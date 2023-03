Moscou: La guerre entre «l’unipolarité» américaine et la «multipolarité» chinoise est en marche

Par Robert Bibeau

Partons d’un mantra énoncé par un gauchiste: « La guerre mondiale est inévitable en raison de l’incapacité des Américains à renoncer à leur objectif de domination planétaire unipolaire. »

Voilà un raisonnement idéaliste – fondé sur la métaphysique utopiste prématérialiste. La domination planétaire unipolaire n’est pas le fruit de la volonté malveillante de quelques ploutocrates américains ou de la méchanceté de richissimes conspirateurs clandestins qui imposeraient leur volonté de puissance machiavélique et de domination satanique au reste du monde.

Le mode de production capitaliste fonctionne selon des lois – des principes – des règles immuables visant à en assurer la reproduction élargie. Ces lois – principes – règles ont été formulées – rendues perceptible et compréhensibles – par les économistes scientifiques qui ne les ont pas inventées, mais les ont dégagées et formulées suite à l’observation rigoureuse du fonctionnement de la mécanique capitaliste. Le plus célèbre de ces scientifiques matérialistes s’appelle Karl Marx.

La classe sociale capitaliste est l’une des parties constituantes de ce mode de production fondé sur la reproduction élargie du « Kapital ». La classe prolétarienne est un autre vecteur constituant de ce mode de production. Sous le capitalisme rien ni personne ne peut éliminer l’un ou l’autre de ces vecteurs. Si les capitalistes disparaissent – la gestion du « Kapital » disparaît et sa reproduction élargie ne sera plus assurée…idem pour le prolétariat-salarié producteur de plus-value, s’il disparaissait le mode de production capitaliste disparaîtrait.

Revenons à la phrase initiale. Elle devrait se lire : « La guerre mondiale est inévitable en raison de l’incapacité du mode de production et d’échange capitaliste, de s’échapper de la nécessité de domination planétaire unipolaire. Le Grand « Kapital » Américain doit rester hégémonique ou il sera absorbé par son concurrent. » La loi de la concurrence monopolistique et de la concentration du « Kapital » s’impose au capital américain, comme au capital russe, comme au capital allemand ou chinois, etc. n’en déplaise à Xi Jin Ping.

Ainsi, le bloc impérialiste sino-russe proclame hypocritement sa foi dans un monde multipolaire , égalitaire, juste et coopératif afin de se faire une place sur l’échiquier des grandes puissances impérialistes.

Dès que le dragon chinois et l’ours russe auront pris l’hégémonie de cette « confrérie de criminels de guerre mondialistes… », les lois, les principes et les règles du mode de production capitaliste les forceront à concentrer le pouvoir – le « Kapital » – entre leurs mains et à imposer leur domination totale sur un Nouveau Monde unipolaire ayant la Chine comme pôle impérialiste.

L’Empire chinois a perçu l’appel que l’histoire lui prodigue depuis que cet État-nation est devenu la première puissance industrielle du monde.

Voici une excellente synthèse de tout ce que nous avons pu lire des différentes déclarations faites par la Chine à propos de son positionnement dans la nouvelle configuration multipolaire et ses propositions d’un nouvel ordre international différent par sa volonté de coopération, de celui concurrentiel des États-Unis. Ces réflexions s’adressent à toute l’humanité, mais en particulier aux pays du sud.

Par Anuradha Chenoy

La Chine a publié trois documents de politique étrangère rapidement les uns après les autres, un an après le conflit ukrainien, qui expose la vision chinoise du système international et la voie des géostratégies qu’ils sont susceptibles de suivre. Le message est que la Chine offre une vision alternative pour le fonctionnement du système international.

