Le conflit ukrainien approche d’un tournant

Depuis plus d’un an, l’Ukraine est en guerre. À l’heure actuelle, la situation sur le front est essentiellement une représentation vivante de la Première Guerre mondiale avec les côtés d’échanger des tirs d’artillerie et de creuser dans les tranchées. c’est pratiquement une impasse: les forces russes maintiennent la majeure partie du vaste front et repoussent la ligne dans les régions de Bakhmut et d’Avdiivka. Alors que l’offensive russe qui a duré plus de 10 mois sans gains significatifs reste au point mort, parallèlement les forces armées ukrainiennes tentent de rassembler des ressources pour une contre-offensive dans la région de Zaporizhzhia. Les déclarations des responsables de Kiev et les fuites dans les médias suggèrent que l’Ukraine a l’intention de couper la route terrestre de la Russie à la Crimée et reprendre la péninsule. En outre, on dit que l’opération est prévue pour le début d’avril. Cela pourrait être le point tournant du conflit, mais si la contre-offensive ukrainienne échoue, cela aura des conséquences désastreuses et pourrait même conduire à une défaite écrasante.

Les trois ressources les plus importantes dans cette guerre peuvent être approximativement définies comme argent, armes et soldats. Tous les trois sont interconnectés: vous avez besoin d’argent pour produire ou acheter des armes et des soldats pour exploiter ces armes.

Argent

Un large éventail d’instruments financiers a été développé et mis en œuvre par l’Occident pour cibler l’économie russe et réduire sa capacité à prolonger l’invasion ukrainienne. Entre février 2022 et février 2023, les États et les organisations internationales ont imposé 10608 restrictions aux résidents russes. En outre, 3431 sanctions fondées sur des listes ont été imposées à des entités affiliées à la Russie au cours de cette période, faisant de Moscou le détenteur du plus grand nombre de sanctions de l’histoire.

Les sanctions ont sans aucun doute porté un dur coup à la Russie. Pourtant, le gouvernement russe a réussi à maintenir l’économie à flot. Il a cherché à minimiser les dommages en doublant les liens commerciaux avec la Chine, l’Inde, la Turquie et d’autres États qui ont acheté des produits russes (principalement du pétrole et du gaz) à un prix fort. La Russie a également tenté d’effectuer le paiement en roubles ou en monnaies nationales de ses partenaires commerciaux. Les experts ont également parlé de l’intention de Moscou de réorienter l’économie vers le complexe militaro-industriel. Actuellement, les économistes prévoient une croissance du PIB russe pour les deux prochaines années, ce qui signifie que la Russie est capable de soutenir cette guerre, même au prix de l’appauvrissement de sa population.

Quant à l’Ukraine, son économie n’était pas en bon état avant même l’invasion. Naturellement, elle a été paralysée par la guerre, mais Kiev a trouvé de solides alliés aux États-Unis et en Europe. L’économie ukrainienne se serait effondrée sans l’aide financière étrangère. Les Forces armées ukrainiennes luttaient pour acquérir des armes, du matériel, des vivres, etc. Le président Volodymyr Zelensky n’avait d’autre choix que de tendre la main à l’Occident (sic) pour financer correctement l’effort de guerre. Tant que les alliés appuieront l’Ukraine, Kiev n’aura pas de problèmes financiers, mais il est impossible de deviner à quoi ressemblera l’économie ukrainienne à la fin du conflit.

Armes

Depuis le printemps 2022, on suppose que la Russie est à court de missiles, de munitions d’artillerie, de véhicules blindés et de personnel. Cependant le stock soviétique s’est avéré dépasser les attentes de la plupart des analystes même s’il manquait d’armes modernes. De nombreuses vidéos virales montrent des Russes transportant de vieux chars de la Seconde Guerre mondiale, des canons et de rares spécimens d’équipement probablement redéployés des régions éloignées de la Russie, y compris l’Extrême-Orient et la région arctique. Les Russes ont été en mesure de compenser l’armement périmé par des nombres purs, en réaffectant de vieux stocks et en achetant des systèmes modernes aux quelques pays prêts à répondre aux besoins de Moscou.

Pendant la période la plus agitée du conflit, l’artillerie russe a tiré jusqu’à 20000 obus par jour, contre 7000 tirés par Les Forces armées ukrainiennes. Le problème persiste encore aujourd’hui, puisque même les fabricants européens et américains de munitions réunis n’ont pas été en mesure d’augmenter leur capacité de production de obus au même niveau que la Russie.

