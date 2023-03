La guerre de Syrie n’est pas finie! Rififi en Syrie!

Sur Réseau international.

Certains détails de l’attaque contre les bases américaines en Syrie ont été révélés

par Topwar

Des missiles et des drones iraniens ont « saturé » les missiles NASAMS américains, qui ont fini par percer les défenses aériennes.

Les attaques de missiles contre les bases militaires américaines situées à proximité des principaux champs d’hydrocarbures de la Syrie sont l’un des principaux sujets du jour pour le monde occidental. Le sujet s’est avéré si sérieux qu’il a même supplanté le conflit ukrainien, pour lequel des milliards de dollars sont dépensés en pompage militaire et informationnel, dans les premières pages des médias occidentaux.

Le message principal des frappes, dont le Corps des gardiens de la révolution islamique a d’ailleurs pris la responsabilité, n’est pas seulement que toute opération américaine contre les forces iraniennes sera suivie d’une riposte. Ce message comporte également un certain nombre d’autres aspects. Par exemple, le fait que l’Iran au Moyen-Orient ne permet plus aux États-Unis de se battre uniquement par l’intermédiaire de « proxies ». En tout état de cause, les États-Unis s’exposent au risque de pertes parmi leurs troupes, même si celles-ci se trouvent sur des bases qu’ils affirment être « ultra-protégées ».

Le message est également que les missiles iraniens ont désormais atteint un niveau technologique qui permet de réduire à néant l’efficacité du système de défense aérienne américain. Ce système a été mis en place pour tenter de créer une zone d’exclusion aérienne autour des bases de l’armée américaine et des champs syriens, mais en fin de compte, les systèmes antiaériens américains ont été pratiquement impuissants face à plus de 20 missiles et drones kamikazes iraniens.

Certains détails de l’attaque dans l’est de la Syrie ont été révélés.

Les NASAMS, que les Américains utilisent dans les territoires occupés de la République arabe syrienne, n’ont pas réussi à intercepter les missiles iraniens. La première vague d’attaque a « saturé » les défenses aériennes, tandis que la deuxième vague a déjà fait son travail directement sur les objets au sol.

Dans la région d’Abu Kamal, un convoi militaire américain a également été attaqué, détruisant plusieurs camions-citernes et des combattants locaux engagés par les Américains.

Fait remarquable, ces événements ont eu lieu alors que Riyad et Damas sont prêts à reprendre leurs relations, avec la médiation de Moscou. Des responsables se sont rencontrés à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, et ont convenu de créer une feuille de route pour rétablir les contacts entre la République arabe syrienne et l’Arabie saoudite. Selon la presse du Moyen-Orient, « l’administration américaine a été laissée à l’écart du changement géopolitique ici aussi », soulignant que l’Arabie saoudite a récemment tenu des discussions productives avec l’Iran, avec la médiation de la République populaire de Chine.

source : Topwar

traduction Avic – Réseau International

Les forces américaines qui occupent le nord-est de la Syrie sont en état d’alerte, et des rapports font état d’échanges de tirs avec des milices soutenues par l’Iran jusque dans la nuit. Les derniers tirs de roquettes ont visé le champ pétrolifère d’Omar, tenu depuis longtemps par les forces américaines et kurdes.

« Le conflit dans le nord-est de la Syrie s’est intensifié vendredi lorsque des milices soutenues par l’Iran ont lancé une volée de tirs de roquettes et de drones contre des bases de la coalition après des représailles américaines pour une attaque de drone qui a tué un entrepreneur américain et blessé six autres Américains », a rapporté le New York Times en fin de journée vendredi.

Le Pentagone affirme que la recrudescence des combats a commencé la nuit précédente par une attaque de drone qui a explosé sur une base américaine. Les autorités américaines ont qualifié le drone autodestructeur d’ »origine iranienne », ce qui a entraîné de rares pertes américaines.

La Maison Blanche a ensuite autorisé une série de frappes aériennes de grande envergure, menées à partir du Qatar. Des rapports font état de morts et de blessés au sein de l’armée syrienne et des troupes iraniennes alliées.

Biden a abordé la question des combats lors de sa visite au Premier ministre Justin Trudeau à Ottawa. « Ne vous méprenez pas, les États-Unis ne cherchent pas, je le répète, à entrer en conflit avec l’Iran ». Il a ajouté : « Mais soyez prêts à ce que nous agissions avec force pour protéger notre peuple. C’est exactement ce qui s’est passé la nuit dernière ».

Des responsables américains ont reconnu au Times qu’il y avait eu une sorte de défaillance dans les systèmes anti-aériens de la base :

Deux responsables américains ont déclaré que le principal système de défense aérienne de la base n’était « pas totalement opérationnel » à ce moment-là, ce qui soulève la question de savoir si les attaquants ont détecté cette vulnérabilité et l’ont exploitée, ou s’ils ont simplement envoyé le drone à ce moment-là, selon des personnes qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour discuter de l’enquête.

