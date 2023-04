GRÈVES EN GRANDE-BRETAGNE

Sur Communia.

Le gouvernement Sunak condamne les grèves, déclarant qu’elles aggravent la crise sanitaire et des services publics et qu’il faut donc imposer une loi interdisant ce type de grève . De plus, il menace une inflation et des impôts plus élevés s’ils obtiennent les augmentations de salaire qu’ils demandent.

D’autre part, le Parti travailliste dénonce le gouvernement conservateur et déclare son soutien aux grèves alors que les syndicats les organisent… déclarant que la seule façon de les arrêter et d’éviter de futurs mécontentements sociaux est de protéger le droit de grève et d’établir un gouvernement travailliste.

APPAUVRISSEMENT DE MASSE

Alors que l’inflation au Royaume-Uni a continué d’augmenter au cours de l’année écoulée et a érodé les salaires des travailleurs, de plus en plus de familles sont devenues en situation d’insécurité alimentaire. En mai 2022 , les prix avaient déjà augmenté de 9,1% par rapport à l’année précédente . L’inflation a continué d’augmenter au cours des mois suivants, atteignant 11,1 % en octobre, son plus haut niveau en 41 ans , et n’a ralenti que légèrement en août .

En octobre, le nombre de familles à faible revenu menacées par la faim au Royaume-Uni a atteint un niveau record . La menace de la faim touchait déjà près de 10 millions d’adultes et 4 millions d’enfants qui sautaient régulièrement des repas, selon les données de la Food Foundation , une organisation caritative britannique.

De plus, malgré le fait que le gouvernement ait appliqué la Garantie des prix de l’énergie (GPE) à partir de septembre 2022, les prix agrégés de l’électricité, du gaz et des autres combustibles ont augmenté de 24,3 % en octobre, avec une augmentation de 36,9 % dans le cas du gaz. et 16,9% dans le cas de l’électricité . Et tandis que le taux d’inflation a légèrement diminué au cours des deux mois suivants, les prix des aliments et des boissons ont augmenté à un rythme jamais vu depuis 1977, tandis que les prix des services ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1992 .

VAGUE DE GRÈVES

À la suite de ce processus, en mai 2022, une vague de grèves sauvages a éclaté , suivie d’appels et de manifestations syndicales qui se poursuivent à ce jour, impliquant tout le monde, des travailleurs des transports à ceux du secteur de la santé. La revendication commune : des augmentations de salaire qui, au moins, compensent l’inflation, des renforts de personnel et des rythmes de travail supportables.

Le moteur de ce mouvement massif a été les grèves auto-organisées par les travailleurs… avec l’opposition des syndicats. Commençant sur les plates-formes pétrolières de la mer du Nord en mai , suivi par les travailleurs de la pétrochimie en Écosse et en Angleterre , d’où il s’est propagé à deux usines chimiques de Teeside , une usine de transformation alimentaire de Manchester et les travailleurs d’Amazon en août .

La réponse des syndicats ? Se précipiter pour négocier des accords qui étaient à des années-lumière de ce que les travailleurs exigeaient là où des grèves sauvages avaient éclaté, et reprendre les manifestations avant qu’elles n’éclatent spontanément afin de pouvoir les contrôler à leurs propres conditions.

Par ailleurs, les syndicats ont redoublé d’efforts pour s’implanter dans les secteurs les plus précaires, comme les centres logistiques d’Amazon. Ainsi, le syndicat GMB a fini par organiser une grève de seulement 24 heures le 25 janvier, que les médias ont qualifié d’historique comme étant la première grève officielle , c’est-à-dire menée par un syndicat, des travailleurs du géant du commerce électronique en Grande-Bretagne.

Les revendications

Les cheminots au Royaume-Uni, tout en exigeant des salaires conformes à l’inflation, s’opposent aux plans de réduction des effectifs. Au NHS, les grèves ne sont pas non plus exclusivement axées sur la question des salaires. Ils pointent à plusieurs reprises le manque de personnel et les coupes budgétaires généralisées qui nuisent aux conditions de travail ainsi qu’à la vie et à la santé des patients . C’est pareil avec les enseignants . Selon l’un des professeurs en grève,

Le financement des écoles est totalement insoutenable et les enfants ne reçoivent pas assez

Et selon un autre,

Nous avons des millions de personnes dans les files d’attente de la famine, des retraités qui peinent à chauffer leur maison, le coût de la vie augmente de jour en jour et il est consternant que le gouvernement n’agisse pas pour améliorer les choses. En tant qu’enseignants, nous pouvons constater que le nombre de personnes qui se tournent vers les banques alimentaires et autres ne fait qu’augmenter. Il existe ces types de systèmes pour rendre les choses un peu plus supportables, mais ils ne vont pas à la racine ni ne résolvent le problème. Le gouvernement compte sur les organismes de bienfaisance pour résoudre les problèmes qu’ils ont causés.

