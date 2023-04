Une guerre de zombies : un plan B pour l’Ukraine

Jim Kavanagh – Le 13 avril 2023 – Source The Polemicist

.

Il faut que quelque chose se passe

Des voix venant de toutes parts – États-Unis, Ukraine, Russie – nous assurent qu’une rupture majeure de la situation militaire en Ukraine est imminente. Alors que les forces russes (FR) progressent régulièrement dans la région de Bakhmut et d’Avdivka, l’armée ukrainienne (FAU) serait prête à lancer une offensive majeure de dernière chance, en direction de la Crimée sur le front sud, qu’elle doit lancer et qu’elle doit gagner.

Il est impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui est feint dans tout cela, et on ne peut jamais être certain de l’issue une fois que les armées commencent à s’exploser les unes les autres, mais je me sens à l’aise pour dire que : 1) Il y aura une offensive ukrainienne. Les Ukrainiens y mettront tout ce qu’ils ont et feront des avancées territoriales immédiates. 2) Il est très peu probable que l’Ukraine avance suffisamment pour menacer sérieusement de reprendre la Crimée, et il est impossible qu’elle pousse la Russie à capituler. 3) Il est probable que les FAU s’épuisent, que d’énormes quantités irremplaçables de ses effectifs et de son matériel soient détruites et que la force russe massive qui a été retenue jusqu’à présent entame sa propre offensive et soit capable d’avancer à volonté. Il sera évident et indéniable qu’il n’y a plus d’obstacle militaire à ce que les FR aillent aussi loin à l’ouest de l’Ukraine qu’elles le souhaitent.

Je comprends que des surprises peuvent provenir de nombreuses directions – incompétence des principaux commandants, pression politique des citoyens de divers pays, intervention immédiate de l’OTAN, etc. Ce résultat constituera une crise urgente pour les États-Unis, l’OTAN et Kiev, nécessitant une décision et une action immédiates. C’est aussi l’issue qu’ils attendent et redoutent, et pour laquelle ils réfléchissent déjà à leurs choix.

Pour comprendre à quel point ils craignent et attendent cette issue, il suffit de lire attentivement les nombreuses déclarations et analyses des dirigeants et des experts occidentaux, ainsi que de Zelensky et de responsables ukrainiens, qui, même lorsqu’elles sont présentées de manière optimiste, expriment en détail leur inquiétude face à l’épuisement de la soldatesque ukrainienne et des réserves de munitions et de matériel des États-Unis et de l’OTAN, ainsi que leur désespoir quant aux chances de l’Ukraine.

Les déclarations de ce type sont trop nombreuses pour être citées, mais l’une des plus frappantes et des plus convaincantes est un article d’Asia Times rédigé par le pseudonyme « Spengler », qui a assisté à « une récente réunion privée d’anciens soldats américains de haut rang, de responsables du renseignement et d’universitaires dont les CV s’étendent de l’administration Reagan à l’administration Trump » – c’est-à-dire un échantillon représentatif de l’État profond permanent.

Les participants à cette réunion ont exprimé ce que je pense être aujourd’hui l’attitude dominante sur la situation en Ukraine dans les cercles militaires et de politique étrangère des États-Unis. Ils ont « une évaluation sombre des perspectives de victoire de l’Ukraine contre la Russie« . Ils savent que « l’Ukraine semble moins susceptible de vaincre la Russie, même si l’Occident déploie un maximum d’efforts et risque l’escalade« , étant donné que « toute l’armée que l’OTAN a entraînée entre 2014 et 2022 en préparation d’une attaque russe est morte, et que les recrues sont jetées sur les lignes de combat avec trois semaines d’entraînement« . Ils ont également, « à une écrasante majorité« , « penché pour une escalade sous la forme de la fourniture d’armes supplémentaires à l’Ukraine« , y compris, éventuellement, « une ‘légion étrangère’ de combattants d’autres pays« . En effet, et c’est là que réside le danger impossible à exagérer, bien que l’Ukraine sache qu’elle ne peut pas gagner, « la grande majorité des participants était favorable à l’idée de tout risquer pour une victoire absolue sur la Russie« .

Voici donc ce que je prévois et crains :

Au cours de cette année, probablement avant la fin de l’été, l’armée ukrainienne sera vaincue de manière décisive, la Russie établira un contrôle total sur les quatre oblasts (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia) et il ne restera aucune force ukrainienne capable de renverser la situation ou d’arrêter une avancée russe vers Kiev.

