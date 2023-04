«Globalement, les pays européens, et notamment les plus pauvres, glissent dans l’économie de guerre»

« Depuis l’annexion unilatérale de la Crimée par la Russie, en 2014, l’est de l’Europe se réarme, à commencer par la Pologne. Si l’objectif est de développer une puissante industrie militaire sur son sol, avec les retombées économiques qui vont de pair, d’autres secteurs, comme la transition écologique, pourraient en pâtir, note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».

Thierry Breton s’est trouvé un nouveau combat : réarmer l’Europe. Le très remuant commissaire européen au marché intérieur parcourt le Vieux Continent, à la recherche d’obus. L’Ukraine en consomme en masse, près de 5 000 par jour, et en demande encore. C’est bien plus que ce que peuvent produire actuellement les usines allemandes, françaises ou espagnoles.

L’Union européenne a adopté le 20 mars un plan qui prévoit de puiser dans les réserves militaires et d’aider les industriels à monter en cadence. Et si cela ne suffisait pas, il faudrait se résoudre à acheter en dehors de l’Europe, ce que cherche à éviter le commissaire européen. Tout comme les masques ou le Doliprane, la priorité est désormais à l’autonomie stratégique. (sic)

Mais à la différence des nécessités nées avec la crise sanitaire, le besoin devrait malheureusement durer plus longtemps. Le monde sort les fusils de toutes parts, et singulièrement en Europe. Le dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié dimanche 23 avril, fait état d’un nouveau record sur le front des armes.

Les gouvernements de la planète, qui s’inquiètent pour la préservation du climat et de la biodiversité, n’ont de cesse de s’approvisionner en armes. Les dépenses en 2022 ont atteint le montant inédit de 2 240 milliards de dollars (2 040 milliards d’euros), soit 2,2 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Si les Etats-Unis sont, de très loin, les premiers en termes de dépenses (39 % du total), ils précèdent une cohorte d’ambitieux gradés comme la Chine (13 %), la Russie (3,9 %), l’Inde et l’Arabie saoudite.

Multiplication des contrats

Toutefois, les plus grosses progressions viennent de la vieille Europe. Depuis l’annexion unilatérale de la Crimée par la Russie, en 2014, l’est du continent se réarme à grande vitesse. Certes, les gros dépensiers restent toujours, dans l’ordre, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, mais, si l’on regarde les frais engagés proportionnellement à leur richesse, mesurée par le PIB, la Grèce consacre 3,76 % de son PIB à la défense, la Pologne 2,42 % et les pays baltes, la Croatie ou la Slovaquie sont tous au-delà de la recommandation de l’OTAN de 2 %. A titre de comparaison, la France est à 1,9 % et l’Allemagne à 1,4 %…

Conclusion…le mode de production capitaliste est la source de la guerre entre cartels et trusts multinationnaux et entre États nationalistes chauvins de proxy.