En ce qui concerne les combats qui se déroulent actuellement dans la nuit, peu de détails ont émergé quant aux victimes potentielles de part et d’autre. Le moment est intéressant d’un point de vue politique, étant donné le rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, ainsi que l’échec récent des efforts déployés par les membres du Congrès pour obliger la Maison Blanche de Biden à retirer ses troupes de Syrie.

Les États-Unis ont attaqué des groupes liés à l’Iran en Syrie jeudi, après qu’un entrepreneur américain a été tué et que cinq membres du service militaire et un autre entrepreneur américain ont été blessés lors d’une prétendue attaque de drone.

Le Pentagone a déclaré que les victimes américaines se trouvaient sur une base près de Hasakah, dans le nord-est du pays, lorsqu’un « véhicule aérien sans pilote à sens unique » a frappé une installation de maintenance à 13h38, heure locale. Le communiqué précise que les services de renseignement ont estimé que le drone était « d’origine iranienne ».

Trois militaires et le contractant américain survivant ont été évacués vers des centres médicaux militaires en Irak. Deux militaires ont été soignés sur la base. Aucun détail n’a été fourni sur les branches militaires auxquelles les militaires étaient affiliés, ni sur l’identité des contractants.

La province syrienne de Hasakah est située au sud de la Turquie et à l’ouest de l’Irak

Les États-Unis raniment le foyer syrien

par M.K. Bhadrakumar

Les circonstances entourant la flambée en Syrie entre les forces d’occupation américaines et les milices pro-iraniennes restent obscures. Le président Biden affirme que les États-Unis NE FONT QUE réagir, mais il y a des signes qu’ils sont probablement proactifs pour créer de nouveaux faits sur le terrain.

Le commandement central américain affirme qu’à la suite d’une attaque de drone le 23 mars après-midi contre une base américaine près de Hasakah, sur ordre du président Biden, des frappes aériennes de représailles ont été entreprises plus tard dans la nuit contre « des installations utilisées par des groupes affiliés au Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran ».

Cependant, cette version a été contestée par le porte-parole du Conseil suprême de sécurité nationale iranien qui a accusé Washington de « créer des crises artificielles et de mentir ». Le responsable iranien a affirmé que « Au cours des deux derniers jours, des hélicoptères américains ont effectué plusieurs sorties dans le but d’accroître l’instabilité en Syrie et ont transféré des terroristes de Daech (État islamique) sur le territoire de ce pays ».

Il a déclaré que Washington devait être tenu responsable de telles activités. Le responsable a averti que Téhéran donnerait une réponse rapide à toute attaque américaine sous quelque prétexte que ce soit contre les bases iraniennes qui existent sur le sol syrien à la demande de Damas pour lutter contre le terrorisme.

Les États-Unis attisent-ils délibérément les tensions en Syrie alors même que le rapprochement saoudo-iranien négocié par la Chine modifie radicalement et positivement le scénario de sécurité dans cette région de l’Asie de l’Ouest ?

L’optimisme règne quant aux bénéfices que la Syrie pourrait tirer du rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déjà révélé jeudi que des discussions étaient en cours avec la Syrie en vue de la reprise des services consulaires entre les deux pays, ce qui ouvrira la voie à la reprise des relations diplomatiques et permettra à la Syrie de redevenir membre de la Ligue arabe.

L’Arabie saoudite a mis en place un pont aérien avec la Syrie afin d’envoyer des secours aux victimes du tremblement de terre dévastateur de février.

La normalisation des relations entre la Syrie et ses voisins arabes éloignés s’est donc accélérée. Le fait que ces États régionaux aient participé activement au projet de changement de régime mené par les États-Unis pour renverser le gouvernement du président Bachar al-Assad doit être particulièrement exaspérant pour Washington. Le rapprochement saoudo-iranien isole fortement les États-Unis et Israël.

Dans cette perspective, il est logique que les États-Unis attisent à nouveau le brasier syrien. Dernièrement, des avions russes ont été signalés comme survolant fréquemment la base militaire américaine d’Al-Tanf, à la frontière syro-irakienne, où l’on sait qu’il existe des camps d’entraînement pour des groupes terroristes.

Israël est également partie prenante dans le maintien de l’instabilité et de l’affaiblissement de la Syrie. Selon Israël, les milices soutenues par l’Iran ont renforcé leurs capacités en Syrie au cours des deux dernières années et la poursuite de l’occupation américaine de la Syrie est vitale pour équilibrer ces groupes. Israël craint qu’un gouvernement fort à Damas ne commence inévitablement à remettre en question son occupation illégale du Golan.

Le processus naissant de médiation russe entre la Turquie et la Syrie est un facteur clé de cette matrice. Dans la perspective des prochaines élections présidentielles et législatives en Turquie en mai, le président Recep Erdogan souhaite réaliser des progrès visibles dans l’amélioration des liens avec la Syrie.

Erdogan sent que l’opinion publique turque est fortement en faveur d’une normalisation avec la Syrie. Des sondages effectués en décembre ont montré que 59% des Turcs souhaiteraient un rapatriement rapide des réfugiés syriens, qui pèsent sur l’économie turque, dont le taux d’inflation atteint 90%.