La première « Initiative de sécurité mondiale » (21 février 2023)1 est un document prospectif général qui appelle à une « sécurité commune » qui devrait être globale, coopérative et durable contrairement à la sécurité concurrentielle. Ce document, qui trouve sa concrétisation avec les appels antérieurs lancés par le président Xi Jinping pour des règlements négociés de tous les conflits, s’oppose à l’unilatéralisme et à l’hégémonisme. Cet article présente une alternative internationale à la vision hégémonique de la géopolitique – présentée dans le tableau ci-dessous :

Le deuxième document est le point de vue chinois sur les positions américaines actuelles et historiques, « l’hégémonie américaine et ses périls »2 il constitue l’attaque la plus aiguë et la plus directe contre la politique hégémonique étrangère des États-Unis ces derniers temps. Il décrit la manière dont la politique étrangère américaine « dans un jeu de rôles » intervient dans la politique intérieure des États par le biais de révolutions de couleur, provoque des conflits régionaux ; lance directement des guerres, s’accroche aux stratégies de la guerre froide, abuse continuellement des contrôles à l’exportation, impose des sanctions unilatérales, est sélectif dans l’utilisation des lois internationales ; impose des règles qui leur conviennent en vertu d’une « capacité à imposer les règles ».

Ce document illustre chacune de ces affirmations au moyen de listes d’exemples exhaustives et factuelles. Il remonte à la doctrine Monroe à travers les guerres et les interventions américaines actuelles, il cite le nombre de morts et d’États détruits par les États-Unis. Le document conclut que les ambitions américaines d’hégémonie sont des « pratiques unilatérales, égoïstes et régressives » qui suscitent maintenant des critiques et de l’opposition de la part de la communauté internationale. En outre, la Chine s’oppose à toute forme d’hégémonisme et rejette l’ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. OTAN – 70 ans de crimes de guerre impunis – les 7 du quebec

Ce document est l’acte d’accusation le plus manifeste que les Chinois aient porté contre les États-Unis depuis des décennies. Il pose clairement les points de vue chinois comme fortement opposés aux États-Unis. Il s’adresse aux pays du Sud et leur demande d’en finir avec le grand hégémon.

Le troisième est un document de principe jetant les bases générales qui peut conduire à un règlement politique des « crises ukrainiennes » (24 février 2023). Bien sûr, les termes réels d’un tel règlement doivent venir des parties en conflit et les Chinois ne tentent pas de se substituer à elle.

Dans ses 12 points, les Chinois considèrent d’une importance absolue le respect de la souveraineté nationale, soulignent la nécessité d’abandonner la mentalité de la guerre froide, soulignent la nécessité d’une structure de sécurité européenne qui évite la confrontation des blocs basée sur une sécurité exclusive et compétitive3.

Les Chinois appellent à un cessez-le-feu, à la fin des hostilités, à la reprise des pourparlers de paix. Ils demandent également des mesures pour réduire les risques nucléaires stratégiques, proposent des mesures pour résoudre les crises humanitaires et préconisent des mesures pour normaliser le commerce, maintenir l’approvisionnement en céréales et la sécurité industrielle. Il réitère l’opposition traditionnelle de la Chine aux sanctions unilatérales. Ce document montre la voie à suivre pour tous les différends, mais semble en même temps avertir que la mentalité de la guerre froide bloquera la voie.

Calendrier des documents

Les Chinois ont chronométré ces documents après que l’année écoulée a montré une escalade des positions américaines envers la Russie et la Chine et la guerre en Ukraine met en évidence les changements dans la guerre et les positions de l’OTAN. Le contexte de cette année du point de vue chinois est :

Les États-Unis sont de plus en plus hostiles à la Chine. Chaque document de sécurité nationale et de stratégie des États-Unis considère la Chine comme la principale menace à l’hégémonie américaine et préconise de restreindre et de contenir la Chine 4 . La réponse chinoise a été modérée et jusqu’à présent ils ont essayé de dialoguer avec les États-Unis sur les fronts économique, commercial, bilatéral, multilatéral et diplomatique. Mais les positions américaines continuent de se durcir.

Les États-Unis ont éludé comme et quand ils le souhaitent, les accords des années 1970 sur la politique d’une seule Chine, en intensifiant l’armement de Taïwan ; des actions comme la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui soutient les partis indépendantistes taïwanais bouleversent le statu quoqui a duré des décennies.

