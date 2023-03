LA JUSTICE CLIMATIQUE…QU’EST-CE QUE C’EST?

Par Communia. Traduction et commentaires

LA RÉALITÉ DU GREEN DEAL DE NOS JOURS

Le marché des émissions de CO2, institution de base du Green Deal en Europe, a atteint cette semaine-là un record . Cela signifie non seulement une nouvelle augmentation des coûts industriels, mais aussi des coûts énergétiques et, par le biais des deux, de l’inflation. Une inflation qui ravive les bénéfices des grandes entreprises et du capital au détriment des salaires. Sans surprise, la BCE est accommodante en la matière, se contentant d’un ralentissement du rythme de baisse des salaires réels .

Le récit du CO2 : La vérité sur la « neutralité carbone » : un programme diabolique vendu comme une formule de sauveur sur: Le récit du CO2 : la vérité sur la « neutralité carbone » : un programme diabolique vendu comme une formule salvatrice – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

Dans le même temps, la mise en place du Pacte vert aux États-Unis avec la fameuse loi IRA, a signifié une véritable déclaration de guerre commerciale des États-Unis contre l’UE et le début d’un pompage massif de capitaux, comme on l’a vu dans L’Espagne avec le changement de siège de Ferrovial , l’un des plus gros chantiers locaux, ou la remise en cause de 79 % des projets d’usines de batteries pour voitures électriques .

Et alors qu’aux USA, les premiers bénéficiaires de cette accélération du Green Deal vont être, sans surprise, les géants de l’industrie pétrolière , la réponse de l’UE semble être une combinaison de protectionnisme et de transferts directs (subventions) aux grandes entreprises .

Des deux côtés de l’Atlantique, le Green Deal se confirme comme le grand transfert de revenus du travail vers le capital que les gouvernements ont prévu dès le départ comme une fausse réponse au vrai changement climatique .

Mais n’y a-t-il plus de pied? N’y a-t-il pas un discours sur le Green Deal qui tente de le prendre dans l’autre sens au nom de la justice climatique ?

QU’EST-CE QUE LA «JUSTICE CLIMATIQUE»?

La littérature sur la justice climatique ne manque pas . Si nous nous tournons vers des ONG comme Ayuda en Acción , il s’agirait de prendre en compte les différences mondiales Nord-Sud lors de la répartition des coûts du Pacte vert . En d’autres termes, il s’agirait de répartir les coûts entre les pays. Une approche qui finit par responsabiliser les travailleurs du Nord comme si les classes sociales n’existaient pas.

Dans les ONG environnementales comme Friends of the Earth , cependant, ils semblent avoir un regard plus réaliste et parlent des travailleurs des pays industrialisés comme aussi des victimes du changement climatique , mais quand ils descendent pour préciser les histoires, ils reculent vraiment. Dans une interview vidéo avec un dirigeant syndical andalou , par exemple, ils nous racontent que lorsque les campagnes pour les olives de table, les olives à huile et les oranges se sont réunies en raison de la sécheresse – qui n’est pas exactement la même chose que le changement climatique – les travailleurs immigrés les ouvriers du bâtiment – principalement des hommes – remplacent les journalières féminines en termes de pourcentage . Même Vox n’aurait pas pu trouver une histoire plus sexiste et xénophobe.

Et quand Oxfam compare les revenus aux émissions, cela n’améliore pas non plus les perspectives. Le titre nous dit que les 1% les plus riches sont responsables de 50% des émissions mondiales. Parce qu’il a appliqué la logique du capital et du travail social organisé et du développement technologique de manière destructrice ? Non. Parce qu’ils voyagent beaucoup en avion et qu’ils vivent dans des maisons qui coûtent très cher en énergie. Savonarole et Calvino seraient fiers d’eux.

Comme la méthodologie suivie ne mesure que l’accès à la consommation, les quantités d’émissions allouées à chaque pays sont approximativement proportionnelles au PIB par habitant et, à l’intérieur de celui-ci, elles tendent à être réparties équitablement selon les niveaux de revenu.

