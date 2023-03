LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE SOUS LE JOUG DE L’ÉTAT TOTALITAIRE (FASCISTE)

Une chercheure française dénonce la collusion opportuniste entre le milieu universitaire, l’État totalitaire – fasciste – et la gauche « wokiste » tyrannique… Résultats de recherche pour « wokisme » – les 7 du quebec. La chercheure déclare «À l’université, après la déconstruction nous assistions à l’avènement d’un crétinarcat». Au cours de l’Inquisition et dans les années trente du XXe siècle les groupes religieux hystériques et les associations de la droite fasciste s’adonnaient aux autodafés et au terrorisme intellectuel contre leurs pairs. Au XXIe siècle ce sont les organisations et les militant(e)s de la gauche « wokistes » qui ont repris le flambeau des phalanges fascistes et s’adonnent au terrorisme intellectuel et aux autodafés afin d’imposer l’Imprimatur « politicaly correct » à la parole et aux publications de leurs pairs. Le Wokisme: doit-on s’en inquiéter ? Le « Wokisme » est une secte petite bourgeoise! – les 7 du quebec. Nous le disons et nous le répétons, droite et gauche bourgeoise c’est du pareil au même. Il est désormais interdit d’émettre une opinion dissidente à l’université, dans les institutions de l’État bourgeois et dans les médias des riches comme nous avons pu le constater de façon probante au cours de la plandémie du COVID et au cours de la guerre en Ukraine. Heureusement le webmagazine Les7duquebec.net offre une oasis d’exil aux dissidents résistants. Il importe que le prolétariat soutienne et encourage les professeures de la résistance