De toute évidence, la Turquie se retrouve à la traîne alors que les pays d’Asie occidentale, dans l’ensemble, s’apprêtent à normaliser leurs relations avec Damas. Mais le hic, c’est que Assad exige d’abord la fin de l’occupation turque du territoire syrien avant de reprendre ses relations avec Ankara.

Aujourd’hui, de plus en plus de signes indiquent qu’Erdogan pourrait être prêt à accepter. Le pragmatique consommé qui sommeille en lui estime qu’il doit agir en phase avec l’humeur du public. Par ailleurs, le principal parti d’opposition, le CHP, a toujours soutenu que la fin du conflit syrien devait être fermement ancrée sur les principes de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Syrie.

L’influent journal beyrouthin Al-Akhbar a rapporté, en citant des sources proches de Damas, que Erdogan examine les options qui permettraient de répondre à la demande de Assad en vue de rétablir les relations. Selon le quotidien, la Turquie pourrait proposer un calendrier pour le retrait de ses troupes en Syrie.

Il est important de noter que M. Erdogan a téléphoné au président russe Vladimir Poutine samedi et que le communiqué du Kremlin indique que parmi les « sujets concernant le partenariat russo-turc dans divers domaines », au cours de la conversation, « la question syrienne a été abordée et l’importance de poursuivre la normalisation des relations turco-syriennes a été soulignée ». À cet égard, le président turc a souligné le rôle constructif de médiateur joué par la Russie dans ce processus.

Plus tôt, mercredi, le ministre turc de la défense, Hulusi Akar, s’est entretenu par téléphone avec son homologue russe, Sergei Shoigu, pour discuter de l’évolution de la situation en Syrie. Il a souligné que le « seul but » de son déploiement dans le nord de la Syrie était de sécuriser ses frontières et de lutter contre le terrorisme.

Il est tout à fait concevable qu’Erdogan ait demandé l’aide et l’intervention de Poutine pour parvenir rapidement à un modus vivendi avec Assad. Bien entendu, le fait que le Kremlin ait été appelé à négocier la normalisation turco-syrienne constitue une réussite spectaculaire pour la diplomatie russe – et pour Poutine personnellement.

La normalisation irano-saoudienne sous l’égide de la Chine a touché Washington là où ça fait mal. Mais si Poutine négocie maintenant la paix entre deux autres États rivaux d’Asie occidentale, Biden sera considéré comme désespérément incompétent.

Et si la Turquie met fin à sa présence militaire en Syrie, les projecteurs se braqueront sur l’occupation illégale par les États-Unis d’un tiers du territoire syrien et sur la contrebande massive de pétrole et d’autres ressources en provenance de Syrie à bord de convois militaires américains.

En outre, les forces gouvernementales syriennes reviendront certainement sur les territoires libérés par les forces turques dans les régions frontalières du nord, ce qui aurait des conséquences pour les groupes kurdes opérant dans la région frontalière et alignés sur le Pentagone.

En résumé, la poursuite de l’occupation américaine de la Syrie pourrait devenir intenable. Il est certain que la Russie, la Turquie, l’Iran et la Syrie sont sur la même longueur d’onde et cherchent à mettre fin à l’occupation américaine de la Syrie.

Les États-Unis ont donc besoin d’un alibi pour justifier que, bien que le dialogue et la réconciliation aient le vent en poupe dans la politique de l’Asie occidentale, la Syrie est une exception en tant que champ de bataille contre le « terrorisme ». Les États-Unis ont une grande expérience de l’utilisation de groupes extrémistes comme outils géopolitiques.

L’intention réelle des États-Unis pourrait être d’affronter l’Iran sur le sol syrien – ce qu’Israël préconise – en profitant des préoccupations de la Russie en Ukraine. L’axe russo-iranien agace profondément Washington.

Le spectre qui hante Washington est que la stabilisation de la Syrie suite à la normalisation d’Assad avec les pays arabes et la Turquie va inexorablement se fondre dans un règlement syrien qui marginalise complètement « l’Occident collectif ».

Rétrospectivement, la visite inopinée du général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, dans le nord de la Syrie au début du mois de mars, prend tout son sens. Milley a déclaré aux journalistes qui l’accompagnaient que le déploiement américain en Syrie, qui dure depuis près de huit ans, valait toujours le risque !

Le temps est peut-être venu pour les terroristes, y compris les anciens combattants de l’État islamique, qui ont été formés dans la base militaire américaine isolée d’Al-Tanf, de retourner dans les champs de bataille pour y accomplir leur « service actif ».

Tass a rapporté que vendredi, le groupe terroriste connu sous le nom de Hayat Tahrir al-Sham a tenté de pénétrer dans la région d’Alep, qui est sous le contrôle du gouvernement syrien et qui est relativement stable depuis quelques années.

M.K. Bhadrakumar

source : Indian Punchline

traduction Avic – Réseau International