Ce qui n’apparaît pas dans le titre, c’est que le même rapport accuse les revenus moyens mondiaux , c’est-à-dire une bonne partie de la classe ouvrière mondiale, y compris la Chine, dont les salaires nominaux sont bien supérieurs aux revenus des exclus, de la paysannerie et des ouvriers en les pays semi-coloniaux les plus pauvres, des émissions liées à des choses comme aller travailler, chauffer des maisons qui ne sont pas convenablement équipées ou manger de la viande bon marché produite par l’élevage ultra-intensif. Maudits pécheurs contre la Nature !

Résultat : la justice climatique , selon ce que nous disent Oxfam et d’autres, ne serait rien d’autre qu’une façon d’aborder le Pacte vert en répartissant des réductions d’émissions proportionnelles au PIB par habitant entre les pays et au sein de chaque pays comme l’Union sacrée pour le climat, exigeant des sacrifices de la part de les travailleurs à couvrir au nom d’une responsabilité inexistante cachant la barbarie sous la bannière des taxes d’accise pour les très riches.

LA RESPONSABILITÉ DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Commençons à démêler tout ce gâchis en comparant deux cartes. Le premier concerne les émissions de gaz à effet de serre par pays.

Et maintenant la carte de la production industrielle mondiale par pays

Wow… la corrélation est presque exacte. Bien que cela ne signifie pas que toutes les émissions de gaz à effet de serre sont produites par l’industrie. Les études suggèrent plutôt qu’il contribuerait à environ un tiers des émissions de CO2.

En effet, bien que l’industrie soit le principal émetteur avec la production d’électricité, lorsqu’un certain degré d’intensité dans l’utilisation du capital est atteint, l’agriculture, la construction et les transports s’industrialisent également .

On l’a vu en Chine ces dernières décennies : les accords de libre-échange ont aidé de grandes entreprises de production industrielle qui étaient jusque-là aux États-Unis et en Europe à s’y délocaliser en cherchant à gagner en compétitivité en profitant des bas salaires. Ensuite, d’énormes capitaux et investissements ont afflué pour construire les immenses usines qui ont fait de la Chine l’ imprimante 3D du monde .

Des millions de paysans et d’ouvriers agricoles ont migré vers les villes de l’Est du pays pour y travailler. La pénurie de logements a engendré une nouvelle industrie de la construction qui a construit des villes entières à partir de tours en béton et en acier; le système de transport est devenu massif et a élargi son champ d’action à la fois pour amener au travail ces masses de travailleurs – qui vivaient de plus en plus loin de leurs usines – et pour transporter les marchandises qu’ils produisaient jusqu’au dernier coin du monde ; et le système alimentaire traditionnellement fragile est devenu de plus en plus intensif pour garantir des aliments bon marché afin de contrôler les salaires jusqu’à ce qu’il produise les fameuses méga-fermes capables d’élever simultanément des millions de poulets et des centaines de milliers de porcs dans de grands bâtiments à plusieurs usines.

Résultat : la Chine est devenue une puissance industrielle, le capital chinois a acquis une force qui en fait aujourd’hui un rival systémique de ses propres clients et investisseurs (capital national américain, britannique, européen, australien, etc.) et à la fois un grand émetteur de gaz à effet de serre et d’autres formes de pollution qui, soit dit en passant, tue plus de deux millions de travailleurs chinois par an .

La même chose pourrait être dite pour pratiquement tous les pays industrialisés. Le changement climatique n’est pas le résultat des supposés désirs de consommation des travailleurs ou d’un bien-être inexistant . Les émissions se sont multipliées historiquement en tant qu’expression de la logique du capitalisme et de son incapacité, développement mondial réalisé depuis longtemps, de sorte que la croissance (du capital) génère le développement (humain) comme un sous-produit bénéfique mais involontaire.

Si vous voulez trouver un responsable du changement climatique, il existe depuis longtemps : la dictature de l’accumulation du capital sur tous les aspects de la vie sociale.

