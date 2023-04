Un éminent scientifique d’Oxford affirme que l’énergie éolienne «est un échec absolu»

Par Chris Morrison − Le 25 mars 2023 − Source Daily Sceptic

On pourrait affirmer qu’il est à la portée d’un enfant intelligent scolarisé en classe primaire de comprendre les mathématiques basiques qui démontrent que l’énergie éolienne constitue un désastre économique et sociétal en cours de préparation. Désormais, le professeur émérite Wade Allison, mathématicien et physicien pour l’Université d’Oxford, chercheur au CERN et membre du Keble College, a fait les calculs. Il conclut que le Royaume-Uni est confronté à la possibilité d’une rupture d’énergie électrique. Il affirme que « l’énergie éolienne est un échec absolu », et ajoute que les gouvernements font fi des « preuves écrasantes » de l’inadéquation de l’énergie éolienne, « et font appel aux fanfaronnades plutôt qu’à une analyse raisonnée. »

Les avertissements désespérés émis par le professeur Allison paraissent dans un bref article publié récemment par la Global Warming Policy Foundation. Il note que l’énergie produite par le soleil est « extrêmement faible », raison pour laquelle elle n’a pas suffi à apporter assez d’énergie même quand la population mondiale était bien plus réduite, avant la Révolution Industrielle, pour lui apporter un niveau de vie acceptable. Le Dr. Wallace Manheimer, un physicien nucléaire, était récemment parvenu à une conclusion semblable de manière plus spectaculaire. Il avait affirmé que l’infrastructure autour des énergies solaire et éolienne ne va pas seulement constituer un échec, « mais va coûter des milliers de milliards, saccager l’environnement, et s’avérer absolument superflues. »

Dans son article, Allison insiste pour exposer les nombres qui résident derrière les fluctuations naturelles du vent. Les calculs ne sont pas compliqués et on peut les trouver en consultant le lien présenté ci-avant. Il montre que sous une vitesse de vent de 32 km/h, l’énergie produite par une turbine éolienne est de 600 watts par mètre carré en plein rendement. Pour produire la même énergie que la centrale nucléaire de Hinley Point C — 3200 millions de watts — il faudrait installer 5,5 millions de mètres carrés de génération d’énergie éolienne.

Il note que cela serait inacceptable aux personnes intéressées par les oiseaux, et autres environnementalistes. Cette préoccupation ne semble certes pas s’être matérialisée pour l’instant. Selon les estimations, ce sont des millions de chauves-souris et d’oiseaux qui se font massacrer par les turbines terrestres installées chaque année. Dans le même temps, au large du Massachusetts, on s’apprête à démarrer une énorme ferme éolienne, et l’on s’autorise à malmener et sans doute blesser presque un dixième de la rare population des baleines de l’Atlantique Nord.

Lorsque la formule d’Allison prend en compte les fluctuations de la vitesse du vent, les résultats de l’énergie éolienne sont extrêmement affaiblis. Si la vitesse du vent diminue de moitié, l’énergie disponible descend d’un facteur huit. Pire encore, il note que si la vitesse du vent double, la puissance disponible s’accroît d’un facteur huit, et il faut arrêter la turbine pour la protéger.

Les effets des fluctuations sont spectaculaires, comme le montre le graphe ci-avant. Pour 2021, la capacité nominale de génération dans l’UE et au Royaume-Uni, montrée par la ligne marron en pointillés, était de 236 GigaWatts, mais la production quotidienne la plus élevée, le 26 mars, n’a été que de 103 GigaWatts. Le second graphique montre encore mieux l’inefficacité, en présentant l’énergie produite par le vent au large des côtes du Royaume-Uni au mois de mars 2022.

Durant huit jours, à la fin du mois, la génération d’énergie s’est effondrée, sans doute, selon Allison, parce que la vitesse du vent s’est divisée par deux. La perte quotidienne de 8,8 GigaWatts observée sur cette période représente 1000 fois la capacité de la plus grande unité de stockage d’énergie par batteries au monde, installée à Moss Landings, en Californie. Lorsque l’on parle des immenses batteries nécessaires à stocker l’énergie renouvelable, Allison point du doigt les problèmes de sûreté qui s’ensuivent, ainsi que les défauts en matières premières. On ne palliera jamais aux pertes de performance des fermes éoliennes installées au large par des batteries, même pour une durée d’une semaine, et il explique que le vent peut manquer pour une période bien plus longue que cela.

D’autres personnes ont récemment examiné en détail les coûts du stockage d’énergie par batterie. Francis Menton, avocat et mathématicien étasunien, qui dirige le site Manhattan Contrarian, a passé en revue les rapports de coûts officiels récents, et a découvert que « même suivant les hypothèses les plus optimistes, » les coûts pouvaient être aussi élevés que le PIB d’un pays. Si l’on adopte des hypothèses moins optimistes, les capitaux à mettre en œuvre pourraient s’élever à quinze fois le PIB d’un pays. En 2022, Simon Michaux, professeur associé, a averti le gouvernement de Finlande que le monde ne disposait pas d’assez de matière première pour produire toutes les batteries nécessaires au Net Zero. Michaux a observé que le projet Net Zero peut ne pas fonctionner « comme prévu ». Dans le même temps, Menton a conclu sur une opinion que d’aucuns pourraient considérer comme trop charitable : « Il est difficile d’éviter la conclusion selon laquelle les personnes ayant planifié la transition Net Zero n’ont pas la moindre idée de ce qu’elles font. »

Le professeur Allison a réalisé ses calculs sur la base de physique élémentaire et d’informations ouvertes au public. Et de conclure : « Quel que soit le bout par lequel vous la considériez, l’énergie éolienne est inappropriée. Elle est intermittente et n’est pas fiable ; et elle exposée et vulnérable ; elle est faible et ne présente qu’une courte durée de vie. »

