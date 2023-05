Libérez la drogue et y’aura plus de guerre à Marseille (vidéo 6’20)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15152

Enregistré sur France 2 le 8 mai 2023 à 20h

Je pense que TOUTES les drogues et leurs modes d’emploi détaillés devraient être livrées dans toutes les pharmacies anonymement et gratuitement. Cet article dit pourquoi. Si la drogue est illégale, c’est parce qu’en fait ce sont les services secrets et la police qui la vendent (ce sont eux qui sont les dealers principaux, c’est-à-dire tout en haut de la hiérarchie du deal).

Je pense que TOUTES les drogues et leurs modes d’emploi détaillés devraient être livrées dans toutes les pharmacies anonymement et gratuitement.

Salut à toutes et à tous,

Je pense que TOUTES les drogues et leurs modes d’emploi détaillés devraient être livrées dans toutes les pharmacies anonymement et gratuitement.

Un jour, j’aurais le temps d’expliquer pourquoi.

Heu… Tiens, finalement, c’est peut-être moins long que j’avais peur (du moins si je me contente de vulgariser rapidement)

Tous les jours faut que je mange, que je chie, que je pisse, etc. Et bien, le drogué à l’héroïne a seulement une chose de plus par jour à faire : quelques piqûres d’héroïne.

Mais, c’est dangereux parce que c’est illégal, et donc, à cause de ça, on risque de se faire coincer par les flics et, surtout, c’est très cher.

Si le drogué a sa drogue anonymement, librement et gratuitement (en pharmacie, l’héroïne coûte rien !), le problème essentiel de la drogue disparaît :

Plus besoin de dealer pour en avoir, plus besoin de voler pour s’en procurer, plus besoin de se poser des questions sur la qualité ou de se demander si on en aura demain etc.

Bref, quand le junkie sait qu’il aura ce qu’il lui faut gratuitement et anonymement en pharmacie, il peut mener une vie normale comme tout le monde, et sans faire chier personne.

Et dans un tel cas, pour le drogué, se faire un fixe, c’est rien de plus que pour moi de devoir faire un repas.

Et le drogué peut même s’intégrer parfaitement dans cette société pourrie et bosser comme un con et s’occuper de ses enfants, etc.

Choses qu’il ne peut pas faire actuellement à cause de l’illégalité de la drogue.

Post-scriptum :

Je pense que si la drogue est illégale, c’est parce qu’en fait ce sont les services secrets qui la vendent (ce sont eux qui sont les dealers principaux, c’est-à-dire tout en haut de la hiérarchie du deal).

Il leur faut que ce soit illégal pour que ce soit cher :

Qui dit service secret dit fond secret.

Souvenez-vous de la « French connexion » en 1973, l’enquête s’est arrêtée quand on est remonté jusqu’au troisième dans la hiérarchie du SDECE, appelé aujourd’hui DGSE. Si on était allé plus loin, il aurait fallu remonter encore plus haut dans la hiérarchie des services secrets.

Et je sais d’autres choses …

Et peut-être vous aussi…

C’est la CIA qui a introduit l’héroïne en milieu hippie, à l’époque. Ils avaient fait de la propagande comme quoi l’héroïne, cétait pas dangereux et que ça permettait même de décrocher de la morphine !

C’est la CIA qui a introduit l’héroïne à Harlem : il vallait mieux qu’un jeune Noir devienne junkie plutôt que Black Panther,

Etc.

On n’en finirait pas.

Tiens, Moon, de la fameuse secte, appartenait en fait à la CIA et était le champion mondial du deal de morphine et d’héroïne.

Et puis, quand les Talibans étaient arrivés au pouvoir, en Afghanistan, ils avaient interdit la culture du pavot (interdiction qui avait été suivi d’effet)

Mais, depuis que les Américains ont envahi ce pays, la culture du pavot a repris de plus belle : c’est avec le deal de drogue que les Américains financent la guerre !