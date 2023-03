Et c’est ainsi que commence… la crise financière de 2023

Par Dmitry Orlov – Le 14 mars 2023 – Source Club Orlov

Les banques font faillite, les marchés financiers s’effondrent et la Fed s’apprête une fois de plus à intervenir et à ouvrir le robinet à liquidités en dollars. Alors que la précédente crise financière de 2007-2008 avait été causée par le risque de crédit (les prêts hypothécaires à risque regroupés en titres adossés à des créances hypothécaires toxiques, vous vous souvenez de tout cela ?) et le risque de défaillance du marché, celle-ci est causée par la hausse des taux d’intérêt profitable aux riches : la Fed a tenté de juguler l’inflation causée par sa gestion de la crise précédente (l’émission de milliers de milliards de dollars de crédit bidon) en augmentant les taux d’intérêt plus rapidement qu’elle ne l’avait jamais fait au cours des quelque 45 années précédentes.

Les divers instruments financiers à faible rendement détenus par les banques ont ainsi perdu beaucoup de leur valeur. Ce n’est pas nécessairement un problème (les banques disposent de divers mécanismes pour résoudre les problèmes de trésorerie)… à moins qu’il n’y ait une ruée sur les banques, obligeant ces dernières à vendre leurs instruments financiers de peu de valeur pour un montant insuffisant, ce qui entraînerait leur faillite.

Vous avez probablement déjà entendu parler de la Silicon Valley Bank, qui s’est effondrée avec un bruit sourd et écœurant la semaine dernière. Elle avait de nombreux problèmes : les vautours… pardon, le capitalisme à risque devenait problématique, le responsable des risques de la banque s’occupait de sujets Woke et LGBT et pas vraiment de gestion des risques, etc. Mais son problème de base était le même que partout dans le système bancaire américain : des pertes non réalisées résultant de la hausse des taux d’intérêt et exposées à un problème de trésorerie causé par une ruée sur la banque. L’ampleur des pertes non réalisées varie d’une banque à l’autre : pour la Silicon Valley Bank, elle était de 100 %, mais c’est aussi un problème pour d’autres grandes banques : pour Bank of America, elle est de 43 %, pour State Street, de 27 %, pour Wells Fargo, de 25 % et pour US Bancorp, de 24 %.

Quelle sera la réponse de la Fed à cette crise ? La même qu’auparavant, bien sûr : la Fed acceptera comme garantie divers instruments financiers dépréciés par des taux d’intérêt plus élevés. Elle ne tiendra pas compte du fait qu’ils ne valent plus rien et les acceptera quand même à leur valeur nominale. Puis elle inondera le système de nouveaux crédits sur la base de cette logique erronée…frauduleuse.

Et qu’est-ce que l’inondation du système par de nouveaux crédits non soutenus par une quelconque activité économique rémunératrice ou par la perspective d’une telle activité aura comme effet sur l’inflation ? Eh bien, elle l’augmentera encore plus, bien sûr ! Et qu’est-ce que la Fed sera obligée de faire pour lutter contre une inflation encore plus élevée ? Augmenter encore le taux d’intérêt préférentiel, bien sûr ! Si vous avez l’impression que la Fed est en train de courir après sa propre queue, c’est que vous avez compris.

Serait-il si surprenant qu’après d’autres manigances de ce genre, on en vienne à offrir à quelqu’un un million, un milliard ou un millier de milliard de dollars et qu’on se fasse frapper au visage ? J’ai prédit que cela arriverait il y a quelque temps, et je pense que nous nous rapprochons de plus en plus de ce moment. Aujourd’hui, la Russie vend son pétrole en roupies, l’Arabie saoudite et l’Iran se tiennent la main et s’apprêtent à vendre leur pétrole en yuans… Comment se porte le pétrodollar ?

Pendant ce temps, si vous avez plus de 250 000 dollars de dépôts assurés par la FDIC dans l’une des merveilleuses institutions suivantes, peut-être devriez-vous… hum… faire une ruée sur les banques ? Vous pouvez aussi attendre que la Fed lance un crédit entièrement vaporeux d’une valeur de 500 milliards de dollars et espérer qu’une partie de ce crédit vous parvienne.

First Republic Bank, 213 milliards de dollars d’actifs

Western Alliance Bancorporation, 67,8 milliards de dollars

Signature Bank, 110,4 milliards de dollars

Pacwest Bancorp, 41,3 milliards de dollars

Customers Bancorp, 20,9 milliards de dollars

Webster Financial Corporation, 71,3 milliards de dollars

