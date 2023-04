Les dernières tensions sino-indo sont plus dangereuses que d’habitude car les dynamiques stratégiques qui les façonnent impliquent des tendances plus larges qui dépassent le cadre de leurs relations bilatérales. Si tout ne se désamorce pas rapidement, que la Russie joue ou non un rôle dans ce processus, les événements pourraient rapidement devenir incontrôlables au point d’une autre impasse frontalière ou même d’affrontements meurtriers comme à l’été 2020.

La plus grande ligne de faille des BRICS

La Chine et l’Inde ont des différends frontaliers qui durent depuis des décennies et qui ne sont toujours pas résolus à ce jour, chacun ressentant très fortement leurs revendications respectives mais mutuellement incompatibles. Cette impasse conduit parfois à des escalades rhétoriques qui en sont venues à caractériser leurs relations complexes, mais la dynamique stratégique qui façonne le China and India have decades-long border disputes that remain unresolved to this day, with each feeling very strongly about their respective but mutually incompatible claims.

Contexte géographique

Pour commencer, la géographie de la dernière escalade concerne ce que l’Inde considère comme l’État de l’Arunachal Pradesh qui est sous son contrôle depuis des décennies mais que la Chine considère comme le Tibet du Sud et n’a contrôlé que brièvement pendant la guerre de 1962 entre ces deux pays. Cela ne ressemble pas à leur affrontement de l’été 2017 sur la bande de territoire près du Bhoutan que l’Inde appelle Doklam mais que la Chine appelle Donglang. C’est aussi de l’autre côté de l’Himalaya où des affrontements meurtriers se sont produits à l’été 2020.

À l’époque, l’Inde et la Chine se disputaient une partie de ce que la première considère comme le territoire de l’union du Ladakh, mais la seconde considère comme Aksai Chin, qui étaient toutes deux sous le contrôle de l’ancien État princier du Jammu-et-Cachemire. Le plus grand changement qui s’est produit au cours des deux années et demie qui se sont écoulées depuis lors est l’accélération sans précédent de la par le début de by the startl’opération spéciale de la Russie en Ukraine.

Contexte systémique mondial

Au cours de l’année écoulée, les relations internationales ont commencé à trifurquer entre le International Relations began to trifurcatemilliard d’or de l’Occident dirigé par les États-Unis, ce que l’on peut aujourd’hui décrire comme l’ Entente sino-russo , et le Sud global dirigé de manière informelle par l’Inde . Une série de triangulations très compliquées a alors commencé à se dessiner plus clairement, dont les origines sont antérieures à la dernière phase de la transition systémique susmentionnée, mais ont été de plus en plus solidifiées par ces dynamiques.

À l’heure actuelle : la Russie et la Chine s’associent pour accélérer la fin de l’hégémonie unipolaire des États-Unis ; L’Inde et les États-Unis travaillent ensemble pour contrôler la Chine en Asie ; La Russie et l’Inde coopèrent de manière globale pour éviter de manière préventive la dépendance potentiellement disproportionnée de Moscou vis-à-vis de la Chine ; La Chine et l’Inde se disputent les cœurs et les esprits dans les pays du Sud ; et la Russie envisage que le format trilatéral entre elle-même, l’Inde et la Chine (RIC) devienne le cœur des processus multipolaires en Eurasie.

Contexte économique

Au milieu de cette trifurcation imminente et des triangulations qui en résultent, il faut également tenir compte du contexte économique en évolution rapide. La guerre commerciale de l’administration Trump avec la Chine a déstabilisé la mondialisation, après quoi les fermetures de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont tout plongé dans le chaos. La reprise économique a ensuite été empêchée par l’escalade des tensions russo-occidentales l’année dernière après que les sanctions unilatérales de ces dernières aient catalysé les crises alimentaire et énergétique dans les pays du Sud.

La croissance de la Chine est restée très faible, en partie à cause de sa politique stricte China’s growth remained very low, partially due to its strict du zéro zeroCOVID , tandis que l’OCDE a estimé que celle de l’Inde était le double de celle de son voisin du nord. Selon le dernier rapport d’un important groupe de réflexion chinois, les deux devraient désormais représenter environ la moitié de la croissance mondiale au cours de l’année prochaine. L’Inde dépassera également bientôt la Chine en termes de population, si ce n’est pas déjà fait, et elle devient de plus en plus une destination de premier plan pour la « relocalisation » des entreprises occidentales en provenance de Chine.

La trifurcation des relations internationales, les triangulations qui en résultent entre The trifurcation of International Relations, resultant triangulations between les acteurs clés key playerset le contexte économique en évolution rapide ont tous contribué à renforcer les sentiments idéologiques et/ou nationalistes (patriotiques) de chaque partie concernée alors qu’ils se démènent pour trouver leur place dans cet ordre mondial émergent. Cela a renforcé les revendications mutuellement incompatibles de la Chine et de l’Inde l’une vis-à-vis de l’autre, dont la tendance est également actuellement influencée par deux autres facteurs importants.

La présidence indienne du G20 cette année a vu Delhi décider d’organiser des événements connexes dans les territoires sous son contrôle qui sont revendiqués par d’autres tels que l’Arunachal Pradesh.

Par exemple, la Chine n’a organisé des exercices militaires autour de Taïwan qu’après le Pelosi trip en août dernier et la rencontre de la dirigeante de l’île avec son successeur McCarthy ce mois-ci, sans rien faire (du moins pour l’instant) pour empêcher les États-Unis d’acheter 19 milliards de dollars d’armes. y exporte $19 billion worth of arms exports. Les États-Unis sont également présent.

L’optique de l’Amérique traversant continuellement les «lignes rouges» de la Chine en toute impunité, quelle que soit la sagesse stratégique inhérente aux réponses mesurées de Pékin jusqu’à présent qui ont évité les pièges d’une réaction excessive à ces provocations, risque de faire «perdre la face» à la République populaire. Combiné à la montée des sentiments nationalistes (patriotiques) chez eux, certains extrémistes chinois pourraient être enclins à penser qu’ils pourraient s’écarter de ces optiques inconfortables en réaffirmant leurs revendications sur l’Arunachal Pradesh.

Motivations stratégiques chinoises et indiennes

Des motivations supplémentaires pourraient être de : signaler à l’Inde que son accueil des événements du G20 dans l’Arunachal Pradesh est inacceptable ; garder l’ascension de Delhi sous contrôle par une variante du Sud global du « piège de Thucydide » ; le dissuader d’étendre ses liens militaro-stratégiques avec les États-Unis ; profiter du fait que l’Amérique est distraite par le fait de « contenir » la Russie “containing” Russiaavant la prochaine contre-offensive de Kiev ; et exploiter le dégel des liens avec l’Europe après le voyage de Macron avec l’espoir qu’aucune sanction de l’UE ne suivra.

Il y a aussi la question controversée de la succession du dalaï-lama basé en Inde, qui devra être traitée plus tôt que tard compte tenu de son âge avancé…. est le plus grand d’Inde et le deuxième plus grand du monde. Il se trouve qu’il se trouve dans l’Arunachal Pradesh, ce qui lui confère une signification symbolique démesurée. Cet emplacement jouera probablement un rôle dans le processus de succession controversé et, comme on pouvait s’y attendre, dans l’exacerbation des tensions sino-indo à cette époque.

Du point de vue de l’Inde, ses stratèges auraient pu conclure que la réaffirmation de la souveraineté sur l’Arunachal Pradesh est si cruciale à ce moment particulier parce que : le G20 présente une occasion historique de montrer un soutien mondial à ses revendications ; tenir tête à la Chine envoie des signaux positifs au milliard d’or et à certains États du Sud ; et l’attention maximale accordée à l’Arunachal Pradesh pourrait dissuader Pékin d’entreprendre une action transfrontalière.

