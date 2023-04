La bataille des retraites…victoire ou défaite pour les salariés français?

Par Robert Bibeau.

Il est temps de nous pencher sur la guerre de classe que le prolétariat français a courageusement menée, pendant trois mois, contre le Grand capital et son État de laquais.

La première question qu’il faut trancher : Pourquoi le gouvernement des riches s’intéresse-t-il aux régimes de retraite des travailleurs, « des petites gens d’en bas », de 27 millions de salariés français ?

La réponse est évidente, parce que l’État bourgeois est le plus gros employeur de France et donc le plus gros contributeur aux régimes de retraite et parce que l’État bourgeois a pour devoir d’assurer les conditions économiques et sociales (éducation, formation, soin de santé, EHPAD, etc.) de reproduction des esclaves salariés. L’État bourgeois a aussi pour mission d’assurer les conditions de la valorisation et de l’accumulation du capital.

Afin de remplir ses différentes fonctions, l’État des riches doit s’assurer qu’il y a disponibilité d’une abondante main-d’œuvre qualifiée, docile, exploitable et corvéable à volonté, productrice de plus-value, dispensatrice de surtravail non payé, de laquelle le capitaliste extraira le profit source de l’accumulation.

Dans les sociétés industrielles avancées, comme la France, le niveau de productivité du travail salarié mécanisé robotisé numérisé est si élevé qu’il a été possible au capital, à son État et aux syndicats (ces appendices de l’État bourgeois) de mettre de côté une partie du salaire des employé(e)s afin d’assurer leur consommation une fois leur phase active terminée.

Le capital et son État ont ainsi constitué d’énormes réserves monétaires appelées fonds de pension que les cartels fiduciaires comme BlackRock administrent et investissent à la bourse et en obligations gouvernementales. Combien BlackRock pourrait gagner avec la réforme des retraites ? Les faits, rien que les faits – Capital.fr

Voici que la bourse va mal, les vents spéculatifs la balaient et la menace d’effondrement, tandis que l’inflation des prix à la consommation s’emporte, ce que la hausse des taux directeurs des banques centrales tente de juguler…mais peine perdue, après vingt années de largesses monétaires désordonnées (Quantitative Easing), d’émissions d’argent gratuit et sans valeur, la dette nationale française est hors contrôle (3000 milliards d’euros soit 150% du PIB). Pire, les emprunts de l’État sont de plus en plus dispendieux et l’endettement gouvernemental va croissant, au point que la cote de crédit de la France est menacée…de nouvelles déconvenues.

Après avoir confisqué toutes les ressources de la nation, l’État bourgeois se tourne en dernier recours vers les fonds de pension (régime de retraite) qui recèlent 150 milliards d’euros d’épargnes populaires selon le professeur Gilles Rabaud https://twitter.com/Dr_Steph_GAYET/status/1640352805432041472

Le Professeur Rabaud déclare « Il n’y a pas de problème de régimes de retraite en France, le système des retraites est l’une des plus grandes réussites de la République. » Le Président du CADES ajoute «Jamais l’État n’a eu à arbitrer une telle manne – 150 milliards d’euros d’épargnes accumulées.» Le Professeur Rabaud poursuit «Il y a déjà eu une réforme des retraites en France. Les pensions des retraités ont vachement baissé depuis quelques années. Le véritable problème des retraites en France c’est la pauvreté des prestataires qui ne parviennent pas à boucler leur fin de mois…» Le report de l’âge de la retraite à 64 ans n’est qu’un trompe l’oeil. De nombreux retraités, même très âgés, sont obligés de travailler à temps partiel afin de boucler leur budget…voilà le drame des retraités.

