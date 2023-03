La COVID est le prototype d’une arme biologique de destruction massive développée en laboratoire

La couronne de l’Amérique git dans un caniveau, suppliant quelqu’un de la ramasser avant que la nation ne s’effondre – Auron MacIntyre, The Blaze.

James Howard Kunstler, Source ParSource Clusterfuck Nation

.

Dans une interview accordée à Bret Baier, de Fox News, mardi dernier, le directeur du FBI, Chris Wray, a déclaré : « Le FBI estime depuis un certain temps déjà que l’origine de la pandémie est très probablement un incident de laboratoire potentiel à Wuhan . » Comme beaucoup d’autres choses dans la vie torturée et distrayante de l’Amérique ces jours-ci, la signification de cette déclaration est passée au-dessus de la tête de presque tout le monde.

.

Quelle était la partie essentielle de cette déclaration ? « Depuis un certain temps maintenant…. » Mince, vraiment ? Genre, combien de temps ? Un an ? Plus que ça ? Peut-être depuis mars 2020 ? Et vous n’avez rien dit, M. le Directeur du FBI ? Vous n’avez rien fait pour dissiper les miasmes de la Covid-19 qui enveloppaient Washington DC comme une couverture de variole d’antan ? La question de savoir d’où vient le nouveau coronavirus est une féroce controverse nationale depuis fin 2019, vous comprenez. Plusieurs agences gouvernementales, dont la CIA et tous les bureaux relevant du gigantesque National Institutes of Health (NIH) – y compris le NIAID dirigé pendant des décennies par le Dr Anthony Fauci – plus la FDA et le CDC, rangés dans le Department of Health and Human Services (HHS)… toutes ces équipées ont fait semblant de ne pas connaître la véritable origine de la Covid-19 pendant plus de trois ans. Et le directeur du FBI, qui aurait pu apporter un éclairage autorisé sur la question en montant sur un podium et en s’exprimant, a simplement laissé faire tout ce chaos ?

.

Et n’oublions pas que pendant tout le temps où Chris Wray savait avec une certitude modérée que la Covid-19 provenait du laboratoire de virologie de Wuhan , il était à la tête d’un bataillon d’agents du FBI chargés de gérer Twitter, Facebook et Google – c’est-à-dire les applications qui composent la place publique numérique – pour s’assurer que quiconque s’exprimait sur le fait que la Covid provenait du laboratoire de Wuhan était censuré, banni, annulé, et sa réputation détruite.

.

Alors, pourquoi M. Wray a-t-il fait cette déclaration mardi… « Le FBI a depuis un certain temps déjà évalué… » Nous entendons probablement la vieille stratégie du dommage contrôlé, une ruse vénérable, qui consiste pour un gouvernement criminellement coupable à jeter au public un os d’admission sur quelque chose qui est de toute façon de notoriété publique – la chose que tout le monde sait – tout en prétendant qu’ils étaient dans la notoriété publique depuis le début – ce qui ne fait qu’ajouter une autre couche de perfidie à la matrice géante de mensonges établie par les responsables des agences américaines dans cet épisode honteux de l’histoire des États-Unis.

.

Ce que M. Wray a omis dans sa déclaration de cette semaine, c’est toute allusion au fait qu’un groupe de scientifiques et de médecins américains, sous la direction du Dr Fauci, était directement et intimement impliqué dans les activités de Wuhan qui ont produit le virus qui a tué des millions de personnes dans le monde, et qui ont conduit à la production à la vitesse de l’éclair d’un « vaccin » quelques semaines seulement après l’apparition de l’organisme – qui finira probablement par tuer et mutiler plus de personnes que la maladie elle-même.

.

La semaine dernière, une équipe d’éminents guerriers médicaux, dont les docteurs Martin Makary de Johns Hopkins, Martin Kulldorff de Harvard et Jay Bhattacharya de Stanford, a témoigné devant la séance d’ouverture du House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic. Le Dr Makary a commencé ses remarques en déclarant avec audace : » Le plus grand auteur de désinformation pendant la pandémie a été le gouvernement des États-Unis…. « …et des autres pays occidentaux notamment…

.

…. La désinformation selon laquelle… . Le virus de la Covid-19 se propageait par transmission de surface

Que l’immunité vaccinale était bien supérieure à l’immunité naturelle

Que les masques étaient efficaces. Maintenant nous avons la revue Cochrane définitive. Que faites-vous de cette étude ? Cochrane est l’organisme de preuves le plus fiable de toute la médecine, et ce depuis des décennies. Est-ce que vous l’ignorez et n’en parlez pas ?

Que la myocardite était plus fréquente après l’infection qu’après le vaccin. C’est faux, elle est 4 à 28 fois plus fréquente après le vaccin.

Que les jeunes bénéficient des effets d’un rappel, désinformation. Nos deux plus grands experts en matière de vaccins ont quitté la FDA en signe de protestation sur cette question particulière, en préconisant des rappels chez les jeunes en bonne santé. Les données n’ont jamais été là. C’est pourquoi le CDC n’a jamais révélé les taux d’hospitalisation parmi les Américains de moins de 50 ans ayant reçu un rappel.