La politique commerciale américaine à l’égard de la Chine, élaborée par Janet Yellen, de « délocalisation entre amis », c’est-à-dire le commerce entre amis, cible et exclut la Chine, « découplant » les industries et la fabrication loin de la Chine, a montré à la Chine qu’elle doit se préparer à des alternatives aux États-Unis.

Des sanctions telles que la « loi sur les puces » qui interdit à la Chine d’accéder à des technologies sensibles spécifiques ont été mises en place.

Les politiques américaines dans l’Indo-Pacifique à partir d’accords tels que la QUAD, AUKUS (Australie, Royaume-Uni États-Unis) qui a une composante militaire comme la fourniture de sous-marins nucléaires à l’Australie. Les efforts des États-Unis pour relancer les bases militaires et intensifier l’armement des Philippines et de la Corée du Sud ont renforcé la perception de la menace chinoise.

Les discours de guerre des responsables américains et en particulier les récentes audiences du Comité spécial du Congrès américain liées à la Chine montrent le soutien bipartite pour améliorer la préparation militaire ciblant la Chine 5 .

Les responsables américains ont attisé la menace chinoise et russe à travers le monde. Ils font pression sur les États pour qu’ils sanctionnent la Russie et fournissent des armes à l’Ukraine et parlent simultanément des menaces chinoises, des dettes chinoises à cause de la BRI, etc.

Toutes ces actions sont considérées par la Chine comme des actes hostiles des États-Unis auxquels la Chine doit répondre.

Leçons tirées de l’expérience russe :

Les Chinois ont tiré de nombreuses leçons de la guerre par procuration entre la Russie et l’Ukraine.

Il y a suffisamment de preuves pour montrer que l’OTAN a de grands enjeux dans la poursuite de cette guerre par procuration jusqu’à ce qu’elle atteigne son programme affaiblissant la Russie et promouvant un changement de régime ; l’implication des États-Unis dans la guerre civile en Ukraine, le coup d’État et l’armement de l’Ukraine ; la trahison de la Russie par les dirigeants de l’OTAN à plusieurs reprises, de l’élargissement de l’OTAN à la signature des accords de Minsk pour tromper la Russie pendant qu’ils se préparaient. Les Chinois croient maintenant qu’il vaut mieux ne pas prendre au sérieux les paroles de l’Occident collectif et qu’ils peuvent dire une chose et ne même pas s’en tenir aux accords formels signés.

L’Ukraine est systématiquement détruite et bloquée entièrement par le soutien militaire et financier occidental. Il y a peu d’intérêt pour la vie et la sécurité du peuple ukrainien et aucune négociation n’est visible ou probable. Taïwan peut subir un sort similaire.



Les États-Unis ont saboté le gazoduc Nord Stream dans un acte qui va à l’encontre de leur propre allié, l’Allemagne, et sont donc prêt à tout pour maintenir leur hégémonie à l’échelle mondiale. L’Allemagne l’a accepté. Les Chinois tirent la leçon que les Européens peuvent tout aussi bien trahir les Chinois si les États-Unis l’exigent.

Les Chinois ont constaté que l’évaluation américaine selon laquelle l’économie russe s’effondrerait à cause des sanctions unilatérales occidentales a échoué et que la Russie reste économiquement résiliente.

L’évaluation de l’OTAN selon laquelle la Russie serait bientôt à court d’armes et de missiles a également échoué, car la capacité militaro-industrielle russe s’est révélée très capable de produire l’artillerie nécessaire et en fait, c’est l’OTAN qui est à court d’armement.



Les projections géostratégiques chinoises

La position géostratégique chinoise qui se dégage de ces trois documents de position affirme clairement :

Les Chinois sont engagés dans la construction d’un monde multipolaire et s’opposent à la politique hégémonique.



Les Chinois à ce stade se voient en mesure de défier l’hégémonisme américain économiquement, techniquement, politiquement et peut-être militairement – bien qu’ils aimeraient un environnement mondial pluriel pacifique.

La Chine s’adresse à l’Occident, mais lance également un appel aux pays du Sud à travers ces documents de position.

