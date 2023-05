Par Moon of Alabama – Le 4 mai 2023

L’attaque de drones menée hier contre le Kremlin (et d’autres installations en Russie) marque la fin du régime Zelenski. Alors que la Russie s’était jusqu’à présent abstenue de procéder à un changement de régime à Kiev, elle est désormais obligée de le faire.

L’ancien premier ministre israélien Naftali Bennet avait déjà déclaré que le président Poutine lui avait promis de ne pas tuer Zelenski :

Bennett se souvient : “ Deux heures plus tard, Zelensky est allé à son bureau, et a fait un selfie dans le bureau, [dans lequel le président ukrainien a dit,] ‘Je n’ai pas peur’.”

Eh bien, il a maintenant de très bonnes raisons d’avoir à nouveau peur, très peur. Comme l’écrit l’ancien ambassadeur MK Bhadrakumar :

Je suis d’accord avec Bhadrakumar pour dire qu’il n’y aura pas de réaction instinctive de la part de Moscou. Mais l’opinion publique russe exige qu’il y ait des représailles pour l’attaque et contre tous ceux qui y sont impliqués.

Les mains de Poutine sont liées car le pays est en colère et exige des représailles, comme le montrent les commentaires de l’ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev : “Après l’attaque terroriste d’aujourd’hui, il n’y a plus d’autres options que l’élimination physique de Zelenski et de sa clique.”