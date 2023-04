SOUVENIR D’INDIGÈNES INDESTRUCTIBLES…

Gordon Duff nous a livré une profonde analyse sur La décrépitude de l’empire vue de l’intérieur – (Veterans Today le jour des anciens combattants) qui m’a permise de proposer à toutes les Polices & Armées du Monde de se tenir « Crosses en l’air » aux côtés des peuples du monde…

La Nation Mohawk, grâce à Résistance71 qui traduit de l’anglais, nous livre ce qu’évoque pour eux ce jour du souvenir ► Celui de l’indestructible indigène…

Souvenir de l’indestructible indigène

Mohawk Nation News | 11 novembre 2017 | URL de l’article original ► http://mohawknationnews.com/blog/2017/11/11/remembrance-of-indestructable-indigenous/



Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► https://resistance71.wordpress.com/2017/11/14/jour-du-souvenir-celui-de-lindestructible-indigene-mohawk-nation-news/



La blancheur est un culte dangereux. Il veut dire la suprématie raciale auto-proclamée, le génocide, la colonisation, l’esclavage, la ségrégation, le ghettoïsme, les frontières militarisées et l’incarcération de masse. Ils essaient maintenant d’apporter toujours plus de chaos dans le monde. Les blancs ne peuvent pas indéfiniment se raccrocher à leur puissance militaire et à leur butin de guerre. Aujourd’hui [11 novembre], ils célèbrent le grand carnage qu’ils ont fabriqué en 1914, tandis que nous continuons à vivre parmi les morts-vivant en décomposition.

Ils cachent le plaisir qu’ils éprouvent à la vue de la souffrance des gens, de la douleur et du sang. C’est pour cela qu’ils créent et invoquent les horribles camps de prisonniers de guerre dans lesquels la plupart d’entre nous vivent. Ils ont besoin d’êtres vivants à torturer.

Nous avons perdu des millions tombés entre leurs mains, des gens qui n’ont jamais fait de mal à leurs enfants, leurs bébés ou quiconque d’autres. L’empire s’effondre. Les prédateurs s’échappent des filets de la justice accompagnés de leurs chiens loyaux alors qu’ils arrivent à la fin de leur héritage psychopathe.

Tout ce qu’ils possèdent est fondé sur notre sang qui a abondamment coulé. Ils refusent de nettoyer leur crasse.

Notre terre est-elle toujours un bon endroit pour vivre ? Toute vie naturelle sur l’île de la Grande Tortue ressent la douleur et le mal qu’ils infligent.

Leur idée d’ordre racial est fondé sur le contrôle des “barbares” qui sont à exterminer, terroriser, emprisonner, ostraciser et formater de force.

La blancheur est l’auto-appropriation de la terre pour l’éternité. Fondée sur la création d’animosités nationales, de guerres étrangères et de construction d’empire. Tout ceci est promu et encouragé par les médias et assisté par la bureaucratie et la technologie.

La morale publique et privée est quasi-inexistante. La “guerre contre le terrorisme” n’est qu’une licence, une autorisation pour torturer et exécuter. La société occidentale repose sur la violence, les guerres non déclarées et les nouvelles batailles à venir.

Pour avancer ils ont besoin de toujours plus tuer. Notre existence leur rappelle quelque chose dont ils ne veulent pas se souvenir.

Ils nous ont tabassé, mais ne peuvent pas nous tuer. Nous sommes indestructibles. Ils ont besoin de victimes. Ils vivent pour la guerre et non pas pour la paix. Ce sont des pleutres et des couards.



La société entrepreneuriale (coloniale) occidentale est bâtie sur une hiérarchie raciale, une force criminelle qui donne du pouvoir et de la puissance à des démagogues volages et inconsistants. La blancheur est la catastrophe qui arrive.

Le jour de l’armistice et du souvenir est une occasion pour eux de célébrer la guerre.

« Les soldats ne sont pas les protecteurs

de la liberté, ils sont les marionnettes

des intérêts entrepreneuriaux et

d’État afin d’augmenter profit et pouvoir

aux dépends de la sécurité physique et

financière du contribuable. »

CROSSES EN L’AIR 3.0…

Libérons-nous de la folie colonisatrice d’un occident génocidaire ;

Le temps de la décolonisation est venu

SANS ARMES, ni haine, ni violence ;

Qui veut la paix ► Prépare la paix

Devenons tous des lanceurs d’alertes, des chercheurs de vérité ► Crackons les codes, faisons péter les verrous, et déconstruisons la pyramide du pouvoir pierre par pierre !



Union ► Réflexion ► Action ► Associations libres confédérées

AUX CROYANTS DE TOUS POILS ;

NOUVEAU PARADIGME SANS DIEUX NI MAITRES SANS ARMES NI HAINE NI VIOLENCE

Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

Une autre commémoration arrive bientôt, pire que le Columbus Day ou que le Jour de la Race, car tout l’empire anglo-américano-christo-sioniste s’apprête à célébrer Thanksgiving…

Levons-nous et retirons-leur notre consentement afin que plus jamais un peuple, une nation ne puissent rendre grâce à un Dieu de leur avoir donné la force et le courage d’avoir tué l’indigène/aborigène pour sauver l’homme blanc…