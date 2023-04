Par Brigitte Bouzonnie, à partir de la très belle chanson de Charles Trenet : « Fidèle, fidèle »

FIDÈLE FIDÈLE, JE SUIS RESTÉE FIDÈLE !

Fidèle, fidèle, je suis restée fidèle, comme dans la chanson de Charles Trenet, postée ci-dessous. Fidèle, fidèle, je suis restée fidèle au vieux monde des années soixante-dix, lorsque nous voulions « changer le monde » avec Maurice Najman. Voir Hommage à Véronique Colucci, à Coluche et à Najman…petite histoire de la gauche française – les 7 du quebec

Fidèle, je suis restée fidèle, bien que j’ai vu le monde que j’aimais tant, sombrer et disparaitre. La vraie gauche révolutionnaire remplacée par des députés de la FI à 10 000 euros par mois. Et qui reçoivent de l’argent en secret pour maintenir une ligne « Macron compatible » . « Il faut critiquer macron mais pas trop » dixit le triste beefsteckard Corbière.

Fidèle, je suis restée fidèle, toute seule sur la passerelle, devant mon bateau de la Révolution et de l’avenir radieux pour le Peuple français, en train de s’effondrer. Aussi devant les bateaux de la « modernité » , que je déteste et de leur absence totale de futur. A aucun prix, je ne me rallierai au triste monde mondialisé et libéral, dominé par les Etats-Unis hégémoniques et guerriers. Depuis 1945, n’ont-ils pas mené 22 guerres avec plus de 200 millions de morts ? Jamais je n’accepterai le statut dévalué de notre belle France, devenue vassale des USA depuis 1945, notamment à cause de l’imposition d’une Europe supranationale par les traîtres Monnet et Schuman payés par le ministre des affaires étrangères américain, Dean Acheson (cf Marie-France Garaud chez Taddei et vidéo de Madame Annie Lacroix-Riz : « les pères fondateurs de l’Union Européenne”).

Une France obligée de survivre dans une société dominée par le seul primat de la culture américaine. Tandis que les pouvoirs français successifs, depuis le félon Mitterrand, ont abandonné, liquidé de façon quasi-définitive, notre culture humaniste de haut niveau : Voltaire, Rousseau, Montaigne, Victor Hugo, Aragon…

Nous, les sans nom les sans grade, sommes devenus des paquets de lessive : signe particulier : néant. Des êtres juste bons à baiser. De façon perverse si possible, avec une pédophilie devenue la norme, comme dit justement Poutine dans son discours du 24 février 2023.

Ce qui se passe au niveau de notre braguette est devenu la grande affaire de notre vie. Inversement, notre cortex (petite jugeote) et notre cerveau limbique (les émotions) ont été grossièrement jetés par dessus bord du Titanic, sur lequel nous survivons tant bien que mal depuis 50 ans.

Comme écrit en substance l’écrivain Christian Bobin : « les mots « âme » , « vie intérieure » sont devenus des gros mots ! »(sic). De façon scandaleuse, « parler à l’âme des gens« , comme le faisait si bien l’Abbé Pierre est devenu inutile. Dérisoire. Up to date. Un truc préhistorique. Naturellement, on a loupé sa vie si on essaie de parler idées et spiritualité, pour ces Messieurs-Dames au Pouvoir. A tort aussi, parler à notre intelligence, comme le fait le philosophe marxiste Alain Badiou est considéré comme inutile.

Priorité au (seul) sexe, aux seuls appétits grossiers de la bobocratie, terme utilement forgé par mon camarade et sociologue Jean-Pierre Garnier, auteur de » la deuxième droite », 1986, afin de parler des acteurs, chanteurs, écrivains à la petite semaine, essayistes comme Duhamel, imposant leur style de vie aux classes populaires. Via internet, les enfants d’ouvriers rêvent de devenir bobos, et de reproduire pour eux ce mode de vie pourri et décadent en vogue dans la France 2023.

Darya Douguine, la fille du philosophe Alexandre Douguine, lâchement assassinée, avait donné une interview à Breiz-Infos. Elle disait notamment : LE MOMENT MONDIALISTE EST TERMINE ! Rien de plus juste : les américains ont perdu : on se dirige vers un monde multipolaire. En France, nous avons encore l’espoir de créer du neuf, avec une vie décente pour tous les français ZERO PAUVRE, ZERO CHOMEUR.

Grâce à la guerre en Ukraine, nous avons une (rare) fenêtre de tir en France, pour « changer le monde » , comme on disait dans les années 70 ! Comme écrivait en substance Badiou : « les vraies occasions populaires pour virer le système capitaliste sont rares. Malheureusement, elles ont toujours été cassées, confisquées, perverties, préemptées par la social-démocratie (SFIO, PS, PCF, et aujourd’hui LFI), gauche du capital » (sic). Mais aujourd’hui, la France Insoumise n’impressionne personne.

Mélenchon connaît une dégringolade intellectuelle notoire. je me souviens du temps où, tous les mardis, il sortait son dernier billet de blog : du beau travail artisanal, bien ficelé. Aujourd’hui, plus personne ne lit son blog, tissu de platitudes et de contre vérités de classe.

Les vrais critiques du système, dont les journalistes et lecteurs du webmagazine les 7 du quebec ont donc le champ libre, pour imposer un monde nouveau, notamment défendre et tirer véritablement par le haut le Peuple français, qui se noie dans l’indifférence de tous.

FIDÈLE, FIDÈLE À LA VIE D’AVANT, FOR EVER !