Sophie Binet, dirigeante de la CGT, macronienne de gauche, passée directement de l’UNEF à la responsabilité de l’UGICT!

Par Brigitte Bouzonnie.

A propos de Sophie Binet, macronienne de gauche, nouvelle dirigeante de la CGT.

La nouvelle Secrétaire Nationale de la CGT, Sophie Binet est passée directement de la direction de l’UNEF à la responsabilité de l’UGICT (union des cadres CGT). Elle n’a jamais pris sa musette pour aller travailler. Osant à présent « représenter » le monde du travail qui souffre : salaires jamais relevés massivement depuis 1992. Chômage et pauvreté de masse : 9 millions de chômeurs et 15 millions de pauvres selon mes calculs.

Et puis, les dirigeants(e)s de l’UNEF, on a déjà donné. Manon Aubry aussi était dirigeante de l‘UNEF, parachutée du jour au lendemain par Chikirou tête de liste France insoumise aux élections européennes de 2019. Plus fade, plus creuse, plus vide tu meurs. Plus au service de l’idéologie dominante : naturellement avec elle, plus question de sortir de la zone euro : tu meurs ! Son résultat fut glacial : à peine 6,5%, alors que la FI avait frôlé les 20% en 2017 ! Même Mélenchon bouillait de rage impuissante, se retenant de lui dire ses quatre vérités en public devant les caméras !

Avec Binet le monde du travail a touché le gros lot ! Avec binet, on est clairement dans le registre de la pure imposture de la part de cette fille royalement payée 13 000 euros par mois à trahir le Peuple français. Martinez gagnait 13 000 euros par mois comme Thibault et ses super costards. Comment je connais ce chiffre ? Je l’ai lu dans un article /portrait de Thibault dans Libération. Ce portrait commençait à comparer Thibault à “Jacques Dutronc”.(sic) C’est fou comme, lorsqu’on gagne une certaine somme, on a de beaux yeux. Comme on « devient » Alain Delon ou Dutronc !

Puis l’article parlait du dispositif de financement de la vie syndicale. La Direction de la CGT reçoit 20 millions d’euros chaque année, pour « critiquer Macron mais pas trop »(sic) : exactement comme les dirigeants de la France Insoumise : 22 millions chaque année entre 2017 et 2022, lorsqu’ils étaient 17. Beaucoup plus aujourd’hui qu’ils sont 45 députés ! En plus, l’Etat arrose le salaire du/de la Secrétaire National(e) de La CGT porté à 13 000 euros par mois.

Binet roule donc pour les intérêts du seul macron. Binet est au service de l’immobilisme social, hégémonie de la seule Bourgeoisie, point barre.

Sur mon mur Facebook, j’avais posté un commentaire de mon ami, Antoun Sadoun, la traitant à juste titre de ”macronienne de gauche”. La réponse d’un facebookien fut aussitôt de me dire : “c’est une splendide pouliche”(sic). Sous-entendu : “toi la vieille tu te tais” ! Sauf erreur de ma part, la direction d’une organisation syndicale, ce n’est pas le concours des Miss. Un(e) responsable de la CGT doit tirer par le haut les salariés français, dont 80% ont du mal à joindre les deux bouts, comme tentait de le faire honnêtement le candidat à la direction de la CGT, Olivier Mateu, cadre intermédiaire de la CGT à Marseille, hélas non retenu.

Mais ce n’est pas tout : binet réclame une amélioration de la réforme des retraites, afin dit-elle suavement « que chacun retrouve une vie sereine »(sic) (entendu sur France Info). Car pour elle, à supposer que cette réforme saute, ou soit améliorée, il n’est pas question de remettre en cause tout le système capitaliste mondialisé occidental.

Le capitalisme mondialisé occidental c’est quoi ? C’est 9 millions de chômeurs et 15 millions de pauvres, selon mes calculs, chiffres scandaleux, sur lesquels elle ne parle jamais. C’est 157 milliards prélevés chaque années sur nos impôts, données aux seules entreprises, qui n’embauchent personne (chiffre du site ELUCID). C’est 1 000 milliards de fraude fiscale, comme le montre le livre d’Antoine Peillon sur le sujet (le meilleur de mon point de vue). C’est hélas la désindustrialisation de notre pays : 11% seulement de la population salariée travaille dans le secteur industriel. La casse de notre appareil productif est aussi hélas bien avancée. Hélas accélérée par le premier confinement (16 mars 2020-11 mai 2020 : +1 million de chômeurs selon l’AFPA fin 2020 : casse des enseignes : Kookaï, Camaïeu, Go sport…Mon amie Monika Karbowska avait pris des photos de la Tour Montparnasse et de la gare Montparnasse couverts d’affiches : ”bail à vendre”, “bail à céder”…

De cela, il n’est jamais question de la part de celle qui se proclame déjà « Queen »(Reine) (sic) de la CGT ! En écoutant cette petite bourgeoisie bobo, comme on regrette Louise Michel, sa sincérité de ton pour dénoncer la misère avant 1914 !