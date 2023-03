La Chine dénonce les droits de l’homme à géométrie variable de «l’empire du mensonge»

Par Vincent Gouysse, sur www.marxisme.fr

A l’heure où le président chinois, qui vient d’être unanimement reconduit pour un inhabituel troisième mandat, effectue une visite historique de trois jours en Russie alors même que cette dernière continue à broyer méthodiquement les idiots utiles bandéristes de l’Occident dans le Donbass occupé, la Chine assène des coups répétés à la ridicule propagande « droit-de-l’hommiste » atlantiste.

Les chinois dénoncent aujourd’hui publiquement sans la moindre retenue l’instrumentalisation de la question des droits de l’homme par les puissances impérialistes colonialistes d’Occident à des fins de déstabilisation de leurs rivaux et de la sauvegarde de leur position hégémonique mondiale.

Le Global Times publiait ainsi il y a quelques jours un article intitulé « La nature illégale des actes malveillants des États-Unis ne peut être dissimulée, même sous la bannière des « droits de l’homme » ». Hier, le ministère des affaires étrangères renchérissait en dénonçant des « rapports américains sur les droits de l’homme pleins de mensonges et de préjugés idéologiques ». A l’heure où les présidents russes et chinois se félicitent de conduire ensemble un bouleversement mondial séculaire, la fin de l’hégémonie coloniale mondiale atlantiste, la destruction des mythes colportés par l’Occident revêt une importance particulière pour accompagner l’émancipation idéologique des peuples du monde de leur tutelle coloniale occidentale séculaire, et un renouveau international du souverainisme bourgeois et de l’idéologie non-alignée.

Si les capacités d’accumulation démographiques limitées des puissances impérialistes d’Occident les ont contraintes à employer des méthodes de containement parfois « douces » (idéologiques, sociétales et culturelles), mais souvent musclées (embargos technologiques, sanctions économiques, « révolutions colorées », agressions militaires), les chinois dont l’industrie pèse aujourd’hui déjà plus lourd (à taux de change courant) que celle des USA et de l’UE combinées n’ont pas, pour l’heure, cette problématique, et peuvent se poser de manière crédible en défenseurs des principes démocratiques-bourgeois de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires d’autrui…

La dynamique de leur soft power économique suffit en effet à conquérir des parts de marché et à hâter la dislocation de la sphère d’influence des puissances colonialistes occidentales… Le temps travaille ainsi spontanément pour la Chine et ses alliés quand il tend à dégrader la situation des puissances impérialistes d’Occident en cours de déclassement.

C’est donc dans ce contexte d’effondrement accéléré de l’hégémonie mondiale atlantiste, fragilisée sur des fronts de plus en plus multiples, jusqu’à faire trembler le cœur de son Capital financier et à être contraint de faire tomber son masque « démocratique » à domicile (49/3 en cascade pour faire passer en force une loi-retraites éminemment impopulaire), que les chinois livrent aujourd’hui des charges répétées contre la mystification occidentale servant de caution morale à l’interventionnisme atlantiste. Nous donnons ci-dessous une sélection sans équivoque de dessins sarcastiques publiés récemment par le Global Times…

Vincent Gouysse, le 22/03/2023 pour www.marxisme.fr