Agiotage pour une intervention polonaise en Ukraine…la guerre s’étend comme prévu

Par Conor Gallagher – Le 16 avril 2023 – Source Naked Capitalism

Depuis près d’un an, l’administration Poutine est accusée d’utiliser une « logique tordue » pour diffuser le « faux récit » disant que la Pologne pourrait rejoindre le combat en Ukraine. Rappelons que le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a publié la carte suivante l’année dernière prévoyant l’annexion de l’Ukraine de l’ouest à la Pologne ce que les polonais ont bien aimé… :

Nous disposons désormais d’un nombre croissant de signes indiquant que quelque chose de ce genre est en préparation. L’ambassadeur polonais en France a déclaré en mars que la Pologne serait contrainte d’entrer en guerre si l’Ukraine échouait. Voici ce qu’il a dit :

Par conséquent, soit l’Ukraine défend son indépendance aujourd’hui, soit nous devrons entrer dans ce conflit. Parce que nos principales valeurs, qui étaient la base de notre civilisation et de notre culture, seront menacées. Par conséquent, nous n’aurons pas d’autre choix que d’entrer dans le conflit.

L’ambassade de Pologne en France a ensuite retiré cette déclaration, mais d’autres signes indiquent que Varsovie joue un rôle de plus en plus important. Lors de son récent voyage en Pologne, le président ukrainien Vladimir Zelensky a fait un commentaire lourd de sens : « Vous avez été à nos côtés et nous vous en sommes reconnaissants« , et il a ajouté qu’il n’y avait « pas de frontières politiques, économiques et – surtout – historiques » entre les deux pays.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki vient d’aller aux États-Unis où il a critiqué la France et l’Allemagne et rendu visite à la vice-présidente Kamala Harris à la Maison Blanche. Il a déclaré que la Pologne était le « leader de la nouvelle Europe » après « l’échec de la vieille Europe« . Plus d’informations :

« La vieille Europe croyait en un accord avec la Russie et la vieille Europe a échoué« , a déclaré le premier ministre polonais. « Mais il y a une nouvelle Europe, une Europe qui se souvient de ce qu’était le communisme russe, et la Pologne est le leader de cette nouvelle Europe. La Pologne veut devenir un pilier de la sécurité européenne et nous sommes sur la bonne voie. » « La Pologne veut construire l’armée la plus forte d’Europe, c’est pourquoi nous voulons coopérer avec l’industrie de défense la plus avancée au monde, à savoir l’industrie américaine« , a-t-il poursuivi.

En effet, Morawiecki a également rencontré des représentants de l’industrie de la défense américaine pour discuter du financement des milliards de dollars que représente l’achat prévu par Varsovie d’avions de chasse F-35, de chars Abrams, de systèmes d’artillerie HIMARS et d’unités de lancement de missiles Patriot. En outre, Morawiecki a annoncé que la Pologne entendait devenir le « centre de service » européen pour les chars Abrams fabriqués aux États-Unis.

L’idée selon laquelle Varsovie sera le nouveau centre de pouvoir européen de l’OTAN parce qu’elle adopte une sorte de position courageuse que les Allemands, les Français et une grande partie de l’UE refusent de faire a pris de l’ampleur au cours des dernières semaines. Prenons l’exemple suivant :

Le 26 mars, Dalibor Rohac, chercheur à l’American Enterprise Institute, a publié dans Foreign Policy un article d’opinion intitulé « Il est temps de rétablir l’Union polono-lituanienne« .

S’appuyant sur un exemple vieux de 700 ans, lorsque le souverain de Lituanie, Jogaila, a épousé la princesse de Pologne, Jadwiga, pour créer une union politique entre la Pologne et la Lituanie qui comprenait également de grandes parties du Belarus et de l’Ukraine d’aujourd’hui, Rohac préconise ce qui suit :

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et l’avenir proche. Les deux pays sont confrontés à la menace russe. Aujourd’hui, la Pologne est un membre en règle de l’UE et de l’OTAN, tandis que l’Ukraine est désireuse d’adhérer à ces deux organisations, un peu comme le Grand-Duché d’antan, désireux de faire partie du courant dominant de l’Europe christianisée. Même si la guerre de l’Ukraine contre la Russie se termine par une victoire ukrainienne décisive, chassant les forces russes vaincues du pays, Kiev est confronté à une lutte qui pourrait durer des décennies pour rejoindre l’UE, sans parler de l’obtention de garanties de sécurité crédibles de la part des États-Unis. Les pays mal gouvernés et instables des Balkans occidentaux, sujets à l’ingérence de la Russie et de la Chine, constituent un avertissement quant à l’issue d’un « statut de candidat » prolongé et de l’indécision européenne. Une nation ukrainienne militarisée, aigrie par l’inaction de l’UE et peut-être lésée par la conclusion insatisfaisante de sa guerre contre la Russie, pourrait facilement devenir un handicap pour l’Occident. Imaginons plutôt qu’à la fin de la guerre, la Pologne et l’Ukraine forment un État fédéral ou confédéral commun, fusionnant leurs politiques étrangères et de défense et faisant entrer l’Ukraine dans l’UE et l’OTAN presque instantanément. L’Union polono-ukrainienne deviendrait le deuxième plus grand pays de l’UE et sans doute sa plus grande puissance militaire, fournissant un contrepoids plus qu’adéquat au tandem franco-allemand – quelque chose qui manque cruellement à l’UE après le Brexit.

Timothy Less, chercheur principal du projet du Centre for Geopolitics sur les études de désintégration à Cambridge, estime que Varsovie tente de créer un groupe OTAN dissident avec les « Neuf de Bucarest« , qui se composent de la Pologne, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie et de la Slovaquie. D’après Unherd :

Timothy Less, spécialiste des Balkans, parle d’un « nouveau Pacte de Varsovie » qui, au lieu de défendre les intérêts de la Russie, cherche à protéger l’Europe centrale et orientale des Russes. Pour Less, cette stratégie fait écho au Commonwealth polono-lituanien né à la fin du Moyen-Âge, ainsi qu’à l’Intermarium, un projet fantaisiste du dirigeant polonais Józef Piłsudski visant à former un super-État de la Baltique à la mer Noire après la Première Guerre mondiale. Derrière chacune de ces alliances se cachait la crainte d’être malmené par ses voisins au fil des siècles – la Prusse, le Reich allemand, l’Autriche-Hongrie et, bien sûr, la Russie. Selon Less, l’alliance polonaise en Europe de l’Est « marginaliserait la France et l’Allemagne, menacerait la position prédominante de l’UE en Europe et galvaniserait son déclin apparemment au ralenti« . C’est une vision qui plaira aux eurosceptiques du continent : une nouvelle ère dans laquelle les États-Unis déplacent progressivement leurs ressources militaires de l’Allemagne vers la Pologne, un centre de pouvoir et d’influence de plus en plus important.

En février dernier, Joe Biden a rencontré à Varsovie des représentants des Neufs de Bucarest afin de les rallier à la cause de la guerre. Il existe toutefois des divisions évidentes au sein du groupe, des pays comme la Hongrie et la Bulgarie remettant en cause la guerre, tandis que la Pologne et les États baltes comptent parmi ses plus fervents partisans.

Un autre article de Foreign Policy datant de février s’intitule « Comment la Pologne et l’Ukraine pourraient saper les rêves impériaux de Poutine« . Il est rédigé par Pawel Markiewicz, directeur exécutif du bureau de Washington de l’Institut polonais des affaires internationales, et Maciej Olchawa, chercheur à la Fondation Kosciuszko de l’Université Loyola de Chicago. Il est remplie de pensée magique et aboutit à la même idée que la Pologne joue un rôle clé dans la chute de Poutine :

La Pologne sait que si on lui donne les outils et le savoir-faire, l’Ukraine passera rapidement du statut de consommateur de la sécurité occidentale à celui de fournisseur essentiel de cette sécurité pour la communauté euro-atlantique. Ces anti-impérialistes aux vues similaires menacent non seulement de mettre fin une fois pour toutes à la volonté revancharde du président russe Vladimir Poutine, mais accélèrent également le déplacement du centre de gravité politique et militaire de l’Europe vers l’est, ce qui redéfinira l’Union européenne et l’OTAN pour les décennies à venir. L’Occident doit se préparer aux éventualités qui suivront la chute de l’empire de Poutine, dont l’une est une Europe d’après-guerre soutenue par une alliance stratégique polono-ukrainienne.

L’ancien directeur de Stratfor, George Friedman, estimant que l’OTAN était obsolète, a ressuscité cette idée d’un « Intermarium » dès 2010. Très influent dans les cercles politiques de Washington, Friedman a écrit ce qui suit dans son « Geopolitical Journey, Part 2 : Borderlands » (Voyage géopolitique, partie 2 : zones frontalières)

Une Pologne soutenue par les États-Unis et gardant la plaine nord-européenne, avec la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie gardant les approches des Carpates, empêcherait ce que les États-Unis devraient craindre le plus : une alliance entre la Russie et l’Allemagne plus l’Europe de l’Ouest.

L’idée selon laquelle Varsovie sera le nouveau centre de pouvoir européen de l’OTAN parce qu’elle adopte une sorte de position courageuse que les Allemands, les Français et une grande partie de l’UE refusent de faire, prend de l’ampleur.

