L’Inde : Le prochain front dans la guerre contre les BRICS

La guerre géopolitique multimodale et « multipolaire » actuelle ne se résume pas à ce qui se passe en Ukraine. Ce conflit a entraîné une myriade d’effets et de mouvements en aval qui sont tout aussi importants que ce que signifie l’encerclement de Bakhmut.

Pendant des années, l’Inde a été le joker de l’alliance des BRICS. La rivalité de l’Inde avec la Chine, ainsi que ses relations compliquées avec la Russie et l’Occident, ont toujours servi à diviser l’alliance.

Pendant les années Trump, le « I » des BRICS, l’Inde, s’est lentement frayé un chemin sous l’égide du Premier ministre Narendra Modi pour revenir dans l’orbite de l’Occident. Cela m’a amené à penser que ce « I » avait été remplacé par l’Iran, en particulier avant le COVID-19.

Aujourd’hui, avec l’ascension de Lula à la présidence du Brésil, les BRICS ont, pour l’instant, perdu le « B » de leur alliance. Ainsi, malgré tous les discours sur l’émergence des BRICS en tant que force économique et politique mondiale, la situation est loin d’être réglée, car l’Occident et Davos ne vont tout simplement pas laisser les choses se faire sans combattre.

Les relations entre la Russie et la Chine font la une des journaux, les principaux responsables américains menaçant la Chine, en particulier, au sujet du soutien apporté à la Russie. Ces menaces sont bien sûr très réelles et émanent de personnes telles que la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le secrétaire d’État Antony Blinken.

En même temps, elles ne constituent pas non plus des ouvertures à de véritables négociations. Faire des demandes qui ne promettent que l’abandon du bâton sans proposer de carotte n’est pas une offre d’ouverture, c’est une offre de fermeture. Ainsi, alors que Yellen se rend à Kiev pour promettre à Zelensky un soutien illimité de l’argent des contribuables américains, l’administration « Biden » qui tergiverse sur la manière de gérer la situation à Palestine orientale en Ohio nous indique quelles sont les priorités de nos dirigeants.

Gagner la guerre géopolitique doit primer sur tout le reste, même s’il ne reste plus de véritable « pays » une fois la guerre terminée.

Un dicton de Sun Tzu, qui fait le tour des médias sociaux aujourd’hui, est tout à fait approprié ici :

Un ennemi maléfique brûlera sa propre nation pour régner sur les cendres. – Sun Tzu

Cela décrit parfaitement les actions de Yellen, Blinken et de leurs compagnons de route en Europe. Je sais que ce n’est pas nouveau pour ceux qui me lisent depuis quelques années. Vous savez que je les considère comme des vandales, et non comme des incompétents, mais il est important de garder cela à l’esprit à chaque étape de cette marche vers un conflit mondial.

Car c’est ainsi que la plupart des nations BRICS et leurs sympathisants de plus en plus nombreux voient la situation. La Russie a été très claire à ce sujet. Vladimir Poutine, son ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov et l’ancien Premier ministre Dmitri Medvedev l’ont tous exprimé.

Plus le conflit se prolonge, plus ils sont catégoriques sur ces points. On peut en dire autant de la Chine et de ses dirigeants.

La Chine en dit moins que les Russes, mais elle en fait plus en choisissant ses interlocuteurs et le moment où elle le fait. Les récentes visites du ministre des affaires étrangères Wang Xi à Moscou et à Téhéran ont renforcé la base triangulaire du soutien. Ces visites ont eu lieu en même temps que la convocation des bellicistes à Munich il y a deux semaines. Ce n’était pas un hasard.

Pas plus que la visite du premier ministre Xi à Riyad et aux principaux sommets arabes où il a fait des ouvertures sincères pour les accueillir dans la sphère économique panasiatique en formation. Ne croyez pas une seconde que ces événements n’ont pas d’effets d’entraînement et ne se répercutent pas dans les capitales nationales du monde entier.

Nous avons assisté à une série d’annonces majeures qui soulignent à quel point le projet des BRICS, avec ou sans le Brésil, est avancé.

Cela me ramène à l’Inde en tant que joker. Le parcours de Modi, qui est passé d’un homme ayant un pied sur chaque île (l’Est contre l’Ouest) à un homme avec les pieds fermement ancrés à l’Est, a été intéressant et crucial.

Si nous n’avons rien appris d’autre au cours de l’année de guerre qui vient de s’écouler en Ukraine, c’est que la majeure partie du monde n’est pas impressionnée par les menaces des États-Unis à l’encontre des pays que je viens d’évoquer. L’Iran s’en moque manifestement. La Chine comprend que si la Russie tombe militairement, elle sera la prochaine. L’Arabie saoudite et le reste de l’OPEP+ savent qui sont leurs futurs partenaires commerciaux.

C’est pourquoi l’Inde est aujourd’hui dans le collimateur de Davos. Elle est la dernière grande puissance de la région à pouvoir entraver l’intégration asiatique.

Le week-end même de la conférence de Munich sur la sécurité, des informations ont circulé selon lesquelles George Soros était à l’origine des attaques contre le Premier ministre Modi, par l’intermédiaire d’un rapport de Hindenburg Research. Ces attaques visaient l’un des principaux soutiens financiers de Modi, Guatam Adani, dont William Engdahl a parlé en détail.

