L’analyse de Bombshell Vax révèle 147 milliards $ de dommages et des dizaines de millions de blessés

Un nouveau rapport estime que 26,6 millions de personnes ont été blessées, 1,36 million de personnes handicapées et 300 000 décès supplémentaires peuvent être attribués aux dommages causés par le vaccin COVID-19 en 2022 seulement, qui ont coûté près de 150 milliards de dollars à l’économie.

.

La société de recherche Phinance Technologies, fondée et exploitée par l’ancien gestionnaire de portefeuille de Blackrock Ed Dowd, Yuri Nunes (PhD Physics, MSc Mathematics) et Carlos Alegria (PhD Physics, Finance), a divisé l’impact des vaccins en quatre grandes catégories pour estimer les coûts humains associés au vaccin Covid-19; sans effet ou asymptomatiques, ceux qui ont subi des blessures (résultat léger à modéré), ceux qui sont devenus invalides (résultat grave) et le décès (résultat extrême). Les données sur les handicaps et les blessures liés aux vaccins proviennent directement du Bureau of Labor Statistics (BLS), tandis que les chiffres de la surmortalité sont dérivés des chiffres officiels sur les décès aux États-Unis via deux méthodes différentes (méthodologie ici).

Il est important de noter que les personnes appartenant à une catégorie (blessées, par exemple) peuvent passer à ces dernières catégories de gravité – ce que cette analyse ne prend pas en considération.

« Nous devons nous rappeler que non seulement ces regroupements sont une tentative de caractériser différents niveaux de dommages collatéraux causés par les inoculations, mais qu’ils ne sont pas statiques et pourraient interagir les uns avec les autres », peut-on lire dans le rapport. « Par exemple, il pourrait y avoir des personnes qui n’ont eu aucun effet visible après la vaccination, mais qui pourraient néanmoins être touchées. »

« Les personnes souffrant de blessures légères dues aux inoculations pourraient, au fil du temps, développer des blessures graves au point d’être handicapées, ou un résultat extrême tel que la mort.

.

Estimation du coût économique

En analysant chacune des catégories ci-dessus, Phinance a utilisé le temps de travail absolu perdu en excès (voir le rapport précédent) pour déterminer que le coût économique direct des blessures causées par les vaccins était de 79,5 milliards de dollars en 2022 et de 52,2 milliards de dollars pour les personnes gravement handicapées.

Pour les décès, Phinace a utilisé l’augmentation annuelle moyenne absolue de la surmortalité depuis 2021, qui était de 0,05% pour la population âgée de 25 à 64 ans, ce qui représentait une perte de productivité de 5,6 milliards de dollars.

Au total, ils ont trouvé un « coût économique » total de 147,8 milliards de dollars en 2022 en raison des vaccins Covid-19.

.

.

Comme le note Dowd, ces chiffres sont exactement ce qui peut être mesuré actuellement, comme des choses comme « Les effets d’entraînement tels que la perte de productivité due à la présence d’un travailleur mais travaillant à 50% à 75% de la capacité est manquée plus l’épuisement de ceux qui prennent le relais. »

« Les effets multiplicateurs sont massifs. »

.

.

Maintenant, imaginez l’impact mondial…