En février, Le Wall Street Journal le remarquait :

Aujourd’hui, après que Varsovie a poussé l’Allemagne à accepter d’envoyer des chars Leopard 2 après des semaines de pression, les responsables polonais exhortent les États-Unis et leurs alliés européens à fournir conjointement à l’Ukraine des chasseurs à réaction F-16, a déclaré Andrzej Zybertowicz, conseiller au Bureau de la sécurité nationale polonaise. La Pologne est « un défenseur important du flanc oriental de l’OTAN« , a déclaré M. Zybertowicz, ajoutant que la position avancée de la Pologne signifie qu’elle doit agir avec plus d’audace que d’autres alliés européens, tels que l’Allemagne. « La Pologne fait cavalier seul après des décennies passées à suivre les courants au sein de l’UE parce qu’elle comprend maintenant que suivre les autres en Europe est dangereux non seulement pour la prospérité de la Pologne, mais aussi pour son existence même« , a-t-il déclaré. … « Nos lignes rouges sont de nature pratique, [déterminées par] la capacité opérationnelle de nos forces armées« , a déclaré Jacek Siewiera, le chef du bureau de la sécurité nationale du pays. « Mais si la Pologne recevait l’aide de ses alliés, sous la forme d’un processus de compensation, nous pourrions encore faire plus« , a-t-il ajouté.

Et de l’Atlantic Counsil :

Le leadership polonais contribue à combler un vide géopolitique créé par le déclin de l’influence des forces traditionnellement dominantes de la politique étrangère de l’Europe. La Grande-Bretagne a voté pour quitter l’Union européenne en 2016, réduisant considérablement la capacité du Royaume-Uni à façonner la réponse de l’Europe à la menace russe. Pendant ce temps, tout au long de son règne, Poutine a démontré sa capacité à coopter les hommes politiques et les hommes d’affaires français et allemands avec des accords commerciaux, des oléoducs et d’autres incitations. Ce n’est pas une coïncidence si le dictateur russe a choisi l’Allemagne et la France en 2014 pour participer aux pourparlers du format Normandie visant à mettre fin à la guerre déclenchée par la Russie dans l’est de l’Ukraine. Cette approche a abouti à l’échec des accords de Minsk et a préparé le terrain pour l’invasion totale de l’Ukraine en 2022.

Dans son émission du 5 avril, Alexander Mercouris a évoqué la possibilité d’une implication de la Pologne et a détaillé les obstacles auxquels les faucons polonais sont confrontés, à savoir

Les militaires polonais sont opposés à toute confrontation avec la Russie, car ils ont vu leur armement détruit par la Russie sur le champ de bataille ukrainien.

De nombreux militaires polonais ont déjà été tués en Ukraine et beaucoup d’autres, craignant une confrontation avec la Russie, ont déserté.

Le manque de soutien de l’opinion publique. L’accueil par la Pologne d’un si grand nombre de réfugiés ukrainiens et l’importation de blé ukrainien ont nui au marché de l’agriculture polonaise, ce qui a mécontenté les agriculteurs polonais. (Varsovie a depuis suspendu les importations de céréales ukrainiennes).

Le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, devra bientôt affronter les prochaines élections, ce qui compromettrait ses chances en s’engageant davantage en Ukraine.

Mais les décisions rationnelles se font rares ces jours-ci.

Ce que je pense avant tout, c’est que l’empire cherche désespérément à gagner du temps. Il s’est rendu compte qu’il n’est littéralement pas en mesure de s’engager dans un quelconque conflit de haute intensité contre la Russie – ou contre qui que ce soit d’autre d’ailleurs. – Will Schryver (@imetatronink) 8 avril 2023

En théorie, la Pologne aurait beaucoup à gagner du déplacement du centre de gravité de l’Europe vers l’est, ce qui explique probablement ses visions de grandeur. C’est la France et l’Allemagne qui auraient le plus à perdre. Le président français Emmanuel Macron a semblé prendre ses précautions lors de son passage à Pékin, en déclarant que l’UE ne devait pas devenir le « suiveur de l’Amérique« . Il est un peu tard pour cela. En attendant, il y a un nouveau ballon d’essai dans l’air :

Whoa ! Je n’avais pas vu ce rebondissement ! Les Polonais sont d’accord avec les Russes pour dire que l’Ukraine doit être dé-nazifiée. La Pologne envoie-t-elle un signal à la Russie afin de parvenir à un accord territorial sur l’Ukraine occidentale ? Juste une idée. https://t.co/rNc26rmC2c – Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) 9 avril 2023

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.