QU’EST-CE QUE LA «JUSTICE CLIMATIQUE»?

La devise de la COP27 était : « ensemble pour la mise en œuvre »

La stratégie appelée Green Pact n’est pas dans ses objectifs fondamentaux et ultimes une stratégie contre le changement climatique, mais une stratégie de revalorisation du capital. Son essence est d’imposer légalement et internationalement un changement technologique brutal pour rendre obsolète une grande partie du capital fixe -des véhicules aux centrales électriques- donnant une destination rentable aux grandes masses de capital inutilisé que le système a produit et n’a nulle part où placer .

Comme la nouvelle technologie est moins productive que celle qu’elle remplace – si l’on supprime les droits d’émission, brûler du carburant reste moins cher que d’utiliser des panneaux solaires – ce changement technologique implique nécessairement un transfert massif de revenus du travail vers le capital et la restriction conséquente de la consommation de travailleurs, c’est-à-dire l’accès à leurs besoins fondamentaux. C’est ce que nous constatons sous forme d’inflation et de baisse des salaires réels.

Si elle partait d’ici, en exigeant par exemple que le capital soit dévalué et non le travail à la suite du Pacte vert, la justice climatique pourrait avoir un certain sens : ce serait défendre au moins l’insuffisante satisfaction actuelle des besoins humains. Mais non, il se concentre sur le prétendu conflit mondial Nord-Sud . Ça parles de quoi?

Comme nous l’avons vu lors de la pandémie, la bourgeoisie, de par sa nature même, est incapable d’organiser une réponse mondiale coordonnée à quoi que ce soit, sauf peut-être à une révolution qui la remette globalement en cause. Et évidemment le Pacte Vert, pour autant qu’il soit d’intérêt plus ou moins général pour toutes les capitales nationales, n’allait pas faire exception.

Un tel changement brutal et rapide des règles du marché mondial ne peut que rehausser le niveau des contradictions entre les intérêts des différents capitaux nationaux, même si tous, en principe, acceptent le cadre général. Après tout, ce sont les conditions d’accès aux marchés et aux capitaux dont nous parlons, le cœur même des intérêts impérialistes de chaque pays.

Le résultat est tangible dans les dernières COP, conférences organisées par l’ONU pour coordonner globalement le Pacte Vert :

En théorie, l’objectif de la COP est de faire le point et de coordonner les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre des États. En réalité, ils ont été créés comme un outil multilatéral permettant à l’UE et aux États-Unis d’ abaisser la ligne aux différents groupes de pays pour mettre en œuvre le Pacte vert à l’échelle mondiale, en imposant leurs rythmes, leurs formes et leurs intérêts. Dans la pratique, les COP ont fuité, les États-Unis et l’UE ayant de plus en plus de mal à s’imposer à travers ce type d’instance, garantissant ou restreignant l’accès aux capitaux et aux marchés des pays tiers. L’érosion des mécanismes strictement économiques de domination, qui a culminé avec l’échec des sanctions contre la Russie et le déclenchement de la guerre en Ukraine , a éloigné la COP des résultats que le bloc occidental mal nommé entendait imposer. Flic 27 , 20/11/2022

Dans ce cadre, la Justice Climatique dont parlent les ONG, les gouvernements et les organisations internationales n’est rien d’autre qu’une tentative de recomposer une certaine coordination des différentes stratégies à partir d’une négociation dans laquelle les capitaux et les classes dirigeantes des pays semi-coloniaux ont certaines options pour en bénéficier également. Rien de plus.

La question est que les travailleurs, qu’ils soient de ce qu’on appelle le Nord , de Chine ou de pays semi-coloniaux , restent en dehors du cadre de cette Justice . La seule chose qui reste claire, c’est qu’à un endroit ou à un autre, ils doivent se sacrifier pour le bien de la planète … tandis que leurs exploiteurs maintiennent et valorisent les sacro-saints dividendes de leurs investissements.

PAR QUOI RÉPONDRE À LA « JUSTICE CLIMATIQUE » ?