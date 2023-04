Quand les Bobos perdent leurs illusions et goutent à la paupérisation (E. Todd)

Par Emmanuel Todd.

MACRONISME ET POUTINISME : UNE COMPARAISON SOCIOLOGIQUE

Source Marianne. TODD. Commentaires .

La validation par le Conseil constitutionnel d’une loi passée au 49.3 pour bousiller le pacte social français, le rejet par le même Concon d’un référendum d’initiative partagée (RIP), ouvrent la possibilité d’un comparatisme politique international 2.0. (Voir: Le Conseil constitutionnel français veille sagement sur les intérêts de la bourgeoisie – les 7 du quebec).

Nous retrouvons, dans ce Concon, les inséparables Rantanplan de la Ve République, Laurent Fabius et Alain Juppé, avec sept comparses de moindre envergure, dont deux autres énarques. Bref, le Concon n’est que la clé de voûte d’une domination du peuple par la haute bureaucratie, cette énarchie qui nous a remplacé Poutine le temps d’une présidence. Les partis « d’opposition » russes sont le plus souvent de franches émanations du Kremlin, alors qu’en France LFI et le RN émergent de la partie brimée de la société française… (La faction brimée-paupérisée-abandonnée-tétanisée de la petite bourgeoisie française qui sera la première frappée par l’austérité exigé par le Grand capital désespéré. ) Mais, après le coup des retraites, il devient impossible de rire plus fort de la Douma que de l’Assemblée nationale, ces sœurs en impuissance.

Il y a pire. Nous devons affronter le paradoxe qui tue : ces sondages d’opinion qui soutiennent Poutine et vomissent Macron. Personne ne conteste leur validité. Pas d’alternance en Russie, pas d’alternance en France, mais le peuple russe

.

Le système de santé, repli national et impérialisme violent. Au final, le pire est presque certain dans tous les cas mais, enfin, il y a débat. En France, c’est terminé. Nos votes sont des rituels pour rire. (Voilà ce qui contrit la petite bourgeoisie française – les assises de son pouvoir de négociation électoraliste par lequel elle capitalise ses avantages de classe en contre partie de la trahison du prolétariat…lui sont déniées par les larbins politiciens du Grand capital…qui exigent sa soumission sans conditions. ).

Nous pouvons dater la post-démocratie : 2005, avec le non au Traité constitutionnel européen, sur lequel nos maîtres s’assoient par le traité de Lisbonne. L’État français règne, de plus en plus, au point que son audiovisuel est désormais interdit à toute opinion dissidente sur la guerre d’Ukraine. (Comme les médias lui furent drastiquement interdit pendant la bataille des Gilets jaunes Douze thèses fondamentales de Robert Bibeau et Khider Mesloub dans AUTOPSIE DU MOUVEMENT DES GILETS JAUNES (2019) – les 7 du quebec et lors de la pseudo pandémie COVID-19 et au cours de la bataille des retraites Voir: La bataille des retraites…victoire ou défaite pour les salariés français? – les 7 du quebec. Décidément Mai-68 est loin dans la mémoire des Bobos. ).

Les réfractaires ne sont certes pas menacés de prison, comme en Russie…et encore!?… . Certains journaux préservent un reste de débat (Vite, réclame l’intellectuel Bobo TODD…que l’on nous rende notre tribune publique et notre pouvoir sur les isoloirs…et les crayons de votation… que reviennent les beaux jours des élections « démocratiques bourgeoises » (sic) ).

Et surtout, ce qui subsiste de richesse permet à la post-démocratie française de rester cool. Mais notre armée n’est pas encore en Ukraine, l’inflation n’a pas encore affamé nos pauvres et nos vieux et nos Bobos.. . Un historien sérieux doit envisager dans le futur que la France se fascise…Exact, à moins qu’elle ne le soit déjà ??? .

Le pouvoir interminable de Poutine ne se cache pas derrière des changements décoratifs à la française, même si Medvedev a de Moscou et de Saint-Pétersbourg qui sont les dominées du système. Horreur !

Si l’on compare donc en profondeur (sociale) France et Russie, deux systèmes politiques autoritaires, parallèlement contrôlés par une haute bureaucratie, le régime russe apparaît plus démocratique (égalitaire) que le français. Si l’Amérique est une oligarchie pluraliste et la Russie une autocratie égalitaire, comment décrire la France ? Évitons tout effort inutile. Notre bureaucratie obéit elle-même à Washington et à Berlin. Il n’y a pas de système politique français, donc pas de problème terminologique.

Je vais quand même terminer par un mot sympa pour mon pays. Je ne pense pas qu’après publication de cet article la police française viendra me cueillir, à la russe, pour me transférer à la Santé. Mais grâce à la protection de qui ? Pas du Conseil d’État ou du Concon, c’est sûr. Peut-être de notre histoire. • (Monsieur Todd oublie aisément Vichy et se berce d’illusion à propos de la « dictature française » du Grand capital. Tant que la dissidence se bornera à déambuler dans la rue une fois la semaine…la « démocratie » laissera faire les syndicats courroies de transmission et les plumitifs accrédités…mais que vienne l’insurrection populaire et ce sera une autre affaire. Voir La bataille des retraites…victoire ou défaite pour les salariés français? – les 7 du quebec

aussi donné Giscard, Chirac, soutient Poutine et le peuple français Jospin, Hollande, Macron. hait Macron. La France, coincée dans l’Union euro- DANS CES DEUX Une sociologie électorale détaillée péenne et l’Otan, gérée par ces maîtres de la procédure qui ne comprennent SYSTÈMES POLITIQUES nous montre les rapports différents de ces États tout-puissants aux forces pas l’économie de marché, la production, l’inflation, la guerre, n’est plus une AUTORITAIRES, vives des deux nations. Schématisons. En France, vieux et classes moyennes démocratie libérale. CONTRÔLÉS PAR UNE supérieures soutiennent Macron. Cette forme politique exige en effet HAUTE BUREAUCRATIE, LE Éduqués supérieurs pauvres votent LFI et travailleurs manuels penchent pour l’alternance, condition réalisée aux États-Unis, où la pluralité des oli- RÉGIME RUSSE APPARAÎT le RN. Ces deux dernières catégories sont les relégués de la représentation garques permet le pluralisme, même PLUS DÉMOCRATIQUE politique. En Russie, comme le révèlent si républicains trumpisés et démocrates les solides études d’Alexandre Latsa, le clintonisés font hoqueter l’Amérique QUE LE FRANÇAIS. parti Russie unie, qui soutient Poutine, entre abolition et défense de l’avor- s’appuie sur les Russes ordinaires, et ce tement, destruction et sauvetage du sont les classes moyennes supérieures