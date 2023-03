L’arnaque de la réforme des retraites en France…Macron touche pas à la caisse!

Le gouvernement français ment à la population. Il ment aux travailleurs et à tous ceux qui contribuent aux différents régimes de retraite en France. Macron explique que la réforme des retraites est nécessaire car dans quelques années les caisses des fonds de retraite seront vides et les régimes de pension seront déficitaires de deux ou trois milliards d’euros chaque année. Macron ment effrontément aux français.

Un professeur d’économie (vidéo ci-dessous) explique que les divers régimes de retraite en France cumulent des surplus de 150 milliards d’euros. La dette publique de la France est de près de 3 000 milliards d’euros et le gouvernement Macron n’est plus solvable. Ce charognard souhaite faire main basse sur le butin des Fonds de retraite et vider les caisses. Le report de l’âge de la retraite n’est qu’un leurre visant à détourner l’attention sur le véritable objectif de cette réforme…confisquer les surplus accumulés. Le véritable problème des retraites en France c’est la misérable pension que les pauvres retraité(e)s retirent. A bas la réforme des retraites! Macron touche pas à la caisse! Augmenter la pension des retraité(e)s!