier 2023).

Les autres alliances du Japon sont avec l’Australie, l’Inde et les États-Unis dans le cadre du « Quad ». Le plan est de lier plus étroitement un Japon nouvellement militarisé à la domination américaine du Pacifique, y compris l’alliance AUKUS qui donne à l’Australie des sous-marins nucléaires avec lesquels bloquer les routes commerciales de la Chine.

Le rôle de la Grande-Bretagne au Japon s’étend – signalé par Boris Johnson déclarant en 2016 que « la Grande-Bretagne est de retour à l’est de Suez » (Daily Mail, 11 janvier 2023). Le nouvel accord d’accès réciproque entre le Royaume-Uni et le Japon, signé en janvier, permet aux troupes britanniques d’être stationnées au Japon et d’effectuer des exercices militaires conjoints. On a vu la visite du groupe aéronaval du Queen Elizabeth en 2021, ainsi que l’exercice conjoint en novembre 2022 qui simulait la reprise d’une île sous contrôle ennemi.

La Grande-Bretagne et l’Italie ont conclu un accord avec le Japon pour livrer des avions de combat de nouvelle génération, connus sous le nom de Global Combat Air Program (GCAP), d’ici 2035. BAE Systems, Rolls-Royce et MBDA travailleront avec Leopard en Italie et Mitsubishi au Japon pour construire le nouvel avion de chasse, le Tempest (Defense News, 9 décembre). Jusqu’à présent, 2 milliards de livres sterling ont été engagés par Rishi Sunak. Cet accord restaurera Mitsubishi dans son rôle de fabricant d’armes pendant la Deuxième Guerre mondiale.

L’ambassadeur Rahm Emanuel a déclaré au Washington Post (12 janvier 2023) que l’objectif plus large est de « réduire la distance entre le transatlantique et l’Indo-Pacifique en une seule sphère stratégique ». Cela signifie être prêt à prendre le contrôle de l’Eurasie et à contrer militairement la paisible route commerciale est-ouest de la Chine.

Tout cela signifie que l’étau autour de la Chine se resserre, alors que les États-Unis construisent une OTAN asiatique et étendent leur propre présence en Extrême-Orient. L’île fortement militarisée d’Okinawa, la plus grande île de l’archipel des Ryukyu, le deviendra encore plus. Ses 31 bases militaires étasuniennes, abritant plus de 18 000 des 54 000 soldats étasuniens au Japon, seront renforcées par 2 000 US Marine Corps supplémentaires d’ici 2025. Okinawa n’est qu’à 300 miles de Taiwan.

D’autres îles comme Ishigaki, encore plus proche de Taïwan, abriteront de nouvelles bases de missiles. Pendant ce temps, une nouvelle base étasunienne de 5 000 marines sur l’île pacifique de Guam, Camp Blaz, a ouvert ses portes. Les États-Unis ont également gagné quatre bases aux Philippines dans le nord du pays le plus proche de Taïwan, complétant « l’arc autour de la Chine » des États-Unis, selon la BBC (2 février 2023).

Pendant ce temps, les revendications japonaises sur les îles Diaoyutai dans la mer de Chine orientale, à seulement 100 milles au nord de Taïwan – le Japon les appelle les îles Senkaku – sont contestées par la Chine. Les traités de la Seconde Guerre mondiale ont rendu les îles à la Chine, mais le Japon a refusé d’abandonner le contrôle et les considère comme faisant partie de sa préfecture d’Okinawa.

La belligérance croissante du Japon

En raison de son commerce important avec la Russie dans le carburant, les voitures et les machines, le Japon a été lent à suivre la ligne anti-russe des États-Unis. Mais récemment, il a imposé des sanctions à la Russie et l’a qualifiée de « forte préoccupation pour la sécurité », tout en promettant à l’Ukraine 5,5 milliards de dollars d’aide – mais sans envoyer d’armes. Ses relations avec la Chine suivent une trajectoire similaire aux relations avec la Russie. Le Japon est un investisseur majeur en Chine avec plus de 8 milliards de dollars investis en 2021, mais il appelle désormais ce pays « le plus grand défi stratégique pour assurer la paix et la sécurité du Japon ». Il a accepté de couper l’approvisionnement en puces informatiques avancées et les machines nécessaires à leur fabrication vers la Chine.

Le Japon se joint également à la guerre de « désinformation » intensifiée des États-Unis contre la Chine et la Russie. Un exemple de désinformation – ou de mensonges, comme l’a reconnu un ancien chef du MI6 (Atlantic Council, 17 février 2022) – est le prétendu « renseignement » selon lequel la Chine envoie des armes à la Russie. Cette histoire fausse a été transmise à des médias occidentaux complaisants et s’est largement répandue.

En échange d’avoir suivi la ligne, Biden a déclaré que les États-Unis sont « pleinement, complètement, complètement engagés » dans la défense du Japon en utilisant tous les moyens, y compris les armes nucléaires.

Cependant, l’approche étasunienne « vous êtes avec nous ou contre nous » pourrait rebondir contre elle dans la région. Les pays de l’ASEAN (à l’exception de Singapour) maintiennent leur refus d’imposer des sanctions à la Russie ou de choisir entre la Chine et les États-Unis. Lors d’un récent sommet UE-ASEAN, par exemple, l’ASEAN a insisté sur le respect du principe d’une seule Chine face aux pressions de l’UE (The Star, Malaisie, 18 décembre 2022). Se couper de la Chine va à l’encontre de l’intérêt économique des pays de l’ANASE (Foreign Affairs, 16 janvier 2023).

Comme pour les pays de l’ASEAN, l’économie japonaise souffrira de la réduction des échanges avec la Russie et la Chine, mais contrairement à eux, elle prévoit d’utiliser la course aux armements des États-Unis pour retrouver sa propre puissance militaire. Cela la place sur la même trajectoire qu’une autre ancienne puissance de l’Axe, l’Allemagne, qui est également passée sous le contrôle direct des États-Unis après la guerre, avec des troupes stationnées sur son territoire et une classe capitaliste prenant l’aile de l’Amérique.

Outre l’intensification des tensions avec ses voisins, la Russie et la Chine, la montée du militarisme japonais oblige la Corée du Nord à renforcer davantage ses défenses. De même, la Corée du Sud, qui a aussi des craintes historiques de domination japonaise – par exemple, la question des « femmes de réconfort » coréennes violées par l’armée japonaise n’a jamais été résolue – sera entraînée dans la course aux armements régionale dans le cadre de la politique anti-américaine des États-Unis. Stratégie de la Chine, mais aussi en légitime défense contre le Japon.

Le réarmement du Japon est une recette pour un futur conflit en Asie de l’Est.