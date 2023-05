Le pire ennemi de l’Amérique…c’est l’Amérique

L’empire américain se disloque en partant du sommet et en s’effritant vers la base. La faction républicaine du Grand capital en faillite dénonce sans retenue la faction démocrate en débandade. Le texte qui suit présente un réquisitoire qui dévoile les parties intimes du camp Démocrate de gauche que seul un yankee du camp Républicain de droite peut présenter avec autant de réalisme. Quand le Grand Capital se déchire ainsi sur la place publique…un tournant historique se prépare. Réjouissons nous prolétaires et prolétariennes…que notre heure vienne.

“Lorsque nous voyons les quelques diseurs de vérité qui sont les vedettes de leurs organisations se faire jeter dehors – Tucker Carlson de Fox News, Matt Taibbi de Rolling Stone, Glenn Greenwald de The Intercept, James O’Keefe de Project Veritas… nous devons nous rendre à l’évidence qu’il existe une conspiration organisée pour supprimer la vérité.” – Paul Craig Roberts

Par James Howard Kunstler – Le 28 avril 2023 – Source Clusterfuck Nation

Ce que les médias ne vous disent pas à propos de la troisième guerre mondiale, c’est que le principal ennemi de l’Amérique dans cette lutte est le gouvernement américain lui-même. L’Amérique ressemble à ce fou dans la rue qui se donne des coups de poing dans la tête. Comment expliquer autrement cet acte épique d’autodestruction nationale ?

Le régime de “Joe Biden” “défend notre démocratie” en essayant de faire taire toute parole publique sur ce qu’il fait dans le monde et sur la façon dont il traite ses propres citoyens. Pendant ce temps, tout l’échafaudage de la vie américaine s’écroule et vous êtes censés ne pas remarquer ce qui se passe. Le plus drôle, c’est que le parti Démocrate pense qu’il s’agit d’une stratégie électorale. Le plus drôle, c’est que nous nous donnions la peine d’organiser des élections.

Vous comprenez, “Joe Biden” fait seulement semblant d’être à nouveau candidat à la présidence, de la même manière qu’il a fait semblant d’être président ces deux dernières années. Faut-il croire, par exemple, que le vieux zombie est devenu un fervent maoïste?

Ou qu’il suit une quelconque philosophie politique structurée connue, autre que l’encaissement des chèques que lui envoient les demandeurs de faveurs de toutes les nations ? “Joe Biden” fait semblant de se présenter – aussi absurde que cela puisse paraître – parce que ses manipulateurs savent que seule une prétention titanesque à la force politique peut empêcher la révélation de l’énorme criminalité de sa famille et la chute de tous ceux qui sont attelés à ce wagon.

Voilà pour le côté amusant de la situation. Les choses en arrivent au point où nous cessons de rire. Il ne s’agit plus que de savoir comment la calamité va se dérouler. Il y a tellement d’autres éléments à prendre en compte et ils sont tous hors de contrôle de la manière la plus désastreuse qui soit. Le projet ukrainien en est un élément important. Il était prodigieusement stupide de provoquer une guerre là-bas et le camp que nous avons soutenu, le régime nazi de Zelensky, a déjà perdu. Vous ne le savez tout simplement pas parce que l’industrie américaine de l’information est une blague pour le public américain. Ils ne rapportent rien honnêtement.

L’Ukraine est la dernière d’une série d’aventures militaires malheureuses qui ont épuisé la crédibilité de l’Amérique dans le monde, en particulier en ce qui concerne notre supériorité militaire. (Pensez au missile hypersonique russe Kinzhal.) Cet échec aura de nombreuses conséquences inattendues. L’une d’entre elles sera l’effondrement de l’OTAN, qui n’a été qu’une fausse façade pour la puissance militaire américaine. L’Allemagne n’a aucun plan de sortie avec ce qu’elle a, et elle est censée être la première puissance économique d’Europe. La triste vérité est qu’elle cessera d’être une quelconque puissance sans le gaz naturel russe bon marché qui lui permettait de fonctionner, et plus tard dans l’année, l’Allemagne sera prise de panique pour essayer de restaurer ses relations commerciales horriblement endommagées avec la Russie afin d’obtenir ce gaz naturel. Puisque la mission essentielle de l’OTAN est de s’opposer à la Russie sur tout, ce sera la fin de l’OTAN. L’Europe redeviendra ce qu’elle a toujours été : une région de querelles d’intérêts nationaux. Espérons que l’Europe ne redevienne pas l’abattoir qu’elle a été au siècle dernier.

L’échec du projet ukrainien pourrait facilement stimuler l’effondrement du système bancaire européen, qui se propagerait instantanément au système bancaire américain à mesure que les obligations se dissolvent et que les paiements cessent. L’effet net de tout cela sera la disparition d’un grand nombre de capitaux, y compris l’argent sur les comptes bancaires, l’argent investi dans les actions et les obligations, l’argent placé dans les plans de retraite et l’argent contrôlé par les compagnies d’assurance. Comme je l’ai déjà mentionné – cela vaut la peine de le répéter -, il y a deux façons de se ruiner : soit on n’a pas d’argent, soit on a de l’argent qui ne vaut rien. Nous avons régulièrement suivi cette dernière voie au cours des années “Joe Biden”, mais nous sommes sur le point de ne plus avoir d’argent du tout. Le fait d’être fauché attirera l’attention des Américains. Et le premier endroit où ils regarderont est le parti au pouvoir.

De nombreux scandales ont finalement rattrapé “Joe Biden” et échappent au formidable appareil de suppression mis en place par le département juridique de l’État profond. Le procureur général Merrick Garland lui-même est désormais directement impliqué dans une affaire d’obstruction à la justice par un dénonciateur de l’IRS. L’allégation est que Garland a interféré dans l’affaire contre Hunter Biden au bureau du procureur du Delaware et qu’il a menti à ce sujet au Congrès. À cela s’ajoute une nouvelle allégation, assortie de preuves documentaires solides (témoignage de l’ancien directeur par intérim de la CIA, Mike Morell), selon laquelle le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont organisé, en tant que responsables de la campagne “Biden” en 2020, la signature par cinquante et un officiers du renseignement, dont cinq directeurs de la CIA à la retraite, d’une lettre bidon dénonçant l’ordinateur portable de Hunter comme un projet de désinformation russe, tout en sachant que ce n’était pas le cas. On peut considérer qu’il s’agit là d’une ingérence dans les élections.

Tout cela est une nouvelle assez récente. Depuis plusieurs mois, on sait que le représentant James Comer (R-KY), président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, est en possession de relevés bancaires qui montrent plus d’une centaine de cas de décaissement de millions de dollars depuis des pays étrangers vers divers comptes de la famille Biden. Cela n’a pas l’air bon. Il y a de quoi être mis en accusation.

Pour couronner le tout, des observateurs signalent que plus de dix mille immigrés clandestins par jour traverseront les États-Unis en provenance du Mexique dans les semaines à venir. Le département de la sécurité intérieure d’Alejandro Mayorkas et le département d’État de M. Blinken ont conclu des accords avec des ONG internationales travaillant par l’intermédiaire de l’ONU, afin de faire passer systématiquement la frontière à ces immigrants, en leur fournissant de faux documents d’asile préparés à l’avance. Cette semaine, les sénateurs Cory Booker (D-NJ) et Pramila Jayapal (D-WA) ont présenté un projet de loi visant à autoriser l’immigration sans restriction de toute personne prétendant être LBGTQ. Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont coparrainé le projet de loi. En quoi tout cela constitue-t-il une stratégie de réélection ?

Ce n’est pas le cas. Si ces questions ne sont pas tranchées, il s’agira d’une stratégie de guerre civile.

James Howard Kunstler

Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend que de nous de le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui font monter les statistiques jusqu’au ciel.

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone