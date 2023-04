Ron De Santis est le gouverneur de Floride aux Etats-Unis, il est un élu Républicain.

Pour lui, le constat est simple.

Ils se sont trompés sur tout.

Sur les confinements qui n’ont rien apporté si ce n’est une dette effroyable qu’il faudra sans doute payer, la Suède et la Norvège montrent que sans confinement, le nombre de morts n’est pas plus élevés, les dégâts économiques et psychologiques en moins.

Sur les masques qui ne marchent pas.

Sur les plages « dynamiques ».

Sur les cafés, assis, debout, ou couchés.

Sur la négation de l’immunité naturelle, et je ne vous parle même pas de la «vaccination».

Oui, là-bas, comme ici, ils se sont trompés sur tout.