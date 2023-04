L’Entente Chine-Russie est une pilule amère pour l’Occident…elle nous rapproche de la guerre

Par Alastair Crooke – Le 27 mars 2023 – Source Strategic Culture

Changement stratégique conséquent – À la sortie de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Xi Jinping a déclaré à ce dernier : « Nous assistons à un changement qui ne s’est pas produit depuis 100 ans – et nous conduisons ce changement ensemble » .

L’« Entente » a été scellée au cours de plusieurs heures de discussions sur deux jours, et au milieu d’une pléthore de documents signés. Deux États puissants ont formé un duo qui, en mariant une gigantesque base manufacturière au principal fournisseur de matières premières, ainsi qu’à l’armement avancé et au savoir-faire diplomatique de la Russie, laisse les États-Unis dans l’ombre. Un siège dans l’ombre (assumé par l’absence de volonté ou l’incapacité d’envisager une transition aussi radicale) qui reflète le fait que les États-Unis tournent le dos à la participation au monde multipolaire qui se dessine.

Les États-Unis étant sous l’emprise de l’hégémonie, l’émergence d’une trifurcation mondiale est inévitable – avec les trois sphères de la guerre commerciale : Eurasie, dirigée par la Russie et la Chine ; Sud global influencé par l’Inde – et avec les États-Unis dominant l’UE et la sphère anglo-saxonne.

Mais ce n’est pas l’essence même de ce que le président Xi entendait par « changement » ; le commerce, les échanges militaires et le changement de système monétaire étaient déjà intégrés. Ce que Xi et Poutine suggèrent, c’est que nous devons nous débarrasser des vieilles lunettes de l’orientalisme occidental, par lesquelles nous avons été habitués à voir le monde, et le penser différemment et de diverses manières.

La transformation n’est jamais facile. Comment la classe politique américaine réagit-elle ? Elle s’agite dans tous les sens. Elle est profondément effrayée par la réalisation de cette nouvelle entente. Elle a réagi, comme d’habitude, par un déferlement de propagande : Poutine n’a pas obtenu grand-chose de la visite de Xi, si ce n’est de l’apparat ; la visite de Xi était une « visite au chevet » d’un patient malade ; la Russie a été humiliée en devenant une colonie de ressources chinoises – et pour couronner le tout, le sommet n’a pas réussi à trouver une solution pour l’Ukraine.

Toute cette propagande est absurde, bien sûr. Il s’agit de mensonges lancés à tout vent. Washington comprend à quel point le discours chinois est convaincant : la Chine recherche l’harmonie, la paix et un mode de vie satisfaisant pour tous. L’Amérique, en revanche, est synonyme de domination, de division et d’endiguement – et de guerres sanglantes et éternelles de type colonial (d’après le mème chinois).

Le discours de Xi a du succès, non seulement dans le monde qui refuse de s’aligner, mais aussi de manière significative dans « l’autre Amérique » . Il trouve même un certain écho dans une Europe qui, par ailleurs, est totalement hermétique.

Le problème est que ces « deux Amériques » – l’oligarchie en place et « l’autre Amérique » – n’ont tout simplement pas été en mesure de dialoguer entre elles et se sont retirées dans des sphères distinctes. Les plateformes technologiques occidentales (telles que Twitter) ont été sciemment configurées pour ne pas écouter « l’autre Amérique » et pour annuler, ou dé-platformer, les discours contraires. Le schéma anti-russe d’aujourd’hui est encore un autre dérivé de la « psychologie du nudge » , testée à l’origine pendant le confinement : la « science » (telle que déterminée par les gouvernements) offrait alors une « certitude » au public, tout en alimentant la peur que tout manquement aux règles gouvernementales puisse entraîner la mort.

La certitude morale (découlant de l’application de la « science ») justifiait de juger sévèrement, de condamner et de licencier les personnes qui remettaient en cause le confinement. Le stratagème psychologique géopolitique d’aujourd’hui – dérivé du précédent du confinement – consiste à « coller » à la sphère géopolitique la position de tolérance zéro à l’égard de la remise en question de principes supposés « inviolables » (tels que les droits de l’homme). Ainsi, le schéma utilise la « clarté » narrative de l’invasion illégale, non provoquée et criminelle de l’Ukraine par la Russie pour donner au public occidental le sentiment satisfaisant de droiture nécessaire pour juger sévèrement, évincer de son travail et dénigrer publiquement toute personne ayant exprimé son soutien à la Russie.

Cette démarche est considérée comme un succès en matière de renseignement, car elle contribue à l’objectif de maintien du « partage du fardeau » de l’OTAN et garantit l’expression généralisée par l’Occident d’une « indignation morale » à l’égard de tout ce qui est russe.

