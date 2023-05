Par GIGC sur Face à la menace d’une guerre mondiale, la classe ouvrière doit répondre par (…) – Révolution ou Guerre (igcl.org)

Le numéro 24 – Mai 2023 – de la revue Révolution ou Guerre est ici : fr_rg24

Ce numéro 24 de notre revue a été conçu comme un « numéro spécial sur la lutte des classes et l’intervention révolutionnaire ». Dans les numéros précédents, nous sommes déjà intervenus sur la signification de la guerre impérialiste en Ukraine et l’étape qu’elle représente dans la marche vers la guerre généralisée dans laquelle le capitalisme en crise nous emmène. Le facteur nouveau de la situation de ces derniers mois est que les luttes prolétariennes se développent et s’affirment internationalement. Nous avons donc décidé d’axer ce numéro sur ces questions. Et sur les premières expériences d’intervention des groupes communistes – ceux qui sont destinés à lutter à la fois pour la direction politique de ces confrontations de classe et pour le parti communiste de demain.

Face à la menace d’une guerre mondiale, la classe ouvrière doit répondre par la grève de masse!

Une révolte prolétarienne généralisée peut mettre fin à la guerre en Ukraine et ralentir la marche vers la 3e guerre mondiale. Une révolution prolétarienne mondiale est le seul moyen d’éliminer définitivement la perspective d’un holocauste nucléaire mettant fin à la civilisation, ainsi que de créer éventuellement un cadre mondial pour faire face à d’autres menaces existentielles telles que le changement climatique.

La guerre en Ukraine a eu un impact profond sur l’économie mondiale et sur la situation géopolitique. Ce fut l’occasion pour l’Occident de lancer une guerre économique contre la Russie, en lui imposant des sanctions et en l’excluant du système financier de messagerie SWIFT, que les institutions financières utilisent pour les communications cryptées et les transferts d’argent internationaux. L’objectif de ces sanctions était de provoquer un effondrement financier en Russie et de créer une instabilité politique conduisant à un éventuel changement de régime.

Cette politique, menée par les États-Unis, a échoué, mais une conséquence involontaire a été d’accélérer le processus de formation d’un bloc de pays prêts à acheter et à vendre des combustibles fossiles dans des devises autres que le dollar. Les États qui sont disposés à le faire comprennent les alliés traditionnels des États-Unis, notamment la Turquie, l’Inde et l’Arabie saoudite. La diplomatie américaine envers ses alliés et les pays semi-coloniaux a consisté à utiliser des moyens coercitifs pour faire pression sur eux afin qu’ils dénoncent la Russie et se joignent aux sanctions [1].

La Russie, d’autre part, n’a pas insisté pour que les pays africains prennent son parti dans la guerre en Ukraine. Elle s’est présentée comme une puissance anticoloniale luttant contre l’hégémonie américaine pour un monde multipolaire dont les États africains bénéficieraient. Cela a permis à la Russie et à la Chine d’étendre leur influence en Afrique et dans ce qu’on appelle le « Sud global » en général, que Josep Borell [2] a qualifié de jungle par opposition au jardin civilisé qu’est l’UE.

Il y a une incitation évidente pour les pays qui veulent se protéger des sanctions américaines (et occidentales), qui sont dans une large mesure rendues possibles par l’effet de levier sur l’économie mondiale fourni par le dollar. Par conséquent, le statut de l’USD en tant que monnaie de réserve internationale est un enjeu de la concurrence inter-impérialiste.

En plus de perdre une partie de l’influence qu’elle avait sur d’autres pays lorsqu’elle avait une suprématie incontestée dans les décennies qui ont suivi l’effondrement du bloc de l’Est (1989-1991), la bourgeoisie américaine risque de perdre l’effet de levier que lui confère le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.

Nous voyons maintenant que des pays comme l’Iran, la Russie et le Venezuela vendent déjà leur pétrole dans des devises autres que le dollar et que l’Arabie saoudite a menacé de vendre son pétrole dans d’autres devises. Le pétrole reste la ressource la plus importante pour l’industrie moderne et le pétrole brut est la marchandise la plus échangée au monde. Le fait que le pétrole brut ait été négocié pendant des décennies presque exclusivement en USD, ainsi que le rôle central de cette ressource dans l’économie mondiale, a permis aux États-Unis de s’engager dans une politique monétaire qui serait ruineuse pour tout autre pays «normal».

Maintenant, cet avantage touche lentement à sa fin. Dans le même temps, nous voyons une situation économique désastreuse se développer en Occident, où l’inflation, la récession économique et la fragilité des institutions financières sont évidentes. Pour tenter de maîtriser l’inflation, les banques centrales ont augmenté les taux d’intérêt. Cependant, cela a augmenté le fardeau de la dette massive, qui aux États-Unis a grimpé en flèche à 32 milles milliards de dollars et où le ratio dette/PIB augmente régulièrement depuis l’an 2000.

