La planche à billets et l’hyperinflation : Le marteau et l’enclume du capitalisme financier

« Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortelles » Paul Valéry

Les institutions publiques, à commencer par les États-nations, ne dirigent plus et ne contrôle plus leur destin, ils sont sous tutelle monétaire. L’essentiel de la planète connait une inexistence de la souveraineté monétaire : la prise de contrôle par le secteur privé et étranger de l’émission et de la circulation de la monnaie légale. Le bâton de commandement est entre les mains des institutions financières, qui créent de l’argent à partir de rien, s’en attribuant la propriété, et finissent par posséder tout !

La primauté de la monnaie sur la dimension publique a été conquise par « les marchés », pseudonyme de la puissance financière de quelques géants du grand capital, avec la création de banques centrales dont ils prirent le contrôle : la Fédéral Réserve est un organe privé qui s’est approprié la source première du commandement, à savoir l’émission de la monnaie des Etats-Unis d’Amérique.

Cet état de fait historique est résumé par la célèbre formule de Mayer Ansel Rothschild, banquier (1743-1812) : « Donner moi le droit d’émettre et de contrôler la monnaie d’une nation et alors peu m’importe qui fait ses lois. » et qui est à l’origine de toutes les guerres depuis l’épopée napoléonienne en Europe et en Égypte : des guerres sans fin financées par des banquiers cupides, sans dieu ni maître ! Depuis cette époque, le pillage des richesses est l’unique fondement de la politique occidentale, au même titre que la Révolution française est la matrice de toutes les révolutions sanguinaires !!

Ces prétendus organismes publics (de véritables fakes news avant l’heure) déguisent leur véritable nature à savoir de gigantesques pouvoirs privés aux mains des seigneurs de l’argent. Les banques centrales sont contrôlées par le dôme de la finance internationale (la banque des banques : la BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX) et jouissant de privilèges et d’immunités bien cachés du grand public.

Le 5 août 1995, dans le New York Times, Keith Bradsher indiquait que « Dans une petite ville suisse siège une organisation internationale si obscure et secrète (…) Le contrôle de cette institution, la Banque des Règlements Internationaux, est aux mains de certains des hommes les plus puissants et les moins visibles au monde : les présidents des 32 banques centrales, des responsables capables de déplacer des milliards de dollars et de changer le cours de l’économie d’un coup de stylo. ».

Le système financier qui a dominé le monde depuis la fin des accords de BRETTON WOODS et confirmé par les ACCORDS de la JAMAIQUE, ont mis fin à la convertibilité du dollar en or et donc l’entrée dans l’ère de la planche à billets : avec le dollar les Etats-Unis d’Amérique transforment le plomb en or !

Cependant, comme tout ce qui est vivant est condamné à périr, de même les arbres ne montent pas au ciel et à fortiori le « dieu dollar » ne fait pas exception à cette règle naturelle et absolue.

Le dollar cette sorte de « CFA MONDIAL » est, désormais, déclinant (pour ne pas dire décadent) comme son président démocrate sénile de 80 ans, Joe Biden : Kim Yo Jong sœur du dirigeant Nord-Coréen Kim Jong Un l’a qualifié il y a quelques jours, à la suite de l’accord de Washington-Séoul sur le nucléaire, de « vieille homme sans avenir (…) qui n’est pas capable du tout d’assumer cette responsabilité » !! Les occidentaux pouvaient bien se moquer de l’Algérie et de feux le président Abdelaziz Bouteflika : l’Algérie n’a jamais pillé aucune nation, ni agressé aucun autre pays !

Ainsi au cours des dernières décennies, les Etats-Unis d’Amérique, se sont consacrés a échangé toute la valeur travail, les connaissances, les ressources, la sueur et le sang du « Tiers-États Mondial » contre leur billet vert à ordre fiduciaire. Le dollar arme, la plus puissante et la plus destructrice, du néo-colonialisme impérial, a été fondé sur l’inertie, le chantage et les mouvements agressifs visant le contrôle direct ou indirect du marché des énergies ayant pour conséquence l’exploitation et la spoliation des peuples par des « révolutions orange ou des printemps arabes » (chaos politique et déstabilisation culturelle par les hordes LGBTQ et wokistes) la menace (embargo économique) ou la destruction (guerre militaire).