Le « stratagème de la certitude » de l’Occident a peut-être fonctionné, en ce sens qu’il a, de manière trompeuse, déclenché une fureur morale au sein d’une grande partie de l’opinion publique. Mais il peut aussi s’agir d’un piège : en attisant une propagande aussi chargée émotionnellement, la force de cette dernière limite désormais les options occidentales (à un moment où les circonstances de la guerre en Ukraine ont beaucoup changé par rapport à ce qui était prévu). L’Occident est désormais pris au piège par cette opinion publique qui considère que tout compromis qui n’est pas une capitulation totale de la Russie viole ses « principes inviolables » .

L’idée d’exposer les différentes facettes d’un conflit (ce qui est au cœur de la médiation), de fournir des perspectives différentes, devient intolérable lorsqu’elle est opposée à une justice où tout est ou « noir ou blanc » . Xi et Poutine sont considérés par les médias occidentaux comme si peu moraux que beaucoup craignent d’être méprisés pour avoir été du mauvais côté de la ligne de fracture « morale » sur une question aussi controversée.

Il est à noter que ce stratagème ne fonctionne pas dans le reste du monde, où le wokisme a peu de prise.

Cette technique de dénégation suscite toutefois l’inquiétude d’une partie de la classe dirigeante. Deux vraies questions se posent : premièrement, l’Amérique peut-elle survivre en l’absence d’hégémonie américaine ? Quels liens, quel sens national, quelle vision pourraient se substituer pour maintenir la cohésion d’une nation aussi diverse ? La « modernité en tant que vainqueur de l’histoire » est-elle convaincante dans le contexte de la dégénérescence culturelle contemporaine ? Si la « modernité » décapante d’aujourd’hui ne s’obtient qu’au prix de la solitude personnelle et de la perte d’estime de soi (qui sont les symptômes reconnus de l’aliénation résultant de la rupture avec les racines de la communauté), la « modernité » technologique en vaut-elle alors la peine ? Ou bien un retour aux valeurs antérieures peut-il devenir la condition préalable à un autre mode de modernité ? – un mode qui fonctionne dans le sens de l’enracinement culturel, plutôt qu’à contre-courant de celui-ci.

C’est la question clé posée par les présidents Xi et Poutine (à travers le concept d’État-nation civilisationnel).

Deuxièmement, les États-Unis sont passés du statut d’hégémon militaire à celui d’hégémon financier à la recherche de rentes. Quel est le prix à payer pour la prospérité durable des entreprises américaines si les États-Unis perdent l’hégémonie du dollar ? Le « privilège » du dollar a longtemps soutenu la prospérité des États-Unis. Mais les sanctions américaines, les saisies d’actifs et les nouveaux accords monétaires posent la question : l’ordre mondial a-t-il changé au point que l’hégémonie du dollar, au-delà des États-Unis et de leurs dépendances, n’est plus viable ?

Les classes dirigeantes occidentales sont certaines de la réponse : l’hégémonie politique et l’hégémonie du dollar sont liées. Garder le pouvoir, enrichir le « milliard doré » , c’est maintenir les deux, même si les élites voient bien que le discours américain perd de sa force dans le monde entier et que les États migrent vers de nouveaux blocs commerciaux.

Cette « autre Amérique » n’est pas si sûre de considérer que le carnage associé aux interventions sans fin de l’Amérique en « vaut la chandelle » . Il existe également un courant de pensée sous-jacent selon lequel un système financier dépendant de « corrections » par des stimulants financiers toujours plus nombreux et plus importants est sain (dans la mesure où il crée des inégalités) ou que son effet de levier pyramidal peut être maintenu à long terme.

Il y a quelques années, Nathan Gardels s’est entretenu avec Lee Kuan Yew de Singapour qui a dit : « Pour l’Amérique, il est émotionnellement très difficile d’accepter d’être évincée … par un peuple asiatique longtemps méprisé et rejeté avec mépris comme décadent, faible, corrompu et inepte » . Yew a prédit que « le sentiment de suprématie culturelle des Américains rendra cette adaptation très difficile » .

De même, pour la Chine, dont l’histoire en tant que grande puissance est longue et continue, il est intolérable d’être bloquée par un « peuple venu de nulle part » .

L’Entente est une pilule amère pour l’Occident. Depuis une génération, séparer la Russie de la Chine est un objectif primordial des États-Unis, comme l’avait initialement prescrit Zbig Brzezinski : contenir la Russie et la Chine en exacerbant les différends régionaux (Ukraine, Taïwan) était le jeu à somme nulle, la Russie étant la première cible (pour forcer un retour à l’Ouest par l’implosion économique), pour ensuite contenir la Chine – mais la Chine seule. (Oui, certains Occidentaux pensaient qu’un retour de la Russie vers l’Ouest était tout à fait possible).

