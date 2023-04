Par Andrei Korybko. Traduction Google translator.

L’UE voulait savoir ce qu’il faudrait faire pour que la Chine franchisse la « ligne rouge » de Bruxelles en armant la Russie, tandis que la Chine voulait savoir si l’UE serait disposée à franchir la « ligne rouge » de Pékin dans ce scénario en la sanctionnant en réponse. Les deux parties voulaient également explorer jusqu’où l’autre irait s’ils se sentaient contraints par les circonstances ou sous la pression des États-Unis respectivement, donc une autre raison pour laquelle ils estimaient tous qu’il était suffisamment important de prendre le temps de se rencontrer dans le passé. quelques jours.

De nombreux membres de la (AMC) ont rejeté l’importance du voyage du président français Macron et de la commissaire européenne Von Der Leyen en Chine, ce qui implique que le président Xi a perdu son temps précieux à les rencontrer pendant plusieurs jours pour rien. En vérité, leur voyage avait en fait un but pragmatique en ce qu’il permettait à chaque partie de parler franchement de ses préoccupations à ce moment charnière de la transition systémique mondiale (AMC) , global systemic transition d’où la raison pour laquelle toutes les parties ont pris le temps de se rencontrer à Pékin.

S’il est vrai que les deux représentants européens espéraient qu’ils inciteraient leur homologue chinois à voir la guerre par procuration OTAN-Russie NATO-Russian en Ukraine de la même manière qu’eux, ce n’était pas la principale raison pour laquelle tout le monde a pris le temps de leurs horaires chargés la semaine dernière. Ce qui les a vraiment tous réunis à Pékin, c’est le point d’inflexion imminent qui approche rapidement dans ce conflit susmentionné. proxy war in Ukraine.

La prochaine contre-offensive de Kiev sera un moment décisif. D’une part, il pourrait sauvagement réussir à repousser la Russie vers ses frontières d’avant 2014, scénario dans lequel la Chine pourrait alors se sentir obligée d’armer Moscou en dernier recours as a last resortafin d’éviter de manière préventive la possibilité qu’elle perde. Cela inciterait à son tour les États-Unis à faire pression sur l’UE pour qu’elle sanctionne la République populaire, augmentant ainsi les chances qu’ils se découplent rapidement swiftly decouple, ce qui nuirait à leurs deux intérêts tout en faisant progresser les États-Unis., which would harm both of their interests while advancing the US’.

D’un autre côté, cependant, la contre-offensive de Kiev pourrait finalement ne pas accomplir autant, comme en témoigne le rapport du Washington Post Washington Post il y a un mois sur la mauvaise situation de ses troupes. Dans ce scénario, la Russie pourrait soit renverser l’élan pour faire une percée majeure à travers la ligne de contact et au-delà, soit sérieusement encourager Kiev à accepter un cessez-le-feu. La dernière possibilité mentionnée serait certainement soutenue par la Chine supported by China et très probablement la France aussi.

Compte tenu des grands enjeux stratégiques liés au résultat de la prochaine contre-offensive de Kiev, qui conduira probablement soit à un découplage Chine-UE selon le premier scénario, soit à la médiation conjointe de la Chine et de la France pour un cessez-le-feu selon le second, il était logique qu’ils se rencontrent tous en avance. Les véritables moteurs des événements sont les États-Unis, ses partenaires d’Europe centrale dirigés par la Pologne (dont les États baltes) et leurs mandataires à Kiev, dont le succès ou l’échec façonnera l’avenir des relations sino-européennes.

Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi, bien sûr, mais le fait est qu’il est peu probable que l’UE soit en mesure de résister efficacement à la pression des sanctions américaines au cas où la Chine se sentirait obligée d’armer la Russie en dernier recours. comme cela a été expliqué précédemment. Ils savent à quel point ce serait douloureux pour leurs économies déjà en difficulté, d’autant plus que ce scénario dramatique pourrait les pousser au bord d’une récession à part entière, mais c’est précisément pourquoi deux de leurs principaux représentants voulaient parler au président Xi.

Il voulait aussi leur parler afin de clarifier que la Chine n’a pas encore armé la Russie mais peut-être aussi expliquer pourquoi elle pourrait se sentir obligée de le faire dans un sens hypothétique sans confirmer directement ce plan d’urgence en raison de sa sensibilité. En termes simples, l’UE voulait savoir ce qui devrait arriver pour que la Chine franchisse la «ligne rouge» de Bruxelles en armant la Russie, tandis que la Chine voulait savoir si l’UE serait disposée à franchir la «ligne rouge» de Pékin dans ce scénario en sanctionnant cela en réponse.

Les deux parties voulaient également explorer jusqu’où l’autre irait s’ils se sentaient contraints par les circonstances ou sous la pression des États-Unis respectivement, donc une autre raison pour laquelle ils estimaient tous qu’il était suffisamment important de prendre le temps de se rencontrer dans le passé. quelques jours. Si tout le but était simplement que les représentants européens crachent de la propagande au président Xi dans le but de le faire basculer à leurs côtés dans la guerre par procuration OTAN-Russie, alors le voyage n’aurait pas eu lieu.

Les principaux influenceurs de l’AMC étaient donc loin d’avoir évalué le but de la visite de la semaine dernière, qui n’a pas tenu compte de la raison pragmatique pour laquelle les trois parties ont donné la priorité à une réunion à ce moment précis. Il était important pour eux de parler franchement de la façon dont ils réagiront aux deux scénarios les plus probables qui émergeront de la prochaine contre-offensive de Kiev, qui les conduira soit à se découpler sous la pression américaine, soit à travailler ensemble pour négocier un cessez-le-feu.

Dans l’intervalle entre leur rencontre et celle de ces deux trajectoires sur lesquelles leurs liens sont poussés, toutes les parties avaient au moins quelque chose de tangible à montrer en ce qui concerne les déclarations publiées par Macron et Von Der Leyen respectives avec le président Xi. Le TASS russe a attiré l’attention sur trois faits saillants du premier concernant leur soutien à un a ordre mondial multipolaire consacré par l’ONU UN-enshrined multipolar world order, , la paix en Ukraine basée sur le droit international peace in Ukraine based on international lawet , and le chevauchement sur de nombreuses autres questions overlap on many other issues..

Alors que les cyniques pourraient prétendre que ces déclarations ont plus de symbolisme que de substance, elles sont au moins quelque chose sur laquelle toutes les parties peuvent s’appuyer dans le scénario où la Chine ne se sent pas obligée d’armer la Russie en dernier recours ou l’UE résiste largement à la pression des États-Unis pour le sanctionner si cela se produit. Dans tous les cas, le président Xi ne perdrait pas son temps précieux à organiser une séance photo de plusieurs jours juste pour publier plusieurs déclarations superficielles, il faut donc tenir pour acquis que l’intention de la Chine est sincère.

Cette idée discrédite encore plus la conclusion trop simpliste de l’AMC selon laquelle tout le voyage a été une énorme perte de temps pour tout le monde et n’a rien réussi à faire pour les trois parties. Cela pourrait ne pas permettre d’éviter la pire séquence d’événements décrite précédemment concernant leur découplage accéléré sous la pression des États-Unis, mais l’intention était de discuter franchement de l’avenir de leurs liens dans ce contexte afin d’essayer d’atténuer les conséquences mutuellement désavantageuses sur ce qui s’y déroule.