Il convient de ne pas perdre de vue que si le dollar représente la quasi-totalité de la substance du pool de crédit international (avec l’euro comme accessoire), il s’est de plus en plus concentré au fil des décennies avec une, singulière, expansion en Asie et en Afrique : la Chine devenant l’atelier de l’occident (délocalisation des usines) en échange d’achat massif de dollars, devenant ainsi le créancier du monde (aujourd’hui la Chine détient 3.000 milliards de dollars de dettes sur les États-Unis) et l’Afrique réduite à être « la mine mondiale » avec la complicité de l’euro et du franc CFA !

L’Asie et l’Afrique, « les 2 As », ont été les deux principaux seaux avec lesquels les Etats-Unis ont, impérieusement, exigé que TOUS LES AUTRES PAYS puiseraient, conserveraient et échangeraient l’eau qui coule le long du fleuve dollar : le billet vert devenant la valeur de toute l’économie mondiale et les Etats-Unis s’enrichissant sans cesse d’affluents toujours nouveaux. Un fleuve dollar qui passe par, toujours, des « interventions » plus hybrides, asymétriques, fantasmagoriques et des formes de guerre pour la protection humanitaire, l’exportation de la démocratie, la prévention du terrorisme, l’assurance du système financier, la déposition des « dictateurs satrapes » (seulement les insoumis à l’occident et donc détestés) et qui parvient à engager la guerre par procuration et où « les autres » sont dans certains cas, même leur propre adversaire.

L’Union Européenne n’est qu’une variable d’ajustement de l’économie américaine !

L’Union Européenne est arrimée aux États-Unis par le biais de l’OTAN, tout cela avec l’habillage d’être des alliés : un allié qui déconstruit culturellement et cultuellement ses vassaux, en spoliant les entreprises performantes et en détruisant l’économie allemande, véritable locomotive de l’économie européenne, et qui ne se relèvera pas !

Les Allemands ont remis en route leurs usines à charbon, ultra polluantes, à la suite du sabotage par les États-Unis des gazoducs Nord Stream 1 et 2 et parallèlement ils installent des éoliennes à la Don Quichotte, sans la poésie de Cervantès.

Ce comportement relève d’une maladie, la schizophrénie : l’Allemagne qui attaque « sans raison » son principal fournisseur d’énergie à prix bas, la Russie, mais ferme les yeux sur ceux-là même qui ont dynamité son pipeline.

Ce sont des comportements, totalement, irrationnels : fidélité au bourreau et guerre contre ses partenaires stratégiques !

Dernier fait d’arme de cette destruction et pillage, méthodiquement organisés : l’entreprise VIiesmann, leader allemand de la pompe à chaleur, forcé de se vendre à son concurrent américain.

En effet, comme le rappel l’inoxydable Henry Kessinger: « S’attaquer aux Etats-Unis, est dangereux, leur faire confiance est mortel » : cela explique mon expression « TOUS LES PAYS » ! Cette vérité historique brandit comme un étendard au nez et à la barbe du monde entier, par un des dirigeants du pouvoir profonds étasuniens, juif de l’est, est confirmé par le président François Mitterrand, juste avant sa mort après 14 ans passés au palais de l’Élysées (la perspective de la mort imminente délie la langue de l’être humain !). On relève dans son livre « le dernier Mitterrand » : « La France est en guerre et les français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde, c’est une guerre inconnue, c’est une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. ».

La démocratie occidentale relève plus de la légende que de la réalité !

Politiquement l’Union Européenne est tout sauf une démocratie !!

Les occidentaux n’ont exporté que le colonialisme.

Les occidentaux n’ont JAMAIS exporté la démocratie !

Ne me dites pas que la colonisation de l’Afrique est une démocratie occidentale !!

Vous l’avez compris, la vraie guerre c’est-à-dire celle qui compte c’est celle de la « monnaie » : le best-seller chinois de HONG BIN SONG « la guerre des monnaies » explique cela de manière très détaillée.

Or sans finance, point de puissance !

La toute-puissance des Etats-Unis a fini par leur crever les yeux face aux « Tiers État Mondial » qui s’est organisé peu à peu, d’une part, et les a rendu sourd à l’égard de la prophétie d’un dirigeant soviétique lors de l’effondrement de l’U.R.S.S : « la disparition de l’Union Soviétique est un poison mortel, vous n’avez plus d’adversaire ! », d’autre part. Résultat des courses, la dette des Etats-Unis atteint des hauteurs stratosphériques qui dépasse l’entendement : PLUS DE 30 TRILLIARDS DE DOLLARS (31.400 milliards précisément) !

Pour les Etats-Unis il n’y avait que deux solutions pour sortir de cette dette, monstrueuse :

Déclencher une guerre, parce qu’un Etat en guerre n’est pas en mesure de rembourser sa dette et donc on gèle le tout ;

Déclencher l’hyperinflation, ce qui fait baisser mécaniquement la dette.

C’est pourquoi, l’OTAN a « déclaré » la guerre à la Russie : la guerre en Ukraine, et c’est désormais de notoriété publique, a été provoqué par les occidentaux en dépit des multiples avertissements et mises en garde de Vladimir Poutine.

La dette crée une crise intérieure et la guerre est une diversion politique. C’est jusqu’à présent le choix qui a été fait par les grands capitalistes à chaque fois que l’accumulation du grand capital a buté sur ses limites. La guerre en Ukraine est en fait un cache sexe pour masquer la dette des Etats-Unis.

Mais en même temps ils ont déclenché l’hyperinflation : ils ont fait d’une pierre deux coups ; Ce sont les Mozart de la finance, quel talent !

Les Etats-Unis ont commis une « faute fatale » en volant les avoirs et actifs russes et en appliquant des sanctions financières : la confiance dans le dollar a fondu comme neige au Sahara !! Les Etats-Unis ont fait exploser la garantie de la propriété privée dans tout l’occident. Pourtant, déjà, en 2009 dans le Telegraph de Londres dans un de ses articles, Ambroise Evert Richards, mettait en garde le grand capital financier : « La chute de l’Ukraine déclenchera la faillite du système bancaire ».

Aujourd’hui, la faillite des banques aux Etats-Unis est entrée dans sa phase « active » puisqu’on assiste à la pratique de la « théorie des dominos » : la dernière victime est la FIRST REPUBLIK BANK tombée en faillite le 1er mai 2023, ce qui constitue la 2ème plus grande faillite bancaire de l’histoire des Etats-Unis, après celle de la WASHINGTON MUTUEL BANK en 2008 (hors banques d’investissements telle que Lehman Brothers en 2008…). Les métastases de ce cancer généralisé ont déjà atteint la Suisse avec la disparition du CREDIT SUISSE, banque créee il y a plus de 165 ans ! Bientôt la Société Générale, la BNP… la Deutch Bank.

La First Republik Bank a été racheté à vil prix par un dinosaure de la finance étasunienne, la JP MORGAN. La guerre n’est qu’un transfert de richesse : comme dans le monde animal, les petits sont mangés par les gros. On assiste au même processus que durant la crise de 1929 !

Si on fait le lien entre la faillite en domino des banques, en cours, avec l’augmentation des dépenses militaires financés à crédit avec la caution des Etats, on assiste à une crise « classique » du capitalisme qui cherche une porte de sortie avec la guerre qui va se généraliser, dans les prochains mois ou années. Cependant, le pire n’est jamais certain et l’occident qui veut faire la guerre au « Tiers Etats Mondial », n’a plus que de la monnaie de singe dont le monde ne veut plus (dédollarisation des transactions internationales au bénéfice du Yuan, notamment) et n’a, aujourd’hui, que quelques jours de munition en réserve. Au surplus, l’occident est devenu une maison de retraite continentale : leur Intelligence artificiel, qui n’est qu’artifice sans intelligence, ne fera pas la guerre à leur place ! La « weponisation » du dollar est un tournant majeur de la politique globale des Etats-Unis : le dollar va sortir de l’arsenal militaire.

La guerre est un moyen d’accélérer le changement de paradigme, mais n’est pas le changement lui-même. Le système a montré qu’il est capable de générer un montant illimité de dettes issues de la monnaie de marché, qui est recyclée dans le monde réel, sous la forme de monnaie fiduciaire et le capital dette. En Europe, le changement cde paradigme est financé par des vagues d’endettement sans précédent, alors même que les banques centrales relèvent les taux sur le marchés obligataires, comme jamais vu depuis que l’euro existe. C’est le consommateur et l’entrepreneur qui trinquent du fait des choix économiques désastreux et criminels, décidés par l’oligarchie européenne décadente, qui trouvent dans le marché des ressources illimitées pour financer leur idéologie mortifère.

La guerre en Ukraine n’est qu’une diversion qui permet d’accéléré la décarbonation et la transformation numérique des sociétés occidentales, où l’émission massive de dettes conjuguée à l’inflation achèvent de faire passer le capital entre les mains de quelques seigneurs de la finance et saigneurs des peuples !

Le président français, Emmanuel MACRON, appartient incontestablement à cette catégorie d’oligarques-les YOUNG GLOBAL LEADERS-qui ne sont pas élu pour défendre les intérêts de leur peuple mais en mission spéciale pour servir, leurs maîtres, « la haute noblesse de la finance internationale ».

Il est choquant de relever, qu’en dépit d’une situation économique catastrophique, qui se rapproche dangereusement d’une forme de « libanisation » de la société française, le président n’a pas hésité a contracté des emprunts (OAT) indexés sur l’inflation !!! Cette décision est un véritable suicide, programmé, de la nation française : après la piqure du COVID-19 c’est une autre forme d’euthanasie du peuple français.

En effet, les intérêts de la dette (et non la dette elle-même) représenteront à compter de l’année 2024 le 1er poste des dépenses de l’Etat ; soit peu ou prou une centaine de milliards d’euros et qui ne pourra qu’augmenter de façon exponentielle, compte tenu de l’hyperinflation. C’est un cadeau pour le grand capital financier et un cercueil pour l’économie française. La réforme des retraites (réforme ces gens-là signifie régression sociale) qui devait permettre une économie de 13 milliards sur les « salauds de pauvres » est une goutte d’eau dans cet océan de dettes, une véritable escroquerie intellectuelle !

La planche à billets utilisée de manière irraisonnée ne produit que de l’hyperinflation, qui est un impôt déguisé, illégal et illégitime : c’est du vol ! Elle engendre une baisse du revenu général, le pillage de l’épargne : c’est le maquillage de la dette. La guerre en Ukraine en soutien aux néo-nazis est le bon prétexte comme le « réchauffement climatique anthropologique » : l’appauvrissement généralisé et pour longtemps, en OCCIDENT.

Le dollar a perdu 8,3% de sa valeur depuis 2022. Les analystes de la GOLDMAN SACHS BANK estiment que le dollar est entre 5% et 15% au-dessus de sa juste valeur : cette conclusion est annonciatrice d’une, profonde, récession.

La fin du pétrodollar nous amène à nous interroger sur l’avenir du dollar comme monnaie de réserve : sur quoi va s’appuyer le dollar pour exister ? De 1944 à 1971 le dollar était fondé sur l’or et de 1975 à aujourd’hui sur le pétrole, mais désormais il va être basé sur quoi ? Les microprocesseurs ? L’Intelligence Artificielle ? Les flux numériques ? Les blockchains ? La triche et la trique ?????

En toute hypothèse, une certitude en ces temps incertains, c’est que le constat de Frédéric Bastiat (1801-1850) sur l’origine de la domination de l’occident et donc de sa richesse n’aura plus droit de cité au sein du « Tiers Etat Mondial » : « Lorsque le pillage devient le mode de vie d’un groupe de gens vivants ensemble en société, avec le temps, ces derniers se créent un système légal qui autorise ce pillage, et un code moral qui le glorifie » : un deuxième nouveau monde est en cours de construction… sans les occidentaux.