En janvier, Hindenburg a ciblé un milliardaire indien, Gautam Adani, chef du groupe Adani et, à l’époque, l’homme le plus riche d’Asie. Adani est également le principal bailleur de fonds de Modi. La fortune d’Adani s’est considérablement accrue depuis que Modi est devenu Premier ministre, souvent grâce à des projets liés au programme économique de Modi. Depuis la publication, le 24 janvier, du rapport Hindenburg faisant état d’une utilisation abusive de paradis fiscaux offshore et de manipulations d’actions, les sociétés du groupe Adani ont perdu plus de 120 milliards de dollars en valeur de marché. Le groupe Adani est le deuxième plus grand conglomérat de l’Inde. Les partis d’opposition ont fait remarquer que Modi était lié à Adani. Tous deux sont des amis de longue date originaires du Gujarat, dans la même région de l’Inde.

Mais Engdahl ne s’arrête pas là. Il fait très intelligemment le lien avec le discours de George Soros à Munich, celui qu’il n’a pas prononcé lors de la conférence du WEF à Davos cette année. Soros a directement interpellé Modi en lui disant que ses jours étaient comptés et qu’il n’était pas un « démocrate » .

Soros n’est plus du tout timide à ce sujet. Il vous dit ce qu’il fait.

Le même jour que l’article d’Engdahl, RT a publié un article similaire, beaucoup plus centré sur Soros et sur la réponse du ministre indien des affaires étrangères :

Soros a déclaré lors de la Conférence sur la sécurité de Munich jeudi que les allégations de fraude contre le conglomérat multinational, dirigé par Gautam Adani, associé de longue date du Premier ministre, « affaibliraient considérablement la mainmise de Modi sur le gouvernement fédéral de l’Inde… Je suis peut-être naïf, mais je m’attends à un renouveau démocratique en Inde » . Ces commentaires ne sont pas passés inaperçus à New Delhi, et Jaishankar a répliqué samedi au milliardaire de 92 ans et activiste politique néolibéral. Le ministre des affaires étrangères a qualifié Soros de « vieux, riche, influent et dangereux » parce qu’il est prêt à investir son argent pour « façonner des récits » . « Les gens comme lui pensent qu’une élection est bonne si la personne qu’ils veulent voir gagner l’emporte et, si l’élection donne un résultat différent, ils diront qu’il s’agit d’une démocratie défectueuse » , a-t-il ajouté.

Pour un autre point de vue sur le même sujet, je vous recommande de lire l’article d’Andrew Korybko, publié le même jour, qui retrace la campagne de propagande menée contre Modi, en commençant par le NY Times, en passant par le documentaire de la BBC et en terminant par le discours de Soros à Munich.

La nécessité de séparer l’Inde des BRICS est désormais pressante. La guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase alors que la Russie force ce qui reste de l’armée ukrainienne à quitter Bakhmut, ouvrant ainsi la voie à la domination logistique de la Russie dans le centre du Donbass.

C’est pourquoi, à Davos, on ressent encore plus l’urgence de revaloriser non seulement l’Ukraine, mais aussi d’engager un nouveau combat contre la Chine. Le temps presse pour l’ancien système financier. La fin du LIBOR est proche.

Les cadavres s’accumulent dans la guerre de la Fed contre l’effet de levier, aussi nombreux que ceux qui se trouvent sur le champ de bataille du Donbass. Les acteurs malveillants comme Soros peuvent encore avoir la capacité d’éviter ces choses mais, en fin de compte, ils affichent leur force alors qu’en privé, ils paniquent.

En outre, l’opinion mondiale sur la puissance de l’Occident, vue à travers le prisme de la puissance russe, a évolué d’une manière qui rend les décisions des dirigeants asiatiques d’autant plus faciles à prendre.

Ces résultats sont eux-mêmes révélateurs des préjugés des populations interrogées, en particulier dans l’Occident fortement soumis à la propagande. Mais ceux de la Turquie et de l’Inde sont impressionnants et confirment ma conviction de longue date qu’une fois que quelqu’un s’opposerait enfin aux États-Unis et à l’Europe et survivrait, cela changerait radicalement la psychologie sur l’échiquier géopolitique.

Il suffit de voir à quel point les actions de Davos sont effrontées, à quel point ils inondent la zone de gros titres, de crises émergentes et de mensonges faciles à démystifier pour comprendre ce qui se passe réellement.

À la lumière de ce qui précède, il convient de noter à quel point les actions de Davos contre Modi et l’Inde ont été inefficaces. Les récentes élections régionales dans trois provinces indiennes importantes ont donné la nette impression que l’influence de Modi sur la politique électorale est encore intacte.

Modi a mis un point d’honneur à s’engager dans les provinces du nord-est, normalement ignorées par la politique indienne, afin d’asseoir son emprise sur le pouvoir en Inde. Il s’agit clairement d’une contre-attaque à tout ce que l’Occident pourrait tenter de lui faire subir.

Je ne suis pas un expert de la politique indienne, mais d’après les commentaires que j’ai vus, cela ouvre la possibilité que Modi obtienne une super-majorité lors des élections de l’année prochaine. Que cela soit vrai ou non, ce que nous savons maintenant, c’est que l’année prochaine sera un champ de mines, Davos mettant tout son poids dans la balance pour renverser un autre gouvernement qu’il ne contrôle pas.

La question que je vous pose est la suivante : s’agira-t-il d’une autre Hongrie où les sondages donnaient Viktor Orban dans une course serrée avec la coalition « Tout sauf Orban » de Davos, et où Orban a remporté la plus grande victoire de son histoire, ou s’agira-t-il du Brésil où la campagne contre Bolsonaro a été juste assez forte pour l’écarter du pouvoir ?