Que les obligations de vaccination augmenteraient les taux de vaccination. Une étude de l’Université George Mason montre que ce n’est pas le cas. Il a fait une chose, il a créé des « Never-Vaxxers » qui ne reçoivent pas les vaccins infantiles qu’ils devraient recevoir. . Encore et encore, nous avons vu quelque chose qui va bien au-delà de l’utilisation de votre meilleur jugement avec les informations disponibles. Nous avons vu quelque chose qui est impardonnable, et c’est la militarisation de la recherche médicale elle-même . Le CDC a publié ses propres études de mauvaise qualité, comme sa propre étude sur l’immunité naturelle qui a porté sur un État pendant deux mois, alors qu’il avait des données depuis des années sur les 50 États. Pourquoi n’ont-ils rapporté que cette petite partie des données ? Pourquoi ont-ils découpé en tranches de salami toute la base de données ? Parce que cela leur donnait le résultat qu’ils voulaient. . C’est la même chose avec les études de masquage. Les données ont maintenant été rattrapées par des examens systématiques géants, et les responsables de la santé publique ont été intellectuellement malhonnêtes. Ils ont menti au peuple américain.

.

Cette semaine, Edward Dowd, l’ancien trader de BlackRock devenu statisticien de Covid – et auteur du nouveau livre Cause inconnue – a publié les chiffres préliminaires du quatrième trimestre 2022 sur les « décès excédentaires » pour les demandes de décès en assurance-vie collective compilées par la Société internationale des actuaires (SOA).

.

Pour le groupe d’âge jusqu’à 44 ans, les décès excédentaires ont dépassé la ligne de base (normale) : 13 % en octobre, 21% en novembre et 43 % en décembre. Pour le groupe d’âge de 45 à 64 ans, le taux de décès supérieur à la ligne de base a augmenté de 4% en octobre, de 16 % en novembre et de 35 % en décembre. M. Dowd dit qu’on lui dit que les taux pour le premier trimestre de 2023 seront encore plus élevés. Il s’agit de ce que l’on appelle une tendance, et une tendance plutôt inquiétante.

.

Elle se résume à la mort d’un très grand nombre de personnes dans la force de l’âge, et ce chaque mois. Personne dans aucune des agences de santé publique américaines n’en parle. Un responsable très en vue, Rochelle Wallensky, qui dirige le CDC, est toujours occupé à prendre des dispositions pour distribuer davantage de vaccins à ARNm Pfizer et Moderna aux écoliers américains – les « vaccins » étant les principaux suspects à l’origine de ces étonnants taux de mortalité excessifs chez les jeunes et les travailleurs. Beau travail, Rochelle !

.

Comment les quelque 70 % d’Américains vaccinés font-ils face à cette réalité ? Beaucoup, bien sûr, remarquent que des membres de leur famille, des amis, des collègues, des sportifs, des connaissances sont malades et meurent soudainement d’insuffisance cardiaque, d’accidents vasculaires cérébraux, de cancers agressifs, d’étranges problèmes neurologiques et d’autres syndromes mystifiants. Jusqu’à présent, la réaction générale semble être un désespoir insensible. Mais les vaccinés encore en vie doivent également faire face à l’anxiété de ce qui se passe dans leur propre corps. Peut-être ont-ils entendu les voix les plus extrêmes, en marge de cette discussion, murmurer que chaque personne vaccinée pourrait, d’une manière ou d’une autre, connaître une mort précoce. Ce serait une raison de se retirer dans la première étape du transect de deuil de Kübler-Ross, qui est le déni… et de se mettre à l’abri… pour le moment. C’est beaucoup de choses à gérer.

.

Et ensuite ? Considérez qu’environ 30 % des Américains n’ont pas reçu le vaccin et ne sont pas inquiets à l’idée qu’ils sont fichus – malgré les limites fondamentales de la condition humaine. Ces 30 % d’Américains, et peut-être même une partie des 70 % d’Américains vaccinés, seront peut-être préoccupés par les autres menaces énormes qui pèsent sur notre vie nationale : le projet fou de l’Ukraine, qui ressemble à l’ouverture de la troisième guerre mondiale (non merci) ; et l’effondrement de l’économie américaine, avec des caractéristiques telles que la nourriture et le carburant inabordables, la pénurie de pièces pour réparer tout ce qui est cassé, et une bonne chance que les comptes de retraite soient vidés lors d’une prochaine « correction » du marché des actions et des obligations.

.

Tout cela pour demander : quand les habitants de ce pays vont-ils enfin se mettre en colère contre les gestionnaires qui dirigent tout? Et quand les gens commenceront-ils à exprimer leur nouvelle rage ? Je vais faire une supposition. D’ici le mois de mai, lorsque le temps commencera vraiment à s’éclaircir, les gens seront dans les rues pour écraser tout ce qui semble représenter l’autorité. Bienvenue dans la saison du vrai chaos et de la crise, qui pourrait durer plusieurs saisons, voire des années. Prenez grand soin de vous-mêmes et de vos situations. Préparez-vous si vous le pouvez. Qu’est-ce que ça fait… d’être seul ? Le barde a chanté il y a soixante ans. Nous le saurons bientôt.