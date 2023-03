Les changements géopolitiques mondiaux en cours laissent les États-Unis dans l’ombre de la Chine

Source: Les changements géopolitiques en cours laissent les États-Unis à la traîne | Le Saker Francophone

Par Moon of Alabama – Le 20 mars 2023

Le mois dernier, nous avons assisté à des développements géopolitiques étonnants.

En février, la Chine a publiquement dénoncé l’hégémonie des États-Unis, lancé une initiative de sécurité mondiale et proposé un plan de paix pour l’Ukraine. Voir: Moscou: La guerre entre «l’unipolarité» américaine et la «multipolarité» chinoise est en marche – les 7 du quebec

Le 10 mars, la Chine a servi de médiateur pour un accord qui a rétabli les relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Le 15 mars, Moscou a déroulé le tapis rouge pour le président syrien Bachar el-Assad.

Hier, Al-Assad et son épouse Asma sont arrivés aux Émirats arabes unis pour s’entretenir avec le cheikh Mohammed.

Hier encore, l’Iran et l’Irak ont signé un accord de coopération en matière de sécurité qui mettra fin aux activités kurdes, soutenues par la CIA, contre l’Iran.

Hier encore, le roi Salman d’Arabie saoudite a invité le président iranien à une visite à Riyad.

Et cette semaine Chine et Russie ont pactisé lourdement. Voir : De multiples accords ont couronné l’historique rencontre entre Poutine et Xi: le nouvel empire s’organise! – les 7 du quebec

Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont considéré le Moyen-Orient comme leur arrière-cour. Il y a vingt ans, ils ont envahi illégalement l’Irak, provoquant des centaines de milliers de morts et des décennies de chaos. Aujourd’hui, la Chine, par des moyens pacifiques, a modifié l’équilibre au Moyen-Orient en l’espace d’un mois seulement.

Aujourd’hui, le président chinois Xi est arrivé à Moscou pour trois jours de discussions avec le président russe Poutine. Un article du président Poutine a été publié dans le Quotidien du peuple, tandis que les médias russes ont publié un article signé par le président Xi. De multiples accords ont couronné l’historique rencontre entre Poutine et Xi: le nouvel empire s’organise! – les 7 du quebec

Les États-Unis craignent que l’initiative de paix chinoise pour l’Ukraine ne gagne du terrain. Ils se sont ouvertement prononcés contre un cessez-le-feu et des pourparlers de paix. Je pensais que c’était à l’Ukraine de décider ?

Il est probable que Poutine soutienne publiquement le plan de paix chinois, tandis que les États-Unis sont paranoïaques à l’idée que la paix puisse effectivement se produire. Ils pourraient même vouloir saboter l’accord iranien avec l’Arabie saoudite.

Le peuple chinois est d’ailleurs le plus heureux du monde.

Xi et Poutine dirigent désormais le spectacle multipolaire mondial. Biden et les infortunés « unilatéraux » (unipolaire) qui l’entourent sont laissés de côté. (La superpuissance impérialiste occidentale hégémonique décline pendant que la superpuissance aspirant à l’hégémonie asiatique émerge. Voir Résultats de recherche pour «multipolaire» – les 7 du quebec NDÉ).

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.