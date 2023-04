NON!

Nom d’un chien

Non, je refuse

Non, je n’ai pas de regrets

Non, au vaccin

Non, au masque

Non, à la perte

De la démocratie.

PANIQUE

Quand le voleur pénêtre

Par la porte arrière,

Il faut sortir par en avant

Avec le téléphone à l’oreille.

Direction le voisin,

Ou il y a de la lumière.

Sentiment trouble qui

Subitement

Et violement

Saisit

L’esprit.

Terreur extrême!

Éviter l’épouvante.

On se rapproche

Question de chercher

Une sécurité numérique,

Collective

Et authentique.

John Mallette

Le Poète Prolétaire