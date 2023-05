78e Anniversaire d’un 9 mai historique – L’écrasement des hordes NAZI par l’URSS

Source: Les Grosses Orchades, sur 78e Anniversaire d’un 9 mai historique – Les Grosses Orchades, les Amples Thalamèges, le blog (lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr)

Ce matin, à 10h00 – heure locale – s’est déroulé à Moscou le traditionnel défilé militaire commémorant la victoire de l’Union Soviétique sur le nazisme de la Deuxième Guerre mondiale.

En raison de la prééminence, en Europe notamment, du nazisme contemporain, tout ce qui n’est pas sa voix y est censuré sans vergogne et apparemment sans opposition.

C’est la raison pour laquelle il nous a fallu nous adresser à un pays et nous connecter à un organe de presse qui n’obéissent pas aux consignes et combattent les abus de pouvoir.

Nos plus vifs remerciements à Sputnik Afrique, grâce auquel nous avons pu suivre, en direct, cette manifestation devenue aussi traditionnelle pour nous que pour les Russes. Et nos remerciements tout particuliers aux journalistes présentateurs qui s’y sont succédé : leur élocution française – d’une clarté dont on a perdu l’habitude – nous a permis de suivre cette manifestation dans ses moindres détails et de ne pas perdre non plus un seul mot du discours qu’a prononcé, sur la Place Rouge, à l’intention des siens, Vladimir Poutine.

Le Régiment Immortel de 2023 annulé

Comme on s’y attendait, les autorités russes ont sagement décidé d’en annuler cette année la manifestation publique, en raison des dangers réels qu’elle aurait fait courir à leur population civile.

Mme Bechet-Golovko, qu’on a connu mieux inspirée, a fustigé cette annulation sur son site Russie Politics.

Il lui aurait pourtant suffi d’un petit saut en RDC pour pouvoir se joindre, la conscience en paix, aux manifestants de Kinshasa :

En RDC, le Régiment immortel défile pour commémorer les héros de la Seconde Guerre mondiale

Une centaine de personnes ont défilé dans les rues de la capitale de la République démocratique du Congo pour commémorer les Soviétiques ayant combattu lors la Seconde Guerre mondiale. La marche du Régiment immortel s’est tenue en RDC pour la troisième fois.

Le défilé du Régiment immortel, qui commémore les héros et les victimes de la Grande Guerre patriotique de 1941-45, la partie de la Seconde Guerre mondiale qui s’est déroulée en Union soviétique, a été organisé le 1er mai en RDC.

Dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, une centaine de personnes ont défilé, dont des Russes habitant dans le pays, des observateurs militaires et des policiers de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) ainsi que des Congolais sympathisant avec la Russie.

Une tradition qui s’enracine

Il s’agit de la troisième édition congolaise de cette marche, organisée chaque année, d’abord en Russie puis à travers le monde, afin de se remémorer les victimes tombées pendant la guerre. Les participants brandissent des portraits de leurs pères, grands-pères ou arrière-grands-pères ayant combattu dans les rangs de l’Armée rouge. La tradition est née il y a une dizaine d’années, d’abord comme une initiative locale intégrée ensuite dans les célébrations officielles.

Elle vient s’ajouter à la Fête de la Victoire célébrée en grande pompe depuis 1965 tous les ans le 9 mai, un jour férié en Russie. Cette guerre a coûté la vie à plus de 26 millions de Soviétiques.

Cette année, la marche a été annulée en Russie pour des raisons de sécurité. Il a été proposé de commémorer les héros de la guerre « dans d’autres formats ».

Le drapeau rouge de la victoire en noir et blanc

Il a été planté le 2 mai 1945 sur le toit du Reichstag, par trois soldats de l’Armée Rouge : Alekseï Kovalev, Abdoulkhakim Ismaïlov, et Léonid Goritchev, l’un plantant le drapeau au-dessus du vide, les deux autres lui tenant les pieds.

Quand on descendra l’étendard pour l’envoyer à Moscou, on y inscrira quelque chose en l’honneur de la 150e division d’infanterie. C’est lui qui a défilé aujourd’hui avec le drapeau tricolore de la Fédération de Russie.