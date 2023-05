Par Pepe Escobar, sur Sputnik News.

La dédollarisation est sur le point de s’accélérer en raison de la montée du mécontentement mondial à l’égard du « capitalisme de casino » des États-Unis, a déclaré à Sputnik News Pepe Escobar, analyste géopolitique et journaliste chevronné.

« C’est une gigantesque boule de neige dans le monde entier. Nous n’arrivons même pas à la suivre », a déclaré Pepe Escobar dans une interview accordée au podcast New Rules. « Ce qui sera discuté lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud est très important. Il s’agira probablement d’un moment charnière où les choses vont évoluer. »

Escobar a expliqué qu’un nombre croissant de pays du Sud mondial faisaient le calcul et concluaient que le dollar américain n’était pas une valeur sûre. La combinaison d’une politique agressive de sanctions de la part des États-Unis et de dépenses gouvernementales inconsidérées a considérablement réduit l’attrait international du billet vert.

« Si vous voulez analyser les tendances de ces deux dernières décennies, vous devez comprendre que, si vous êtes riche en matières premières et si vous êtes une nation capitaliste productive et que vous décidez d’émettre une monnaie, celle-ci sera respectée au niveau international parce que les gens sauront qu’elle est basée sur des faits, une provenance réelle, une richesse réelle », a-t-il déclaré. « Cela va à l’encontre du système actuel, que j’appelle depuis des années le « capitalisme de casino ». Il s’agit de contrats à terme, de paris, de suppositions. Tout peut aller bien ou mal. Si vous perdez, vous perdez tout. La maison gagne presque toujours parce que c’est elle qui imprime la monnaie. Elle n’est soutenue par rien, littéralement, par un pays qui doit 30 000 milliards de dollars [de dette nationale] et qui ne sera jamais en mesure de les rembourser. »

Pour aggraver encore les choses, les hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine ont rendu les emprunts en dollars coûteux pour presque tout le monde dans le monde. Avant la décision de la Fed, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, avait prévenu en janvier 2022 que la hausse des taux d’intérêt par les États-Unis pourrait se retourner contre l’économie mondiale et en particulier contre les pays dont le niveau d’endettement en dollars est plus élevé.

La crise bancaire en cours aux États-Unis menace de déstabiliser davantage les marchés financiers internationaux. Aucun pays au monde ne veut « attraper un rhume » lorsque l’économie des États-Unis « éternue », alors que les souvenirs de la crise financière de 2008 sont toujours présents.

Ils disent : « Écoutez, pourquoi devons-nous être soumis à ce genre d’arrangement ? Et bien sûr, avant, comme nous le savons tous, c’était « l’Empire des bases », plus de 800 bases militaires dans le monde entier, « le pouvoir des marchés financiers », « le pouvoir de la culture douce », « le pouvoir de la culture de l’annulation », mais le Sud mondial n’est plus intimidé. Je pense que c’est la première fois dans ce nouveau millénaire. Nous n’avons jamais connu cela au cours des deux derniers siècles et demi, au moins », a déclaré Escobar.

Les BRICS cherchent à établir une nouvelle monnaie

En janvier 2023, les BRICS – acronyme désignant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – ont fait parler d’eux en annonçant qu’ils pourraient bientôt étudier la possibilité de créer leur propre monnaie pour contourner le dollar américain. L’idée a été exprimée des deux côtés de l’Atlantique : Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a évoqué le projet lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec le président angolais Joao Lourenco, le 25 janvier.

De l’autre côté de l’Atlantique, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a abordé la question de la création d’une monnaie commune pour les BRICS et les pays du Mercosur, un bloc commercial sud-américain, lors de sa rencontre avec son homologue argentin Alberto Fernandez.

« Pourquoi une institution comme la banque des BRICS ne peut-elle pas avoir une monnaie pour financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine, entre le Brésil et tous les autres pays des BRICS ? Qui a décidé que le dollar était la monnaie (commerciale) après la fin de la parité de l’or ? » a déclaré Lula lors d’une visite en avril à la New Development Bank, basée à Shanghai.

Selon Escobar, la formation et le développement de trois organisations, à savoir les BRICS, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et l’Union économique eurasiatique, ont prédéterminé la fin de l’ordre mondial centré sur le billet vert. Les membres des BRICS discutent actuellement de la conception d’une monnaie alternative ; des discussions similaires ont lieu au sein de l’Union économique eurasiatique ; ils devraient commencer à se coordonner et cela s’étendra ensuite à l’OCS, projette l’auteur.

Cette tendance a déjà gagné d’autres blocs, a poursuivi Escobar, en faisant référence à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Le 28 mars, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de l’ANASE se sont réunis en Indonésie pour discuter des moyens de passer à des règlements en monnaie locale en améliorant le système de paiement numérique transfrontalier de l’ANASE.

L’Indonésie, la Malaisie, Singapour, les Philippines et la Thaïlande ont initialement conclu un accord sur ce type de transactions en novembre 2022. L’association cherche à réduire la dépendance non seulement au dollar américain, mais aussi à l’euro, au yen et à la livre sterling dans les transactions financières.

« Nous avons quelque chose qui était absolument incroyable il y a deux mois », a souligné Escobar.

Pourquoi la dédollarisation gagne-t-elle du terrain ?

