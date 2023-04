Les riches très riche – les pauvres de plus en plus pauvre! Ainsi va le capitalisme.

Les ultra-riches sont partout. Les 2 640 milliardaires qui figurent dans le classement Forbes 2023 des personnes les plus riches du monde proviennent de 77 pays ou territoires, contre 75 l’année dernière. Les deux nouveaux venus sont le Panama et l’Arménie, qui comptent chacun un milliardaire : Stanley Motta, un investisseur panaméen dont le portefeuille d’entreprises latino-américaines comprend la banque panaméenne Banco General, rejoint la liste, tout comme Ruben Vardanyan, un banquier d’affaires et homme politique arménien qui a fait fortune en Russie dans les années 1990 et qui a renoncé à sa citoyenneté russe l’année dernière. Ce dernier réintègre la liste après l’avoir quittée en 2022. Les États-Unis abritent à nouveau le plus grand nombre de citoyens milliardaires, avec 735, soit le même nombre que l’année dernière.

735 milliardaires (contre 735 l'année dernière). Valeur nette totale : 4 500 milliards de dollars (moins 200 milliards de dollars). La personne la plus riche : Elon Musk, La valeur nette est de 180 milliards de dollars.

495 milliardaires (contre 539 l'année dernière). Valeur nette totale : 1,67 trillion de dollars (en baisse de 300 milliards de dollars). La personne la plus riche : Zhong Shanshan, 68 milliards de dollars.

169 milliardaires (contre 166 l'année dernière). Valeur nette totale : 675 milliards de dollars (en baisse de 75 milliards). La personne la plus riche : Mukesh Ambani, 83,4 milliards de dollars.

126 milliardaires (contre 134 l'année dernière). Valeur nette totale : 585 milliards de dollars (en baisse de 23 milliards de dollars). La personne la plus riche : Dieter Schwarz, 42,9 milliards de dollars.

105 milliardaires (contre 83 l'année dernière). Valeur nette totale : 474 milliards de dollars (+154 milliards). La personne la plus riche : Andrey Melnichenko, 25,2 milliards de dollars.

66 milliardaires (contre 67 l'année dernière). Valeur nette totale : 350 milliards de dollars (en baisse de 33 milliards de dollars). La personne la plus riche : Li Ka-shing 38 milliards de dollars.

64 milliardaires (contre 52 l'année dernière). Valeur nette totale : 216 milliards de dollars (en hausse de 21 milliards de dollars). La personne la plus riche : Giovanni Ferrero, 38,9 milliards de dollars.

63 milliardaires (contre 64 l'année dernière). Valeur nette totale : 245 milliards de dollars (en baisse de 63 milliards de dollars). La personne la plus riche : David Thomson et sa famille, 54,4 milliards de dollars.

52 milliardaires (contre 51 l'année dernière). Valeur nette totale : 136 milliards de dollars (en baisse de 15 milliards). Les personnes les plus riches : Lin Shu-hong, Zhang Congyuan (7,8 milliards de dollars chacune).

52 milliardaires (contre 50 l'année dernière). Valeur nette totale : 202 milliards de dollars (en hausse de 2 milliards). La personne la plus riche : James Ratcliffe, 22,9 milliards de dollars.