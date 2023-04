Voiture électrique… ça finit par se voir que c’est merdique!

Par | 24 Avr 2023 |

L’escroquerie de la voiture électrique ne peut pas finir par ne pas se voir quand bien même ses fervents défenseurs sont des « croyants » de la sainte église de l’escrologie, car oui, la voiture électrique est une escroquerie environnementale et il n’y a strictement rien qui plaide pour l’électrification massive du parc automobile.

Jamais nous ne pourrons fournir toutes ses belles batteries ultra polluantes lors de leur construction réalisées avec des matières premières que nous n’avons pas et que nous devons importer, qu’il faudra recharger avec des centrales nucléaires toujours pas construites ou des éoliennes par millions, le tout pour faire un véhicule qui ne sert pas de manière tellement plus efficace qu’une carriole tirée par des chevaux qu’il faut changer dans chaque relais appelé désormais « bornes de recharge ».

Vous avez ces deux articles qui illustrent parfaitement le phénomène.

Une solution merdique reste une solution merdique.

Simple.

Et la voiture électrique remplit toutes les cases d’une solution merdique que l’on nous impose, mais bon ces derniers temps, «on» adore nous imposer des solutions merdiques comme si rien ne pouvait se discuter, comme s’il n’y avait jamais d’alternative ni de nuances.

Vous cet article sur le site automobile-propre.com ici et intitulé «Témoignage – Christophe a abandonné l’électrique pour revenir à l’hybride», ou encore celui-ci du Figaro (source ici) dont le titre est également très évocateur «Galères de recharge, consommation importante, arrêts fréquents… nous avons roulé 4 300 km en voiture électrique entre Oslo et Madrid»…

Et oui, tout ceci est une ânerie, mais les technocrates non élus de Bruxelles décident à l’abri de tout contrôle démocratique de ce que doivent être nos vies, et restent obtus plus longtemps que nous restons solvables.

Charles SANNAT