La dédollarisation fait l’objet de discussions depuis des décennies. Par exemple, Mikhail Khazin, un économiste et publiciste russe qui a travaillé au Centre de travail pour les réformes économiques sous le gouvernement de Boris Eltsine dans les années 1990, et son coauteur Andrey Kobyakov ont prédit la fin de la domination du dollar américain il y a environ 20 ans dans leur livre intitulé « The Decline of the Dollar Empire and the End of Pax Americana » (Le déclin de l’empire du dollar et la fin de la Pax Americana). Alors que l’idée est dans l’air depuis un certain temps, comment se fait-il que ce phénomène n’ait commencé à prendre de l’ampleur qu’aujourd’hui ?

« Nous pouvons même établir une date », a répondu Escobar. « En février de l’année dernière, avec le gel, la confiscation et le vol des réserves de change russes. Le Sud mondial, dans son ensemble, a commencé à se demander, des États-Unis à l’Afrique en passant par l’Asie du Sud-Est : « S’ils peuvent le faire avec une superpuissance nucléaire, ils peuvent le faire avec n’importe lequel d’entre nous, en claquant des doigts ». C’est pourquoi la coordination au sein de ces organisations multilatérales et dans d’autres forums a atteint une vitesse astronomique. »

Pour illustrer son propos, le journaliste a évoqué le développement rapide des BRICS, qui comptent actuellement 19 pays sur la liste des candidats à l’adhésion à l’organisation. Parmi eux, les candidats les plus sérieux sont l’Iran, l’Argentine, l’Algérie, ainsi que les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Égypte, le Kazakhstan et l’Indonésie, selon l’analyste géopolitique.

« Il s’agit donc de puissances moyennes et fortes, d’où qu’elles viennent », a déclaré Escobar. « Et ils vont commencer à discuter de la désormais célèbre monnaie alternative des BRICS. Ils doivent donc accélérer cette conversation et espérons qu’ils commenceront à en discuter avec l’Union économique eurasiatique, qui est beaucoup plus avancée, et l’Organisation de coopération de Shanghai. »

Escobar pense que rien de moins qu’une percée à cet égard pourrait se produire dès l’année prochaine.

« C’est possible, c’est un scénario réalisable », a-t-il insisté. « Il y a quelques mois encore, c’était un scénario très éloigné de la réalité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car la vitesse est incroyable. Littéralement tous les jours – Bangladesh, Argentine, Algérie, pays d’Asie du Sud-Est. »

Le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré son homologue bolivien Rogelio Mayta à Caracas, la capitale vénézuélienne, et a présenté un nouveau système de transactions commerciales visant à abandonner le dollar américain et l’euro au profit du rouble et du boliviano.

Avec l’Argentine et le Chili, la Bolivie forme ce que l’on appelle le « triangle du lithium », qui représente plus de la moitié des gisements mondiaux de ce métal alcalin blanc argenté. Le Salar d’Uyuni, en Bolivie, contient à lui seul 21 millions de tonnes de lithium, largement utilisé dans les batteries rechargeables des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des appareils photo numériques et des véhicules électriques.

Le pétroyuan pourrait détrôner le pétrodollar

L’élément le plus important est l’arrivée du pétroyuan, selon Escobar. Depuis des décennies, le pétrole brut est négocié en dollars américains. Toutefois, le pétrodollar pourrait bientôt être détrôné : l’année dernière, Pékin a demandé aux dirigeants des pays du Golfe de régler en yuans leurs contrats de gaz et de pétrole avec la Chine. Les États-Unis et la Chine restent les deux premiers consommateurs de brut au monde, avec respectivement 18,7 et 15,4 millions de barils par jour. Les règlements énergétiques en yuans pourraient porter un coup dur au billet vert.

« Nous sommes sur la bonne voie, ce que même les très bons analystes financiers américains qui ont suivi cette histoire n’auraient jamais pu imaginer que ce serait littéralement au coin de la rue », a déclaré le journaliste. « La seule chose qui manque, en fait, c’est que la délégation chinoise se rende à Riyad et dise : « D’accord, à partir de maintenant, tout se fera en yuan, il n’y aura plus de monnaies occidentales ». Et nous avons déjà un mécanisme pour cela. J’ai écrit un article à ce sujet, expliquant qu’il s’agit d’un mécanisme très simple. »

« Vous achetez des contrats à terme sur le pétrole à la Bourse de Shanghai, dont le prix est fixé en yuans. À partir de maintenant, vous avez donc une nouvelle référence, une référence pétrolière en yuans que vous négociez à Shanghai. Les Chinois disent : « Regardez, c’est aussi lié à l’or. Vous voulez changer le yuan en or ? C’est simple. Nous avons une bourse de l’or à Shanghai et une autre à Hong Kong. Vous pouvez échanger tout ce que vous voulez contre de l’or ». C’est la solution. C’est extrêmement simple. Mais peu de gens en sont conscients. Seuls quelques économistes, en fait. Et je n’ai pas vu cette discussion dans les médias américains, d’ailleurs », poursuit Escobar.

Cela ne signifie pas pour autant que le dollar sera remplacé par le yuan : c’est au contraire tout un ensemble de monnaies qui seront utilisées pour anéantir l’hégémonie du billet vert, selon l’analyste géopolitique.

« Je pense que nous allons commencer par avoir des remplacements multiples, et peut-être que dans un deuxième temps, ces organisations multilatérales commenceront à penser, ok, pourquoi ne pas penser à une fusion ? Parce que nous avons des priorités différentes », a-t-il déclaré.

Pepe Escobar

source : Sputnik News

traduction Réseau International