Un ancien secrétaire d’État adjoint américain, Wess Mitchell, a écrit dans le magazine National Interest : Pour empêcher la Chine de s’emparer de Taïwan : arrêtez la Russie en Ukraine ! En termes simples, le point de vue de Mitchell était le suivant : « Si les États-Unis infligeaient suffisamment de souffrances à Poutine pour son pari en Ukraine, Xi serait implicitement contenu. «

Donc, il fallait contenir la Russie en utilisant l’Ukraine : « Si les États-Unis menacent de sanctionner la Russie de manière catastrophique à cause de l’Ukraine, ils ont intérêt à le faire, car la crédibilité du système financier dirigé par les États-Unis pour punir les agressions à grande échelle est en jeu » , a averti Mitchell. « Les États-Unis n’auront qu’une seule occasion de démontrer cette crédibilité, et c’est en Ukraine qu’elle se présentera » .

Mitchell a poursuivi,

La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que l’Ukraine a donné aux États-Unis une fenêtre momentanée et périssable pour agir de manière décisive et non seulement gérer la situation en Ukraine, mais aussi dissuader une action contre Taïwan… L’impact de la brutalité de Poutine dans la galvanisation du partage du fardeau européen change la donne pour la stratégie mondiale des États-Unis. Dans les années à venir, l’Allemagne dépensera plus pour sa défense que la Russie (110 milliards de dollars par an contre 62 milliards de dollars), ce qui permettra aux États-Unis de consacrer une plus grande partie de leurs forces conventionnelles disponibles à la dissuasion de la Chine.

Une « fenêtre momentanée » ? Mais c’est là que le décalage est flagrant : les États-Unis misaient sur l’instant « périssable » , alors que la Russie se préparait à une guerre de longue haleine. Les sanctions financières n’ont pas fonctionné, l’isolement de la Russie n’a pas eu lieu et la stratégie d’endiguement a plutôt contribué à déstabiliser le système financier mondial au détriment de l’Occident.

L’administration Biden avait tout misé sur une stratégie d’endiguement destinée à éviter une guerre sur deux fronts – une stratégie qui n’a pas fonctionné, comme prévu. Plus encore, l’abattage du ballon chinois et les cris de guerre anti-chinois qui ont suivi, émanant de toutes parts aux États-Unis, ont convaincu les Chinois que leur précédente tentative de détente avec les États-Unis et l’Europe, en novembre, lors du G20 de Bali, était « tombée à l’eau » .

La Chine s’est recalibrée et s’est préparée à la guerre. (Au minimum, une guerre froide de sanction, mais en fin de compte, une guerre chaude). L’Entente est en marche à toute vapeur. La stratégie de Brzezinski, qui consistait à diviser pour régner, s’est retrouvée sous la ligne de flottaison et a coulé.

L’Occident est désormais acculé : il ne peut pas soutenir une guerre contre la Russie et la Chine, mais sa manipulation exagérée et délibérément trompeuse de l’opinion publique pour créer une « cohésion » occidentale rend la désescalade presque impossible.

L’opinion publique américaine et européenne voit désormais la Russie et la Chine sous les traits les plus sombres du démiurge manichéen. On leur a répété que la Russie est au bord de l’effondrement total et que l’Ukraine « est en train de gagner » . La plupart des Américains et des Européens le croient. Nombreux sont ceux qui en sont venus à vilipender ces nouveaux adversaires.

La classe dirigeante américaine ne peut plus reculer. Mais elle n’a pas les moyens de mener une guerre sur deux fronts. Le piège consiste en une propagande issue du schéma précédent, lors du confinement, conçu pour effrayer et désinformer l’opinion publique. L’un des principaux objectifs était de faire passer le doute ou le scepticisme pour une attitude moralement irresponsable dans le discours public. De même, le nouveau schéma de contrôle public occidental, qui consiste à faire passer les présidents Xi et Poutine pour des personnes si moralement déficientes qu’une grande partie du public craint de critiquer la guerre contre la Russie, a eu un effet boomerang. Cette « certitude » signifie qu’il serait moralement irresponsable de se retirer d’une guerre, même si elle est en train d’être perdue. La guerre doit maintenant se poursuivre jusqu’à la défaite du régime ukrainien, une issue bien plus humiliante que ne l’aurait été une fin négociée. Mais l’opinion publique n’acceptera rien de moins que l’humiliation de Poutine. L’Occident est coincé entre le sentiment public qu’il a créé et la réalité sur le terrain.

C’est ainsi que l’Occident est tombé dans son propre « piège à certitudes » .

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone