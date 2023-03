Le récit de Biden sur la «grande reprise économique» repose sur des mensonges

Par Brandon Smith − Le 2 mars 2023 − Source Alt-Market

Le mois dernier, un sondage réalisé par ABC et le Washington Post depuis 37 ans a demandé aux Américains si leur situation s’était améliorée ou détériorée au cours des deux années qui ont suivi l’entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Si vous posiez cette question à M. Biden, il vous régalerait d’un flot de bonnes nouvelles concernant une reprise économique fantastique, des chiffres épiques sur l’emploi, une inflation en baisse et un déficit en chute libre. Lorsque vous posez la question aux citoyens moyens, vous obtenez une réponse bien différente.

Selon le sondage ABC/Post, les Américains se disent plus mal lotis qu’ils ne l’ont jamais été, avec les données les plus négatives de l’histoire de l’enquête. Plus de 40 % des personnes interrogées ont indiqué que leur situation financière s’était détériorée sous la présidence de M. Biden. Seules 16 % des personnes interrogées ont déclaré que leur situation s’était améliorée. En outre, 60 % des Démocrates interrogés ont déclaré qu’ils ne voulaient PAS de Joe Biden comme candidat en 2024, et 62 % de toutes les personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient déçues, voire en colère, si Joe Biden restait à la Maison-Blanche pour un second mandat. Ces chiffres sont stupéfiants.

Comment concilier cette réalité avec les déclarations de Joe Biden sur l’économie ? S’il s’agit de la « plus grande reprise économique de tous les temps », pourquoi tant d’Américains sont-ils dans la misère financière?

Les mensonges entourant le programme économique de Joe Biden sont trop nombreux pour être comptés, mais je vais essayer de passer en revue les principaux arguments que la Maison-Blanche met en avant ces jours-ci et d’expliquer pourquoi ces affirmations sont manipulatrices ou carrément frauduleuses. Commençons…

Une création d’emplois record ?

Joe Biden et son équipe s’empressent de suggérer que les données du Bureau des statistiques du travail indiquent une incroyable reprise de l’emploi, dont il est heureux de s’attribuer le mérite. « Il n’y a pas de récession lorsque 500 000 emplois sont créés et que le taux de chômage est le plus bas depuis plus de 50 ans », a déclaré Janet Yellen, secrétaire d’État au Trésor, lors de l’émission « Good Morning America » diffusée lundi sur la chaîne ABC. « Ce que je vois, c’est une trajectoire dans laquelle l’inflation diminue de manière significative et l’économie reste forte », a ajouté Mme Yellen.

Ces propos émanent de la même femme qui a nié pendant des années que l’inflation était réelle et constituait une menace pour notre système financier. Cette même femme n’a admis l’existence de l’inflation qu’à contrecœur, après qu’elle ait atteint des sommets en 40 ans. Il faut donc garder à l’esprit que les antécédents de Mme Yellen indiquent qu’elle est soit une idiote, soit une menteuse.

De plus, ce genre de déclarations est fait en ignorant délibérément le contexte et les détails de la situation. Plus de 25 millions d’emplois ont été perdus sous la direction de M. Biden, qui a fait pression de manière agressive pour que les entreprises soient fermées au niveau national. Ces mesures n’ont servi à rien pour arrêter la propagation du virus, mais elles ont été très efficaces pour tuer l’économie.

De nombreux États rouges conservateurs ont défié Biden, Fauci et le CDC et ont rouvert leurs portes au bout de quelques mois, lorsqu’il est apparu clairement que le virus n’était pas une menace pour la grande majorité de la population. Les États bleus, quant à eux, sont restés bloqués et ont entretenu une peur irrationnelle pendant bien plus longtemps. Ce n’est que récemment que la plupart des États américains ont renoncé à l’hystérie provoquée par le virus et que les emplois ont repris. Plus de 25 millions d’emplois ont été perdus et 12 millions ont été récupérés. Il n’y a pas de quoi se vanter, mais si l’on fait comme si les fermetures d’entreprises n’avaient jamais eu lieu, on peut dire que c’est impressionnant.

Au-delà du retour des emplois perdus pendant les fermetures, il y a aussi la question des quelque 8 000 milliards de dollars de mesures de relance en moins de deux ans de réponse à la pandémie. Les fermetures n’auraient pas pu avoir lieu sans les chèques Covid et les prêts PPP, et les mesures de relance Covid ont directement contribué à déclencher l’avalanche d’inflation qui s’accumulait depuis des années. Une partie de ce processus s’est déroulée sous la surveillance de Trump, c’est certain. Cependant, c’est Biden et les gauchistes qui ont essayé de maintenir les obligations et les blocages, même lorsque les données montraient qu’ils étaient inutiles.

Avec 8 000 milliards de dollars de monnaie fiduciaire injectés directement dans le système, le commerce de détail et les services ont explosé en 2021, les gens se précipitant pour acheter des biens. Les prix ont également explosé, car l’offre ne pouvait pas répondre à la demande. Le problème est que les emplois créés lors de cet événement sont une condition temporaire de l’inflation, et non le résultat naturel d’une reprise économique. En d’autres termes, le marché de l’emploi de M. Biden est une illusion fondée sur la monnaie fiduciaire. Je prédis que nous assisterons à des pertes d’emplois considérables cette année, à mesure que l’épargne accumulée grâce aux mesures de relance Covid s’épuisera et que le crédit à la consommation se tarira.

Ensuite, il y a la question des données sur l’emploi du BLS qui sont potentiellement fausses ou exagérées. L’année dernière encore, la Fed de Philadelphie a dû réviser et réfuter les gains de main-d’œuvre de la Maison Blanche et a supprimé plus d’un million d’emplois de ses statistiques dans le processus. Il s’agit d’un écart considérable. Bien qu’il soit impossible de le prouver à ce stade, je soupçonne l’existence d’un programme concerté visant à mentir sur les chiffres de l’emploi, soit pour donner une bonne image de Biden, soit pour faciliter une excuse à la poursuite des hausses de taux d’intérêt en cas de faiblesse économique.

Si les chiffres du BLS sont exacts, pourquoi y a-t-il un nombre record d’Américains dont la situation s’est dégradée sous Biden ? Premièrement, les emplois créés sont faiblement rémunérés. Deuxièmement, les chiffres sont faux. Troisièmement, l’inflation est si élevée que les salaires ne peuvent pas suivre la hausse des prix.

Une inflation en baisse ?

Si l’on calcule l’inflation selon les normes établies lors de la dernière crise de stagflation dans les années 1970 et au début des années 1980, le taux d’inflation réel est plus proche de 15 %. Selon la nouvelle méthode de calcul, l’IPC officiel est de 6,4 %. L’inflation a-t-elle baissé récemment ? Oui, mais pas à cause de Biden.

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt à près de 5 %. Il faut garder à l’esprit que cette hausse intervient après avoir maintenu les taux à un niveau proche de zéro pendant environ 14 ans, et qu’ils devraient continuer à grimper jusqu’à 6 %, voire plus, cette année. Des taux plus élevés signifient beaucoup moins de prêts et beaucoup moins de dépenses de la part des consommateurs et du gouvernement. Ils signifient également que les rachats d’actions par les entreprises, qui dépendaient à l’origine des prêts bon marché au jour le jour accordés par la Fed, vont lentement s’éteindre, entraînant la chute des marchés boursiers. La conséquence la plus évidente de cette tendance sera la perte massive d’emplois, les entreprises réduisant leurs coûts.

Diminution du déficit budgétaire ?

Encore une fois, cela n’a rien à voir avec Biden. Il essaie de dépenser plus et d’alourdir le budget par le biais de sa « loi sur la réduction de l’inflation ». Malgré ses nombreuses promesses, il n’essaie pas de réduire le budget. Il sera cependant FORCÉ de le faire en resserrant la politique fiscale.

Pourquoi le déficit diminue-t-il ? Parce que la Fed augmente les taux d’intérêt, ce qui rend les emprunts et les dépenses de l’État plus coûteux. Des taux d’intérêt plus élevés augmentent les coûts d’emprunt du gouvernement fédéral et les futurs paiements d’intérêts sur la dette nationale. À mesure que les taux augmentent, les programmes gouvernementaux doivent réduire leurs dépenses, ce qui signifie qu’ils sont contraints de réduire le déficit budgétaire au lieu de dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas.

La réalité

Les ventes au détail aux États-Unis viennent de connaître une forte baisse jusqu’à la fin de l’année 2022 et pendant les fêtes de fin d’année, ce qui indique que les effets de la relance Covid sont bel et bien terminés. L’industrie manufacturière a chuté à la fin de l’année 2022, contredisant les affirmations de Joe Biden selon lesquelles il localiserait la production. Les importations américaines de biens ont également chuté et les expéditions sont en baisse dans tous les domaines, ce qui est un autre signe que l’économie est au point mort.

Les ventes au détail ont connu des pics intermittents, comme en janvier, mais l’endettement par carte de crédit a lui aussi augmenté, ce qui suggère que les consommateurs ont désormais recours au crédit pour couvrir l’augmentation des coûts provoquée par l’inflation. Les ventes au détail n’augmentent pas, seuls les prix et les dépenses de crédit augmentent. En fait, les sondages montrent que 33% des Américains déclarent qu’il leur faudra au moins deux ans pour rembourser leurs dettes de cartes de crédit, et 50% des Américains disent qu’ils ont besoin de leurs cartes de crédit pour couvrir les dépenses essentielles de la vie courante. 45% des personnes ont déclaré avoir dû s’endetter davantage pendant la pandémie.

Le secteur technologique procède actuellement à des licenciements massifs et pourrait être le canari dans la mine de charbon de ce qui va arriver au reste du marché de l’emploi cette année. Enfin, l’inflation reste suffisamment élevée pour que 56 % des Américains déclarent ne pas pouvoir faire face au coût de la vie, tandis que 77 % d’entre eux s’inquiètent de leurs perspectives financières.

Ces informations ne cadrent pas du tout avec le discours de M. Biden. Il n’y a pas de reprise, nous sommes au milieu d’une crise de stagflation avec des éléments d’une récession croissante. Je pense que 2023 sera l’année de l’effondrement de l’histoire de la reprise, mais le gouvernement de Biden cherchera à cacher l’implosion aussi longtemps que possible.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone