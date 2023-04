La situation sur le front ukrainien au 30 mars 2023 (MacGregor-Dénécé)

Macgregor et Dénecé en duo sur un Média Québécois

Aujourd’hui, au Canada, le colonel US Douglas Macgregor et l’analyste français Eric Dénecé, fondateur et directeur du CF2R répondent successivement à cinq questions sur l’Ukraine dans une rencontre inédite sur un même plateau.

Deux poids lourds de la géopolitique sur un même plateau, ça vaut le détour. Les réponses qui s’enchaînent sont très complémentaires.et s’accordent sur le fond.

source : Radio Info Cité

envoyé par Dominique Delawarde