En définitive, la réforme des retraites en France, comme elle le fut dans les pays occidentaux, a été une vaste arnaque de l’État des riches pour exproprier les fonds de pension des salariés afin de retarder le moment de la faillite nationale et la dévaluation drastique de l’euro puisque tous les pays de l’Union sont au même diapason. Par sa «réforme-arnaque» Macron remet l’État français sur les rails de l’Union européenne. L’arnaque de la réforme des retraites en France…Macron touche pas à la caisse! – les 7 du quebec

La gauche opportuniste et la droite nationaliste s’écriront «haro sur le baudet de l’Union européenne!» Futilité, comme nous le disions précédemment, tous les pays capitalistes occidentaux et orientaux ont procédé à la confiscation des régimes de retraite de leurs salariés…le dilemme est bien d’estimer si le prolétariat de France avait la capacité, à lui seul, d’enrayer l’attaque mondiale du Grand capital.

Ce qui nous amène à notre deuxième question : Le prolétariat français pouvait-il gagner la bataille des retraites et des fonds de pension ?

Le prolétariat de France, enfermé au sein du capitalisme d’État totalitaire, ne pouvait gagner la guerre des retraites, dont le Grand capital a fait un point d’orgue pour le gouvernement Macron. Encore cette fois, le prolétariat avait le choix entre la retraite en bon ordre et l’insurrection. Nous pensons que son choix a été judicieux.

Il est injuste et futile de prêchi-prêcha la classe prolétarienne par des remontrances de ce genre…

« C’est bien fait pour vos gueules ! Fallait pas faire confiance aux syndicats!

Fallait pas faire une grève par procuration! Fallait pas faire des actions à saute-mouton! Fallait pas dire du mal du Black Bloc! Fallait immédiatement faire une grève générale sauvage et illimitée! En une semaine on aurait gagné ! Mais vous avez tout fait pour perdre et vous avez perdu. Maintenant, faut pas vous plaindre : allez bosser comme des cons et dites merci au patron qui a la gentillesse de vous donner du boulot jusqu’à la mort. Ce n’est pas aux patrons que j’en veux, c’est à vous travailleurs! »

http://mai68.org/spip2/spip.php?article14931

Nous devons comprendre pourquoi le prolétariat de France n’a pas fait ce que ce militant aurait souhaité. Pourquoi le prolétariat n’a-t-il pas transformer cette bataille sur le front économique, en un affrontement sur le front politique – insurrectionnelle – de la guerre de classe? Cette attaque du Grand capital était pourtant gravissime et le mouvement populaire contre cette réforme montre bien que le prolétariat français comprenait la gravité du moment – l’importance de l’assaut…

Voyant plus loin que le bout de son nez, le prolétariat a bien compris que les conditions objectives (l’effondrement de l’économie capitaliste et de son appareil étatique, le chaos politique), que les conditions subjectives (la conscience politique de classe et conséquemment l’organisation politique révolutionnaire), ainsi que les conditions internationales (le soutien de la classe ouvrière mondiale) de la révolution prolétarienne faisaient défaut – n’étaient pas encore à maturité. Dans ces conditions il lui était impossible d’arracher la direction du mouvement populaire des mains de la bureaucratie syndicale et de la petite bourgeoisie paupérisée. Mieux valait laisser ces valets terminer la liquidation du mouvement et se retirer en bon ordre.

Question subsidiaire : La bataille contre la réforme des retraites en valait-elle la chandelle?

Évidemment que oui. Le prolétariat doit toujours mener la lutte de résistance sur le front économique de la lutte de classe. Ainsi il apprend la guerre de classe en la faisant. Par sa résistance farouche, le prolétariat français a pris la mesure de la hargne et du désespoir du capital, il a montré la voie à suivre aux contingents ouvriers des autres pays et comme l’écrit Khider Mesloub

« Cette guerre de classe dévoile le caractère illusoire de la démocratie bourgeoise. En effet, la démocratie est la feuille de vigne derrière laquelle se dissimule la dictature du capital. Dans l’histoire, Démocratie et Dictature, deux modes de régulation politique siamois au sein du même mode de production capitaliste se succèdent alternativement au sein du même État, au gré des conjonctures économiques et sociales, mais, surtout, au gré de l’assoupissement ou de l’exacerbation de la lutte de classe. » Le Conseil constitutionnel français veille sagement sur les intérêts de la bourgeoisie – les 7 du quebec

La bourgeoisie française y pensera à deux fois avant d’imposer la dictature fasciste au peuple de France.