Les jeunes médecins ont également participé à une grève syndicale de trois jours exigeant de nouvelles augmentations de salaire et un minimum de personnel . Revendications partagées par les ambulanciers .

STRATÉGIE SYNDICALE

Tactiquement, les syndicats ont opté pour une combinaison de grèves intermittentes et de protestations dans laquelle chaque secteur de travailleurs reste séparé, concentré sur la négociation de son accord. Cependant, stratégiquement, ils ont fait converger les attentes des demandes des différents secteurs -NHS, chemins de fer, etc.- sur les budgets du printemps 2023, évitant ainsi aux entreprises ferroviaires, par exemple, toute responsabilité.

Mike Lynch, le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports (RMT), qui travaille avec le Parti travailliste sur la campagne Enough is Enough , explicite la stratégie :

Ce gouvernement corrompu et incompétent tentera de cacher les problèmes. Le fait est qu’ils sont responsables de votre pauvreté et qu’ils doivent le résoudre, et s’ils ne sont pas capables de le faire, ils doivent s’en aller maintenant. Tenons des élections générales et obtenons un nouveau gouvernement qui agit au nom de notre peuple.

En d’autres termes, ils tentent ouvertement de canaliser les grèves vers une victoire électorale des travaillistes .

Je veux que [le chef du Parti travailliste] Starmer remporte les élections aussi fort que je le dise à haute voix, franchement. Je veux qu’il gagne l’élection parce que c’est une course à deux chevaux. Mais si nous entrons et qu’il fait de la politique vanille, s’excusant même pour la social-démocratie… si nous manquons cette opportunité, notre mouvement pourrait disparaître. Nous serions une note de bas de page dans l’histoire, nous devons donc les maintenir [les travaillistes] sous pression.

Pour Lynch, le parti travailliste, à l’origine une expression politique des syndicats, doit être soutenu électoralement, même si les syndicats doivent le récupérer comme outil de leur propre programme vindicatif.

Nous savons bien en quoi consiste le programme syndical. Lynch lui-même, chef du syndicat des cheminots, a tenté d’imposer des augmentations de salaire aux travailleurs en dessous de l’inflation, de la flexibilité et des réductions de masse salariale ; ce sont les travaillistes qui tiennent ouverte la fenêtre à la privatisation du NHS initialement ouverte par le gouvernement Blair en 1997.

TRAVAILLISTE VS CONSERVATEURS : DEUX FAÇONS DE CONTRÔLER LES GRÈVES

En réponse aux grèves, le gouvernement conservateur a proposé en janvier un nouveau projet de loi sur les services minimums , qui a été adopté par le Parlement le 30 janvier . Les secteurs concernés seraient le ferroviaire, la santé, les ambulances, l’éducation et l’énergie nucléaire.

Le Premier ministre Sunak présente le projet de loi comme une solution à la crise de la santé et des services publics. Le parti travailliste manifeste contre le projet de loi. Leur argument n’est pas une défense du droit de grève en soi, mais un argument utilitaire aux mêmes fins déclarées par le gouvernement conservateur.

Pour les travaillistes, il n’est tout simplement pas nécessaire de recourir à une solution disciplinaire contre les grèves car leur entrée au gouvernement et le renforcement des syndicats est la meilleure défense contre les grèves futures et le mécontentement social .

QUELLE EST L’ALTERNATIVE ?

Que le parti travailliste redevienne le parti des syndicats est une chose très différente que de redevenir le parti des travailleurs. Et ni les syndicalistes ni les dirigeants syndicaux ne le cachent : le Labour assure que s’il arrive au pouvoir il continuera à soutenir la guerre en Ukraine et imposera à toute allure un Pacte vert non moins ventouse des revenus du travail que celui de l’UE.

Et c’est que les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs en Grande-Bretagne ne sont pas différents de ceux de la classe ouvrière dans le reste du monde. Ils dérivent du besoin du capital en crise de relancer l’accumulation en crise, basée sur la dévalorisation du travail. C’est pourquoi nous souffrons partout d’une inflation galopante qui mine notre capacité à consommer, c’est pourquoi nous subissons des rythmes de travail de plus en plus inhumains et c’est pourquoi les conditions de travail se dégradent de plus en plus.

Et partout, les syndicats , de par leur logique et leur rôle institutionnel propres, partagent avec les partis d’État comme le Labour leur attachement à la primauté de la rentabilité du capital national . C’est pourquoi ses méthodes et ses objectifs de mobilisation ne peuvent que subordonner les besoins des travailleurs à la rentabilité globale du capital. Avec tout ce que cela implique, effort de guerre et coûts énergétiques compris.

Le problème sous-jacent est que le système qu’ils défendent est de moins en moins capable de satisfaire les besoins humains les plus élémentaires, de la santé à l’alimentation. Et cette contradiction entre les besoins du capital (rentabilité) et les besoins humains que réclament les travailleurs ne peut être résolue qu’en résolvant la contradiction entre les syndicats et ce dont les luttes ont besoin pour l’emporter sur la logique supposée implacable du profit .