Les Chinois semblent avoir conclu que les États-Unis les cibleront bientôt militairement, économiquement, technologiquement dans une guerre hybride et qu’ils doivent être pleinement préparés. Cela ressort clairement des documents de sécurité nationale des États-Unis et des déclarations bipartites faites récemment dans les comités restreints du Congrès américain sur la RPC.

Les Chinois sont arrivés à la conclusion que dans tout conflit avec l’Occident, leur allié le plus fort sera la Russie. C’est parce que la confiance entre la Russie et l’Occident est brisée et difficile à réparer et que la Russie tient parole et fait ce qu’elle dit.

Les positions géostratégiques chinoises sont très similaires à celles des Russes. Les deux défient l’hégémonie américaine. La Russie et la Chine ont une vision géostratégique similaire sur la plupart des questions internationales, de l’absence d’intervention étrangère en Eurasie, de l’opposition à l’expansion de l’OTAN, etc. 6 . Ils plaident tous deux pour une sécurité commune par opposition à la sécurité compétitive et exclusive de l’Occident. Les Russes seraient d’accord avec tous les points de l’acte d’accusation chinois sur l’hégémonie américaine.

La Russie dispose de vastes ressources dont la Chine a besoin, comme le pétrole, le gaz et d’autres matières premières. En outre, malgré les contradictions, les Russes se sont révélés être des partenaires fiables pour les Chinois historiquement, et « l’amitié illimitée » est authentique. La Russie n’est pas seulement une puissance eurasienne majeure dont les Chinois ont besoin pour une profondeur stratégique, mais c’est aussi une puissance du Pacifique avec une grande infrastructure – que ce soit les ports de Vladivostok, les chemins de fer, les pipelines, les ressources de l’Extrême-Orient russe. Les Russes ont été en mesure de s’attaquer à l’ensemble de l’OTAN avec peu d’effort. Les Chinois ont admiré les stratégies de guerre russes en Ukraine et contre l’OTAN. En outre, les Russes partagent la vision du monde chinoise qui est la construction d’un monde multipolaire et est anti-hégémonique. (sic)

Les positions géostratégiques de la Chine montrent un changement important. Les Chinois n’adopteront plus une position modérée vis-à-vis des politiques américaines qui cherchent l’hégémonie. Leur position antérieure consistant à se concentrer sur le commerce et l’économie chinoise et à prendre du recul sur les questions internationales est devenue plus affirmée. Cela ne signifie pas que la Chine s’engagera militairement avec les États-Unis dans des conflits lointains. Les Chinois n’initieront ni ne rejoindront aucun pacte militaire ni même aucune alliance. Seulement la Chine est prête à affronter n’importe quelle superpuissance sur la question de Taiwan et de ses intérêts dans le Pacifique. La Chine le dit haut et fort, en particulier aux pays du Sud.

Source : Le défi géostratégique de la Chine (reseauinternational.net)

Si l’Empire sino-russe remporte cette guerre de succession hégémonique qu’en sera-t-il du prolétariat international ? Il aura changé de suzerain, mais son aliénation de classe restera la même. C’est pourquoi nous n’appuyons ni l’Alliance Atlantique (USA-OTAN) ni l’Alliance Pacifique (sino-russe) dans les guerres qu’elles se livrent pour le partage des marchés et des ressources, en Ukraine, en Syrie, en Iran, en Afrique, ou ailleurs.

C’est dans ce contexte global que nous devrons affronter la guerre totale que le Grand capital mondialisé prépare afin de déterminer le prochain hégémon mondial. La guerre n’est jamais une fin en soi, mais toujours un moyen pour le capital d’imposer ses normes – ses lois – ses principes et ses règles de reproduction.

Ce n’est pas de nier l’inéluctabilité de cette guerre impérialiste de partage des marchés qui nous sauvera de cette calamité…nous n’y échapperons pas malheureusement, mais nous devons immédiatement préparer les conditions du renversement radical du mode de production et d’échange capitaliste dans ses formes totalitaires, fasciste-libéral-libertaire-socialiste-droitiste-et-gauchiste et autres variantes opportunistes et réformistes.