À ce moment-là, afin d’éviter d’accepter une défaite qui changerait le monde ou d’entrer en guerre directe contre la Russie, toutes les voix américaines/occidentales qui avaient catégoriquement exclu la possibilité d’un cessez-le-feu, y compris Antony Blinken, se mettront soudain à en réclamer un. Ils seront rejoints, espèrent-ils, par d’autres acteurs mondiaux (par la Chine, espèrent-ils en particulier) et par des voix anti-guerres qui, sans objection forte de la part des Blinken de l’Occident, y verront une concession bienvenue aux demandes sincères des activistes anti-guerre d’arrêter les massacres. En effet, la proposition de cessez-le-feu des États-Unis et de l’OTAN sera saturée de préoccupations pacifistes et de ce qu’il sera facile de présenter – étant donné le changement radical de ton – comme des compromis raisonnables. En réalité, il s’agira de leur plan B pour poursuivre la guerre qu’ils ont perdue. La « victoire absolue » n’est que reportée.

Cela se passera comme cela :

Arrêtons le combat et que chacun aille dans son coin. Les deux parties cesseront toute attaque militaire. Nous (les États-Unis, l’OTAN et Kiev) suspendrons indéfiniment toute demande d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Nous ne contesterons pas le contrôle et la revendication de la Crimée et des quatre oblasts par la Russie. Nous ne les reconnaîtrons pas non plus officiellement. Nous laisserons les questions relatives au « statut final » être déterminées dans le cadre d’un « processus de paix » négocié. Vous ne déplacerez pas vos forces militaires d’un pouce à l’ouest de la ligne x et n’interviendrez pas dans la politique intérieure de Kiev. Pour superviser et faire respecter ce cessez-le-feu, nous introduirons un contingent de forces internationales de maintien de la paix et établirons une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine à l’ouest de la ligne x. Ne pouvons-nous pas tous nous entendre?

Ce à quoi la Russie répondra à peu près ceci :

Non. Il n’y aura pas de Minsk 3. Nous rejetons toute tentative des parties qui perdent, et uniquement parce qu’elles perdent, de repousser à jamais la résolution de ce conflit. Nos objectifs sont clairs et demeurent : Nous exigeons que le gouvernement de Kiev renonce définitivement à tout objectif d’adhésion à l’OTAN ; qu’il retire les infrastructures militaires existantes de l’OTAN, qu’il se sépare de l’alliance de l’OTAN et qu’il se déclare un pays neutre ; qu’il reconnaisse officiellement la Crimée et les quatre oblasts comme faisant partie de la Russie (cela n’aurait pu être que deux si vous n’aviez pas interrompu les négociations l’année dernière) ; et qu’il reconfigure ses politiques politiques et sociales pour éliminer la domination du nationalisme russophobe, fasciste et banderiste meurtrier. Nous exigerons que tout cessez-le-feu pour les négociations et tout règlement soient explicites, signés et supervisés par une tierce partie digne de confiance – c’est-à-dire pas les États-Unis, l’UE, l’ONU ou tout parti dominé par « l’Occident » ou un autre ennemi déclaré (Chine ? Inde ?). (Nous nous battrons jusqu’à ce que nous ayons atteint ces objectifs et nous traiterons toute force armée internationale terrestre ou aérienne introduite sur le territoire de l’Ukraine sans notre accord comme des combattants ennemis et des cibles militaires légitimes.

Je suis convaincu que c’est la situation dans laquelle nous nous dirigeons. Je pense que les États-Unis, l’OTAN et Kiev seront contraints de faire une telle proposition et que la Russie ne l’acceptera pas (et serait stupide de l’accepter). La Russie se battra jusqu’à la capitulation de Kiev, et les États-Unis/l’OTAN ou leurs prétendues « légions étrangères » devront entrer en tant que combattants directs, avec probablement l’utilisation d’armes nucléaires tactiques, ou accepter une défaite existentielle.

Le syndrome chinois

Veuillez noter comment Blinken et d’autres établissent le cadre qui fonctionnera à leur avantage lorsque cette situation se présentera. Ils refusent catégoriquement un cessez-le-feu maintenant parce qu’ils savent qu’ils en auront désespérément besoin bientôt. Ils se placent dans une position politiquement avantageuse qui leur permettra de passer pour la partie raisonnable, celle qui fait des compromis, lorsqu’ils exigeront finalement un cessez-le-feu et que les Russes le refuseront. Nous sommes les artisans de la paix, Poutine est le belliciste. Nous acceptons le cessez-le-feu voulu par la Chine et les pacifistes occidentaux ; la Russie insiste pour poursuivre la guerre. Qui peut reprocher à la « communauté internationale » d’envoyer des « soldats de la paix » et d’instaurer une zone d’exclusion aérienne, juste pour mettre fin aux massacres ? Vous savez, comme en Libye.

Il s’agit de faire entrer ces « légions étrangères » et ces forces aériennes étrangères – de préférence en tant que «soldats de la paix» plutôt qu’en tant que combattants, mais dans un but similaire : éviter une défaite inévitable en établissant une sorte de «processus de paix» bloqué, à la coréenne ou à la Israël/Palestine. La « résolution pacifique » préférée des États-Unis : Une guerre de Zombies, soutenue par une injection constante d’armes et d’argent jusqu’à ce qu’elle puisse être pleinement relancée.