Ce dernier facteur est très important puisque certains pensent que a poussé la République populaire à y entreprendre une action cinétique à l’été 2020 afin d’anticiper l’enracinement de la souveraineté militaire de l’Inde dans cette région. Une motivation connexe pourrait également être en jeu pour influencer les calculs des purs et durs chinois d’aujourd’hui en ce qui concerne l’Arunachal Pradesh, ce qui ajoute une autre dimension au calendrier des dernières escalades.

Évaluation de la perspective stratégique de la Russie

Vu sous l’angle des grands intérêts stratégiques de la Russie, la détérioration des liens sino-indo représente une menace sérieuse pour la vision commune de ces trois pays d’un avenir multipolaire en raison du risque qu’un conflit éclate entre eux par erreur de calcul et entrave ainsi leur coopération dans les BRICS BRICS et le SCO. Sans parler du scénario où les États-Unis tentent d’exploiter une autre série d’affrontements potentiellement meurtriers and the SCO.

Le Kremlin considère que les tensions entre ses deux principaux partenaires sont strictement bilatérales, d’où la raison pour laquelle il ne s’immiscera pas en proposant sa médiation à moins que les deux ne le demandent, même s’il est également indéniable que la dynamique stratégique identifiée dans cette analyse est façonnée par plus que la simple interaction sino-indo. Cela rend tout beaucoup plus dangereux que d’habitude, ce qui explique l’inquiétude croissante de Moscou face à leur récente escalade, même si elle ne le signalera pas ouvertement en raison de sa sensibilité diplomatique.

Pour cette raison, le meilleur scénario du point de vue de la Russie serait qu’ils demandent tous deux ses efforts de médiation discrets afin que Moscou puisse avoir une chance de reproduire le rôle de Pékin dans la négociation du rapprochement irano-saoudien qui a changé la donne le mois dernier avec game-changing Iranian-Saudi rapprochement ses deux principaux partenaires asiatiques. Même si le résultat qui en résulte n’est pas si dramatique, le Kremlin se sentirait beaucoup plus calme s’il parvenait à une sorte de solution de compromis pragmatique pour au moins empêcher toute nouvelle escalade.

Spéculer sur le rôle de médiateur potentiel de la Russie

La dynamique stratégique actuelle qui façonne leurs dernières tensions dépasse le cadre des relations bilatérales, comme cela a été expliqué, justifiant ainsi la suggestion bien intentionnée de demander à un tiers fiable et de confiance de les aider à gérer plus efficacement tout avant que cela ne dégénère. La Russie est le seul pays capable de jouer ce rôle, auquel cas ses experts, décideurs et stratèges feraient tout leur possible pour réfléchir à une proposition créative et juste pour désamorcer durablement ces tensions.

Il est prématuré de prédire exactement ce que cela pourrait impliquer, car ils n’ont même pas été invités par les deux à le faire et pourraient ne jamais l’être, mais il pourrait être utile de se demander si le statu quo pourrait être gelé parallèlement à l’exploration de privilèges de voyage spéciaux pour les habitants. dans les zones contestées de chaque côté. S’il est associé à des mesures de désengagement mutuel, cela pourrait simultanément atteindre certains des objectifs politiques, humanitaires et militaires de chaque partie d’une manière respectable qui ne fait « perdre la face » à personne.

Pour être absolument clair afin que le paragraphe précédent ne soit pas mal compris par des lecteurs innocents ou tourné par des propagandistes intéressés, il s’agit purement d’une suggestion bien intentionnée visant à stimuler les processus de remue-méninges créatifs et ne reflète pas la politique officielle de la Russie ni les opinions informelles de sa communauté d’experts. Il s’agit simplement d’une proposition du point de vue des grands intérêts stratégiques de la Russie, informés par ses traditions diplomatiques et en gardant à l’esprit les relations de ce pays avec ses deux principaux partenaires.

Pensées finales

