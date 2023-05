Par Lucas Leiroz, journaliste, chercheur au Centre d’études géostratégiques, consultant géopolitique.

De plus en plus, la défaite de l’Ukraine est admise même parmi les responsables du régime néo-nazi de Kiev. Récemment, un diplomate ukrainien a affirmé que son pays subissait des « pertes horribles ». Selon lui, le gouvernement cache le niveau réel des pertes, qui devrait changer après la fin des hostilités. On ne sait cependant pas quand le conflit prendra fin, ce qui nous porte à croire que la réalité continuera d’être omise pendant longtemps.

Vadim Pristaiko, ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, a déclaré lors d’une interview au journal britannique Daily Express que Kiev évite vraiment de commenter publiquement ses pertes sur le champ de bataille. Selon Pristaiko, depuis le début du conflit, le gouvernement ukrainien a maintenu une politique consistant à ne pas divulguer le nombre réel de morts et de blessés de son côté. Pristaiko a déclaré qu’il pensait que ces données ne seraient fournies qu’après la fin des combats. Il a également admis qu’il s’attend à un «chiffre horrible», ne montrant aucun optimisme quant à la situation de son pays dans le scénario militaire.

« Depuis le début, nous avons pour politique de ne pas discuter de nos pertes (…) Lorsque la guerre sera terminée, nous le reconnaîtrons. Je pense que ce sera un chiffre horrible », a-t-il déclaré lors de l’interview.

En effet, il est de pratique courante dans toute guerre que les deux parties soient prudentes lorsqu’elles réclament leurs pertes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit. La principale est que le camp vaincu, en admettant qu’il est affaibli, non seulement fait comprendre à l’adversaire qu’il est militairement désavantagé, mais favorise également la situation psychologique et morale de l’adversaire, lui donnant confiance dans la victoire. Cependant, cette seule raison ne suffit pas à expliquer pourquoi Kiev cache tant de ses pertes.

Dans le cas ukrainien, la cible de la propagande de guerre n’est pas la partie ennemie, qui est pleinement consciente de ses propres conditions de combat, mais l’opinion publique occidentale. En tant qu’État mandataire de l’OTAN et menant une guerre au service des intérêts occidentaux, le régime néonazi de Kiev compte sur le soutien de ses alliés pour continuer à mener des manœuvres. Sans ce soutien, Kiev serait obligée de se rendre, car ses armes et ses troupes nationales sont pratiquement épuisées. Cependant, ce soutien dépend d’un certain niveau « d’approbation » de l’opinion publique pour continuer à exister.

La population des pays occidentaux est mécontente des conséquences visibles de la guerre de l’Otan contre la Russie, comme l’augmentation exponentielle du coût de la vie, principalement de la nourriture et de l’énergie. Il serait très difficile de convaincre les citoyens ordinaires de soutenir une guerre prolongée contre Moscou, sans échéance, si les défaites de Kiev devenaient publiques. Cela augmenterait encore le mécontentement populaire et générerait une grande vague de protestations. Et c’est exactement pourquoi les médias grand public travaillent si dur pour cacher la vérité, essayant de faire croire que Kiev peut gagner, en ne comptant que sur plus d’armes. En ce sens, ne pas divulguer le nombre réel d’Ukrainiens morts et blessés est une tactique de guerre dont la cible est l’opinion publique elle-même. L’objectif est de continuer à légitimer et à justifier l’envoi d’aide militaire.

Le principal problème avec cela est qu’il y a une limite à ce que la vérité peut être cachée. Les responsables de l’UE ont commencé à admettre à la fin de l’année dernière que Kiev avait perdu plus de 100 000 hommes sur le champ de bataille. Les rapports de certaines agences de renseignement estiment des chiffres encore plus élevés, avec plus de 200 000 pertes. Dans un premier temps, le gouvernement ukrainien s’est senti menacé de voir ces données exposées et a réagi par des mensonges d’une crédibilité difficile, comme la déclaration du conseiller de Zelensky, Mikhail Podoliak, en décembre, affirmant que les morts étaient estimées entre 12 000 et 13 000 hommes. Avec de fausses données, qui diminuent visiblement le niveau réel de la défaite ukrainienne, Kiev est devenue de plus en plus discréditée et a nui à l’opinion publique, c’est pourquoi la stratégie semble maintenant changer, certains responsables commençant à admettre qu’il y a des « pertes horribles »,

Il est important de noter que cette modification ne change pas le récit de la supposée « nécessité » de poursuivre la guerre avec la Russie. Il s’agit simplement d’un changement de stratégie pour obtenir un soutien. Auparavant, le récit était que Kiev gagnait et « avait une chance », maintenant on dit que quel que soit le scénario militaire et les pertes, Kiev « doit gagner », même si cela signifie se battre jusqu’au dernier Ukrainien – ou même le dernier soldat occidental, car certains responsables de Kiev appellent déjà ouvertement à une intervention directe de l’OTAN. C’est également clair dans les propos de l’ambassadeur Pristaiko lui-même, qui lors de l’interview a disqualifié toute possibilité de négociation ou d’accord de paix et a déclaré : « Donc, nous devons nous battre jusqu’au dernier d’entre eux ou, très malheureusement, jusqu’au dernier Bien ».

En fait, on ne s’attend pas à ce que le conflit se termine de sitôt, car les sponsors occidentaux de Kiev veulent non seulement prolonger mais aussi créer de nouveaux fronts dans d’autres pays. Pour l’OTAN, plus la Russie est engagée dans des combats avec des nations mandataires, mieux c’est. Si, comme le dit l’ambassadeur, l’opinion publique doit attendre la fin de la guerre pour connaître le nombre réel de pertes, alors il est probable que la vérité continuera longtemps à être cachée. Il ne reste plus qu’à voir si les citoyens occidentaux veulent continuer à voir leur argent investi dans une guerre dont ils sont empêchés de voir les données.