L’un des principaux éléments de ce dispositif – qui a été avalé tout cru par les voix anti-guerres occidentales – est l’idée que, dans cette situation, les États-Unis accepteront un cessez-le-feu réclamé par la Chine. Lorsque des voix anti-guerres s’élèvent aujourd’hui pour dire : «Pourquoi les États-Unis, l’OTAN et Kiev n’acceptent-ils pas la proposition de cessez-le-feu de la Chine ?« , elles récitent naïvement un scénario écrit par les politiciens et les médias occidentaux en préparation du jour où ils voudront un cessez-le-feu.

Il n’y a pas de « proposition de cessez-le-feu » ou de « plan de paix » de la part de la Chine, au sens d’un plan concret d’action immédiate pour arrêter les combats, et les Blinken qui la rejettent ostensiblement le savent. Ils suggèrent une proposition fictive de «cessez-le-feu» qu’ils pourront rejeter lorsqu’elle recueillera le soutien des voix pacifistes anti-guerre, afin de pouvoir la remplacer, le moment venu, par le véritable « cessez-le-feu » qu’ils prévoient, après avoir préventivement coopté ce sentiment anti-guerre. OK, vous avez obtenu ce que vous et la Chine voulez. Donnons une chance à la paix.

Les États-Unis n’ont aucunement l’intention d’accepter un prétendu cessez-le-feu proposé par la Chine ; ils ont un plan pour en exiger un qu’ils ont eux-mêmes conçu et qui leur est profitable. Mais ils voudront vous faire croire que c’est la même chose.

Quelles que soient les critiques qu’ils méritent, les États-Unis n’empêchent pas actuellement l’instauration d’un cessez-le-feu. Lorsqu’Antony Blinken déclare : « Pour certains, l’idée d’un cessez-le-feu peut être tentante, et je le comprends, mais si cela revient à …, ce ne sera pas une paix juste« , il exprime – avec l’ellipse remplie de manière appropriée – la position de la Russie, ainsi que celle des États-Unis, de l’OTAN et de Kiev. Aucune des parties au conflit ne souhaite un cessez-le-feu aujourd’hui, et aucune ne le souhaitera tant que l’une d’entre elles ne le jugera pas nécessaire (probablement parce qu’elle est en train de perdre).

La Chine le sait et n’a fait aucune proposition pour que chacun mette de côté ses intérêts et objectifs fondamentaux et cesse de se battre maintenant. Voici l’intégralité de la position de la Chine sur la « cessation des hostilités » et la seule mention d’un « cessez-le-feu » dans sa « position sur le règlement politique de la crise ukrainienne » en 12 points :

Cesser les hostilités. Les conflits et la guerre ne profitent à personne. Toutes les parties doivent rester rationnelles et faire preuve de retenue, éviter d’attiser les flammes et d’aggraver les tensions, et empêcher la crise de se détériorer davantage, voire de devenir incontrôlable. Toutes les parties doivent aider la Russie et l’Ukraine à travailler dans la même direction et à reprendre le dialogue direct le plus rapidement possible, afin de désamorcer progressivement la situation et de parvenir finalement à un cessez-le-feu global [je souligne].

Comme l’ensemble du document de position en 12 points, il s’agit d’une déclaration de principe générale et non d’un plan d’action. Il s’agit d’un langage aussi neutre, diplomatique et sans engagement que possible. Je n’ai aucune idée de la façon dont quelqu’un a pu en déduire que c’était un « plan de paix« . (Qu’on le veuille ou non, la Chine évite soigneusement de dire à l’une ou l’autre des parties quand et comment cesser le combat. Exhorter à la « retenue » afin de parvenir « en fin de compte » à un cessez-le-feu n’est pas l’appel à un cessez-le-feu immédiat que les activistes anti-guerres qui prennent leurs désirs pour des réalités voudraient que la Chine lance, et que les néoconservateurs avant-gardistes voudraient vous faire croire qu’ils rejettent.

Il a récemment été question que la Chine s’associe au Brésil pour élaborer un « plan de paix » pour l’Ukraine – encore des spéculations et des vœux pieux qui ne signifient rien de précis pour l’instant. D’après d’autres déclarations et actions, nous savons que la Chine développe une relation précieuse avec la Russie. Mais la Chine est très prudente dans son langage diplomatique concernant le conflit en Ukraine : elle ne prend pas explicitement parti et ne propose pas de plan qui prenne parti. Si la Chine estime qu’elle doit explicitement proposer un plan, elle le fera et il est peu probable qu’elle ait besoin de Lula pour cela.

