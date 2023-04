Selon la commission d’enquête parlementaire russe, Washington s’emploierait à créer une arme biologique génétiquement modifiée « universelle ». Chacun des blocs se prépare fébrilement à la guerre totale pendant que l’on nous baratine avec l’urgence climatique. Il est urgent de stopper la guerre mondiale…

par Lucas Leiroz , journaliste, chercheur au Centre d’études géostratégiques, consultant géopolitique.

Enfin, l’enquête russe sur les activités biologiques américaines sur le sol ukrainien était terminée. Une commission parlementaire spéciale a été formée pour analyser soigneusement les preuves de crimes tels que la production d’armes biologiques dans des laboratoires biologiques militaires découverts et neutralisés par les forces armées russes. Le groupe parlementaire a travaillé en partenariat avec des experts liés aux troupes russes de défense contre les radiations, chimiques et biologiques pendant plus d’un an. Les résultats indiquent qu’en fait Washington maintient des activités bio-militaires illégales.

Les enquêteurs ont souligné que les États-Unis travailleraient à la création d’une sorte « d’arme biologique universelle », génétiquement modifiée pour causer de graves dommages, comparables à ceux d’un « hiver nucléaire ». Les données recueillies par les Russes indiquent que Washington prévoit de développer des armes capables d’endommager non seulement les soldats ennemis dans un scénario de guerre, mais aussi les animaux et même les cultures agricoles. Avec cela, l’objectif serait de détruire complètement le pays touché par la prolifération de ces agents pathogènes, affectant également la population civile, la sécurité alimentaire et l’environnement.

En pratique, l’utilisation secrète et anticipée de ce type d’arme garantirait aux forces américaines un avantage stratégique pratiquement insurmontable dans n’importe quel scénario de conflit, rendant impossible pour la partie ennemie de vaincre les forces américaines pour des raisons non militaires. Les enquêteurs ont précisé que la possession de ce type d’arme changerait complètement la nature contemporaine des conflits armés, ce qui génère une longue liste de préoccupations militaires, juridiques et humanitaires.

« Les États-Unis visent à développer une arme biologique universelle génétiquement modifiée capable d’infecter non seulement les humains, mais aussi les animaux ainsi que les cultures agricoles. Son utilisation implique, entre autres, l’objectif d’infliger des dommages économiques à grande échelle et irréparables à l’ennemi (…) L’utilisation secrète et ciblée d’une telle arme en prévision d’une confrontation militaire directe positive inévitable pourrait créer un avantage significatif pour les États-Unis. forces sur l’adversaire, même contre ceux qui possèdent d’autres types d’armes de destruction massive (…) La possession d’armes biologiques aussi efficaces crée, selon l’armée américaine, les conditions préalables réelles pour changer la nature des conflits armés contemporains » , indique le rapport.

Les scientifiques ont toutefois souligné que l’existence de ce projet américain ne diminue en rien la gravité de l’utilisation d’armes biologiques conventionnelles, telles que « la variole, l’anthrax, la tularémie et la peste, qui peuvent toutes être modifiées pour renforcer leurs propriétés mortelles ». A cela s’ajoute la difficulté objective de déterminer la véritable cause des épidémies de maladies infectieuses, qui peuvent être à la fois naturelles et artificielles ». Ainsi, il existe un nombre considérable de risques à surveiller et à contrôler simultanément.

Bien que de nombreux biolaboratoires aient été neutralisés ou détruits en raison de l’opération militaire spéciale aux frontières russes, le programme biomilitaire américain reste actif, plusieurs laboratoires à travers le monde effectuant des recherches avancées afin de développer de telles armes. Il y a même des rapports récents indiquant que les États-Unis auraient à nouveau de telles activités sur le sol ukrainien, dans les régions occupées par le régime néo-nazi.

L’équipe russe explique comment ces programmes sont un héritage fasciste américain. De nombreux scientifiques de l’Axe ont été capturés pendant la Seconde Guerre mondiale et, au lieu d’être arrêtés et punis, se sont vu confier des postes par le gouvernement américain dans des programmes secrets visant à développer des recherches militaires scientifiques avancées. En conséquence, Washington a créé l’un des systèmes de recherche militaire les plus complexes au monde, soutenu par des scientifiques allemands et japonais qui étudiaient déjà ces sujets dans les années 1930 et 1940.

Les chercheurs russes mentionnent également le fait que l’absence d’une réglementation internationale claire et avancée sur ces questions augmente la capacité américaine à agir à l’étranger en produisant et en répandant la terreur biologique. Utilisant des arguments humanitaires, sanitaires et scientifiques pour développer la recherche, les forces armées américaines et des entreprises liées au gouvernement construisent des laboratoires où ces activités illégales sont menées.

« L’absence de contrôle international sur ce travail offre aux États-Unis la possibilité d’agir dans d’autres pays sans être limités par des normes morales et juridiques et des principes humanistes, et d’ignorer les demandes du public », ont ajouté les enquêteurs.

Enfin, les scientifiques recommandent que la question biologique soit traitée par les autorités russes comme une question d’importance centrale dans l’agenda de défense et de sécurité. Il est urgent de créer des mesures efficaces pour la détection des agents pathogènes génétiquement modifiés, ainsi que pour le diagnostic précoce, le traitement et la prévention des maladies causées par ces agents. Le rapport propose la création d’un «mécanisme de contrôle» pour la recherche en biotechnologie et en biologie synthétique comme moyen de trouver une solution au problème.

En effet, la Russie a longtemps mis en garde contre le grave problème des armes biologiques du Pentagone. Le sujet a été ignoré par les pays occidentaux et par les organisations internationales, qui semblent ne pas comprendre le niveau de dangerosité généré par ce type d’attitude. Le développement d’armes biologiques devrait faire l’objet d’une enquête et être rapidement condamné par tous les pays, même ceux qui entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, car cela pose un risque existentiel pour de nombreuses personnes.

De plus, le cas demande encore plus d'attention avec les enquêtes pointant vers l'effort de créer de nouveaux agents pathogènes, capables d'infecter et d'endommager les humains, les animaux et les plantes, visant l'anéantissement total d'un pays et de sa population. Il est donc urgent que des discussions et des mesures soient prises à l'ONU, avant que de telles armes ne commencent à être utilisées sur le champ de bataille, générant un niveau de violence et de dégâts sans précédent.