Cependant, si cette hausse des taux d’intérêt dans une tentative de contrôler l’inflation entraîne une réaction en chaîne de faillites d’institutions financières, les banques centrales n’ont pas d’autre réponse que des cycles supplémentaires d’assouplissement quantitatif (QE) pour empêcher un effondrement complet du système financier, augmentant encore davantage le fardeau de la dette. Avec l’érosion du statut de l’USD en tant que monnaie de réserve mondiale, la capacité de s’engager dans des politiques d’assouplissement quantitatif (QE) tout en évitant les pires conséquences de cette opération prendra fin. En d’autres termes, la situation économique mondiale actuelle est pire que la «stagflation» (au lieu de l’inflation en plus de la stagnation économique, nous avons la récession sévère et l’inflation) et les perspectives d’avenir semblent désastreuses. Le développement de cette crise économique ne fait qu’exacerber les tendances militaristes qui s’expriment déjà dans les pays capitalistes du monde entier.

Alors, que pouvons-nous dire sur la base de ce qui précède? Le bloc occidental dirigé par les États-Unis, lui-même loin d’être exempt de contradictions et d’antagonismes internes, est en déclin relatif et une alliance entre la Russie et la Chine constitue une menace sérieuse pour la domination américaine. La Chine est le plus grand fabricant de biens industriels. La Russie est le plus grand exportateur de matières premières; Il dispose également d’un complexe militaro-industriel très développé et d’un important arsenal nucléaire. Les principaux politiciens américains ont déclaré que l’essor économique de la Chine était une menace pour les États-Unis et que les États-Unis devraient contenir la Chine pour l’empêcher de dépasser les États-Unis. Cette dynamique géopolitique met en place une situation d’affrontement inter-impérialiste apparemment inévitable, avec des conséquences catastrophiques pour l’humanité, alors que la force croissante du bloc dirigé par la Chine se heurte à la politique d’endiguement poursuivie par l’Occident.

L’affrontement serait inévitable si le prolétariat n’était pas un sujet historique capable d’intervenir dans la situation internationale et de la bouleverser complètement.

Nous commençons par nous révolter contre les conséquences matérielles immédiates de la poussée vers la guerre, qui sont l’augmentation du coût de la vie due à la flambée des prix de la nourriture, de l’énergie et des loyers. Le seul moyen efficace de se révolter contre ces conditions est de généraliser nos grèves au-delà des limites sectorielles et corporatives. En cela, nous serons inévitablement confrontés aux syndicats qui tenteront de garder le contrôle de la situation en maintenant les grèves isolées par entreprise ou par secteur. Les conséquences de la marche vers la guerre et de la crise économique n’affectent pas seulement les travailleurs de tel ou tel lieu de travail, mais tous les travailleurs de tous les lieux de travail. Par conséquent, il existe une base objective pour généraliser les grèves en une grève de masse.

Cependant, passer de la possibilité objective à la réalité nécessitera l’intervention efficace de l’avant-garde politique dans les luttes et la capacité des travailleurs combatifs impliqués dans les luttes à commencer à prendre en charge leur coordination et leur diffusion. Une de nos tâches en tant qu’avant-garde politique est de rassembler les ouvriers combatifs dans les comités du NWBCW, que nous concevons comme des comités de lutte mis en place en prévision du développement de la lutte de masse, de permettre l’intervention de l’avant-garde politique dans les luttes et de favoriser la capacité de l’avant-garde de l’usine à prendre en charge la coordination et la généralisation des luttes.

Une fois que les luttes prendront une forme de masse, de nouvelles formes d’organisation émergeront telles que les conseils ouvriers et les assemblées de masse, mais pour l’instant, la tâche de l’avant-garde politique est d’attiser les flammes de la grève de masse par son activité dans les comités du NWBCW, en rassemblant les travailleurs combatifs autour d’eux et en intervenant dans les grèves locales pour pousser à la généralisation.

Le développement des événements historiques ne peut pas se dérouler selon la logique du capitalisme et des rivalités inter-impérialistes. La classe dirigeante, pour imposer sa solution guerrière meurtrière aux contradictions de son système historiquement dépassé, devra faire face au prolétariat international, qui commence déjà à se révolter contre ses conditions de vie et de travail qui s’aggrave. Seule l’intervention décisive et radicale du prolétariat peut empêcher une guerre impérialiste généralisée génocidaire et ruineuse pour tous.

Une révolte prolétarienne d’une ampleur suffisante forcera la bourgeoisie à s’entendre sur une trêve dans l’arène des rivalités impérialistes, pour mieux affronter son plus grand ennemi : la classe prolétarienne, d’abord sur le front intérieur et ensuite internationalement. Ensuite, l’importance de la grève de masse s’étendra au-delà de l’opposition à la guerre en surmontant les sacrifices requis pour qu’elle soit menée avec succès. Le résultat historique nécessaire de la grève de masse – l’insurrection prolétarienne – commencera à se poser concrètement, à mesure que la guerre de classe s’intensifiera et que la bourgeoisie perdra sa capacité de gouverner.

L’avant-garde prolétarienne, renforcée par toute la période précédente de lutte de classe et de réappropriation collective du programme communiste, interviendra avec des orientations qui correspondent au moment et qui montrent la voie à suivre, comme nous essayons déjà de le faire. Un résultat révolutionnaire de cette tempête historique dépendra de l’indépendance communiste assumant effectivement la direction du mouvement de masse de la classe ouvrière.

L’équipe éditoriale, mai 2023.

Notes

[1] . Les alliés occidentaux font pression sur les pays africains pour qu’ils condamnent la Russie, Robbie Gramer, Foreign Policy (https://foreignpolicy.com/2022/05/05/western-allies-pressure-african-countries-to-condemn-russia/)

[2] Le « ministre des Affaires étrangères » de l’UE