Tout le monde veut que la Chine soit de son côté. À ce stade de leur délire, certains néoconservateurs peuvent penser, lorsqu’ils proposent leur cessez-le-feu, que la Chine acceptera l’idée qu’il s’agit d’un cessez-le-feu propre à la Chine. Lorsque la Chine ne le fera pas (ce qui est presque certain), les néoconservateurs présenteront certainement cela comme une preuve que la Chine, comme la Russie, est un belliciste malhonnête, qui abandonne son « propre » plan de paix imputé. Encore une fois, c’est une ligne que tous ceux qui disent maintenant « Pourquoi les États-Unis n’acceptent-ils pas la proposition de cessez-le-feu de la Chine » contribuent à établir.

Ainsi, une fois encore, quel que soit le cessez-le-feu proposé par les États-Unis, l’OTAN et Kiev face à la perspective d’une défaite imminente en Ukraine, il ne s’agira pas d’un plan chinois, mais d’une manœuvre des néoconservateurs américains. Il est peu probable que la Chine contribue à imposer une telle chose à l’une ou l’autre des parties. Il est plus probable que la Chine joue un rôle important dans la résolution de ce conflit en tant que tierce partie chargée de superviser les conditions négociées de la reddition de l’Ukraine, conformément à la position russe.

Purgatoire

Veuillez noter un autre élément important des différentes propositions qui seront présentées dans cette situation : La demande la plus difficile de la part des Russes, qui les oblige presque à agir sur Kiev, est l’appel à la « dé-nazification« . C’est la demande à laquelle on s’opposera le plus en la qualifiant d’ »ingérence politique« , car elle nécessite effectivement un « changement de régime » au sens le plus profond du terme. J’ai déjà dit à quel point ce sera presque impossible en Ukraine occidentale, où l’idéologie fasciste et banderiste est enchevêtrée dans le nationalisme ukrainien, a de profondes racines historiques et est devenue prédominante depuis 2014.

Mais voilà : même si c’est impossible, c’est nécessaire, tant pour le plan de cessez-le-feu américain que pour le projet russe.

Tout le monde comprend qu’aucun gouvernement à Kiev, même si les États-Unis ne peuvent pas ou ne veulent pas l’arrêter, ne sera en mesure de faire et de maintenir le règlement capitulatoire exigé par la Russie à moins que les forces armées fascistes ne soient purgées. Mais il est également vrai qu’aucun gouvernement à Kiev ne sera en mesure de conclure et de respecter le type d’accord de cessez-le-feu que les États-Unis prétendront vouloir, à moins que les forces armées fascistes ne soient purgées.

Le cessez-le-feu américain sera difficile à vendre aux fascistes ukrainiens. Ils ne seront pas disposés à accepter un report à long terme des combats. Ils sont au moins aussi désireux que la Russie de résoudre rapidement ce problème et doivent désormais douter autant que la Russie de la fiabilité à long terme de l’Amérique. Ils ont vu comment les Américains mettent un pays à feu et à sang avant de rentrer chez eux. Ils peuvent également constater la pression anti-guerre croissante exercée sur les gouvernements européens.

Les fascistes tueront Zelensky ou tout autre dirigeant qui acceptera le type de concession de facto de territoires dans un tel plan, à moins que les États-Unis ne leur assurent qu’il s’agit d’un autre stratagème pour préparer un assaut futur dans peu de temps. S’il n’y a pas de purge des fascistes à Kiev (ce qui nécessitera une bataille), les Russes sauront que c’est exactement ce que les États-Unis ont fait.

Par conséquent, si la Russie n’impose pas un changement de régime « dé-nazifiant » à Kiev, les États-Unis devront le faire pour que l’un ou l’autre plan réussisse. La Russie et les États-Unis le savent. La Russie y fait face. Les États-Unis ne le font pas. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la Russie ne peut pas faire confiance à un accord de cessez-le-feu américain.

C’est ce que je prévois : Une tentative ratée d’aspirer la Russie dans un processus de paix à jamais dans l’impasse, qui réarme et ressuscite une Ukraine fasciste deux fois vaincue, déguisée en cessez-le-feu « de compromis » que tout le monde (y compris la Chine) appelait de ses vœux. Comme le dit Emmanuel Todd : « Pas plus que la Russie, [l’Amérique] ne peut se retirer du conflit, elle ne peut le lâcher. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui dans une confrontation dont l’issue doit être l’effondrement de l’un ou de l’autre« . La guerre se poursuivra jusqu’à ce qu’une des parties (l’Ukraine) accepte la défaite. Ou que le monde soit incinéré dans un échange nucléaire.

C’est un sale boulot, cette bête ukrainienne. Elle est en train de tuer le monde que nous connaissons, et son cadavre ne pourra pas être ranimé.

Jim Kavanagh

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.