L’État totalitaire fasciste…est déjà là…signe que la guerre approche!

Par https://t.me/RevuesCitoyennes/872

Rapport annuel 2022 de Amnesty International : RapportAmnesty2023 (510 pages, format PDF).

📌🔖 Amnesty écrit : Rapport annuel 2022 AMNESTY INTERNATIONAL ,

un tournant dans l’histoire de l’Ordre Mondial 📌🔖

« Nous publions aujourd’hui notre Rapport annuel. 1 an d’enquêtes, 156 pays analysés.

Le constat implacable des graves violations des droits humains commises à travers le monde. »

Tout n’est pas bon à prendre dans ce rapport de l’ONG « Amnesty International« , notamment sa plaidoirie en faveur de la guerre OTAN-Russie en Ukraine. Amnesty écrit: « Cette paralysie du Conseil de sécurité des Nations unies, et la mollesse des réactions de la communauté internationale face aux dérives des autorités russes ces dernières années« … Il faut comprendre ici que l’ONG, lourdement subventionnée, doit assurer les emplois de ses engagés.

🔹De fait la plupart des États de la Planète bafoue les droits humains, pratique la justice sélective dépendant si vous êtes riche ou pauvre, capitaliste ou prolétaire, natif ou immigrant, etc. Bref, ce Rapport de l’ONG stipendiée « Amnesty International » atteste que sous le capitalisme monopoliste les États sont fascistes ou le deviennent progressivement.

– 77 États* ont détenu arbitrairement des défenseur·es des droits humains

– 94 États ont été responsables de mauvais traitements et de torture

– 34 États ont eu recours à de nouvelles disparitions forcées

– La liberté d’expression a régressé pour plus de 80% de la population mondiale par rapport à 2021 (!)

🔹Des millions d’hommes & de femmes sont descendus dans la rue à travers le monde pour faire valoir pacifiquement leurs droits. Face à leurs revendications légitimes, les États ont trop souvent répondu par la répression et la violence. Sur les 156 Pays analysés :

– 29 États ont adopté de nouvelles lois restreignant le droit de manifester

– 85 États ont eu recours illégalement à la force contre des manifestantes et manifestants pacifiques

– 26 États ont restreint l’usage d’Internet pour empêcher des manifestations

– 14 États utilisent la surveillance biométrique pour cibler les manifestantes et manifestants

– Dans 33 États des homicides illégaux de manifestantes et manifestants ont été commis par les forces de sécurité

🔹 L’arme technologique :

« De nombreux États ont fermé ou restreint l’accès à Internet, aux réseaux sociaux ou aux applications de messagerie afin d’empêcher des manifestantes et manifestants de se rassembler ou de documenter d’éventuels abus des forces de sécurité lors des manifestations. La surveillance biométrique a également été utilisée pour cibler les manifestantes et manifestants…

Une menace technologique qui plane aussi en France, alors que le projet de loi JO 2024 pourrait faire de la France le premier État de l’Union européenne à légaliser la vidéosurveillance algorithmique. »

« Une répression brutale de la dissidence partout dans le monde : Aujourd’hui, le droit de manifester est menacé dans le monde entier« …

👉Lien Article Amnesty

👉Lien Rapport Annuel 2022 🙁France: Page 216 : « Cette année encore, la police a eu recours à la force de manière excessive, sans avoir à rendre compte de ses actes » mais il n’en disent pas plus sur la violence à l’égard des Manifestants)

Page 219 : « En juin, une coalition d’ONG a porté plainte devant le tribunal judiciaire de Paris contre les entreprises d’armement françaises Dassault Aviation, Thales Group et MBDA France. Les organisations reprochaient à ces entreprises leur possible complicité dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés »

Page 218 : « Des organisations de la société civile ont fait l’objet de restrictions (…) En septembre, le préfet de la Vienne a sommé les pouvoirs publics de la région de Poitiers de retirer leurs subventions destinées à un festival organisé par le mouvement citoyen Alternatiba, qui se mobilisait contre le changement climatique et les inégalités sociales, au motif que des ateliers de désobéissance civile de nature « incompatible avec le contrat d’engagement républicain » étaient au programme de cet événement »