Les Russes ont également utilisé des missiles de défense aérienne S-300 sur des cibles terrestres. Les missiles utilisés de cette façon manquent de précision mais puisqu’ils sont disponibles en grande quantité. Une autre façon de réutiliser les armes existantes a été démontrée en convertissant des bombes aériennes en munitions guidées avec un GPS et un kit de contrôle peu coûteux. D’autre part, des systèmes modernes, tels que les missiles Zircon hypersoniques, ont également été testés pendant le conflit.

En outre, la Russie compte sur l’utilisation de drones de combat Shahed-131 et Shahed-136 acquis de l’Iran. Les drones, renommés Geran-1 et Geran-2 dans une faible tentative d’obscurcir leur origine, sont déployés par des unités avancées pour cibler les véhicules des Forces armées ukrainiennes, les positions et même les objets d’infrastructure profondément derrière les premières lignes.

L’Ukraine n’a pas été en mesure d’égaler la quantité d’armes russes. Au lieu de cela, Kiev a cherché à obtenir un avantage dans la qualité en s’appuyant sur les approvisionnements d’armes avancées des alliés occidentaux. Les lanceurs ATGM, comme le Javelin américain et le NLAW suédo-britannique, les drones de combat turcs Bayraktar TB-2 ont bien fonctionné dans la phase initiale du conflit, mais jusqu’à présent les systèmes HIMARS se sont avérés les plus efficaces. Les unités russes n’étaient absolument pas préparées à leur longue portée et ont lutté pour reconstruire leur logistique avec la possibilité de frappes HIMARS à l’esprit.

Le plus récent ajout à l’équipage hétéroclite de l’équipement occidental promis à Kiev sont 400 chars de l’OTAN, principalement des léopards de fabrication allemande. L’Ukraine, et plus particulièrement le président Zelensky, insiste pour dire que ce n’est pas suffisant. Dans ses discours, le chef ukrainien exige sans cesse de l’Occident qu’il augmente ses réserves de munitions, de missiles à longue portée et d’avions de chasse.

Soldats

En ce qui concerne les troupes, les deux camps ont subi des pertes considérables et, à l’heure actuelle, chaque camp a pratiquement passé par les forces avec lesquelles il a commencé. Au départ, la Russie a déployé 150 000 soldats et l’Ukraine en avait environ 200 000. Peu après le début de la guerre, Zelensky ordonna une mobilisation générale. Les recrues désireuses de se battre pour leur pays rejoignaient les militaires pour combattre l’agresseur. Cela a permis à l’Ukraine de ralentir l’offensive et les contre-attaques de la Russie sur des directions importantes, y compris la reprise réussie de Kherson.

Cependant, alors que les spéculations sur la contre-offensive s’intensifient, d’autres preuves montrent que des hommes ukrainiens sont pris de force par les militaires. Le bassin de recrues motivées a été considérablement réduit et les autorités grattent le fond du baril maintenant. Contrairement à l’argent et aux armes, l’Occident ne peut fournir à l’Ukraine des gens en âge de conscription en nombre suffisant sans une présence militaire étrangère à grande échelle sur le sol ukrainien, ce que les États-Unis et l’Union européenne hésitent à risquer. Il a été dit que Zelensky demandait aux États étrangers, y compris la Pologne, de l’aider à identifier et à expulser les citoyens ukrainiens admissibles au service.

La Russie, quant à elle, n’a procédé à la mobilisation qu’en septembre. Malgré une forte migration vers les pays voisins, comme l’Arménie, la Géorgie et le Kazakhstan, 300000 personnes auraient été mobilisées pour l’armée russe. La moitié d’entre eux sont actuellement stationnés en Biélorussie ou le long de la frontière russe.

Cette brève analyse comparative montre que l’Ukraine se trouve actuellement dans une situation difficile. Le président Zelensky a facilité la fourniture d’une aide militaire et financière importante à l’Ukraine. Maintenant, il doit produire des résultats ou risquer de perdre tout soutien étranger. En même temps, le président des États-Unis, Joe Biden, doit faire de la contre-offensive une victoire afin de justifier toute l’aide envoyée à l’Ukraine pour les contribuables américains, surtout avec les élections l’année prochaine.

Ahmed Salah