Le rêve de la bourgeoisie tiers-mondiste de construire un nouveau système capitaliste

La crise ukrainienne et la construction d’un nouveau système international (reseauinternational.net)

Il est utile que le prolétariat s’informe des mythes et des rêves qu’entretient la petite bourgeoisie écartelée entre deux blocs impérialistes déterminées à en découdre dans une 3e Guerre Mondiale génocidaire. Ce nouveau Système international issu de cette guerre impérialiste ne peut qu’être le capitalisme sous hégémonie chinoise…à moins qu’elle provoque la Révolution prolétarienne.

par Yang Ping

« La crise ukrainienne et la construction d’un nouveau système international » a été initialement publié en tant qu’article principal du numéro de juin 2022 de Wenhua Zongheng (文化纵横). L’article exhorte la Chine, dans le contexte de l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, à considérer les dangers du système international actuel dans lequel elle s’est efforcée de s’intégrer et les possibilités de construire un nouveau système international.

L’éclatement de la crise ukrainienne a non seulement modifié le paysage géopolitique, mais aussi gravement perturbé l’ordre international actuel. En particulier, l’imposition de sanctions radicales à la Russie par les États-Unis et d’autres pays occidentaux a compromis les règles du système international actuel, révélant sa véritable nature coercitive. Cette crise devrait être un rappel fort à la Chine de la nécessité d’approfondir sa « pensée du pire scénario » (底线思维, dǐxiàn sīwéi) et d’envisager sérieusement, comme principal objectif stratégique, la construction d’un nouveau système international parallèle à l’ordre actuel dominé par l’Occident.

Se préparer aux crises à venir

Le système international actuel est dominé par les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, et est de nature capitaliste libérale. Pendant les périodes où le capitalisme libéral fonctionne bien, ce système se développe à l’échelle mondiale et semble être fondé sur des règles et équitable, capable d’inclure la plupart des pays et régions du monde. Cependant, pendant les périodes de crise, le capitalisme libéral est en convulsion, abandonnant les normes internationales établies ou tentant d’en créer de nouvelles, caractérisées par un suprématisme croissant ou une démondialisation, où la nation hégémonique renonce à ses obligations supposées de leadership et retourne à la politique de coercition.

Dans le contexte de la crise ukrainienne, les États-Unis et les pays occidentaux ont ignoré les normes internationales, en expulsant de force la Russie de l’architecture financière mondiale, en particulier de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), confisquant les biens publics et personnels russes et gelant les réserves de change du pays. Ces mesures vont bien au-delà des moyens de confrontation non-violents typiques employés par les États-nations, tels que les guerres commerciales, les blocus technologiques et les embargos pétroliers, contredisant de manière flagrante les principes libéraux éternels selon lesquels « les dettes doivent être payées » et « la propriété privée est sacro-sainte », entre autres. Ces violations flagrantes du soi-disant « ordre fondé sur des règles » ont révélé la nature arbitraire, illégale et partiale du système international et la façon dont les États-Unis et leurs alliés peuvent le manipuler pour forcer violemment d’autres pays à obéir d’une manière disciplinée.

Du point de vue chinois, la crise ukrainienne représente un avertissement sur le fait que la Chine doit se préparer à des scénarios dans lesquels elle sera soumise à de telles mesures hostiles. Il est nécessaire de réexaminer l’ordre international actuel afin de comprendre avec précision à la fois ses avantages et ses inconvénients, en abandonnant toute illusion sur son équité et sa viabilité à long terme et, tout en participant au système actuel et en maximisant son utilité, en préparant la construction d’un nouvel ordre international.

Compte tenu de la taille de la Chine, la tâche de rajeunissement national exige beaucoup plus qu’une stratégie économique de simple « circulation interne » (内循环, nèi xúnhuán). Pour parvenir à l’industrialisation et à la modernisation, la Chine doit s’engager avec le monde et développer une plus large « circulation internationale » (外循环, wài xúnhuán) en accédant aux ressources, aux technologies et aux marchés extérieurs. La tâche centrale de la politique de réforme et d’ouverture de la Chine au cours des quatre dernières décennies a été d’ouvrir le pays au monde extérieur et de participer au système mondial pour promouvoir un environnement international plus favorable à la poursuite de la modernisation.

Dans le même temps, la Chine a dû prendre les mesures nécessaires lorsque des aspects hostiles du système actuel ont menacé les intérêts fondamentaux du pays. Dans la situation actuelle, il est nécessaire que la Chine, d’une part, lutte fermement contre la manipulation du système existant par les États-Unis et les pays occidentaux et, d’autre part, commence à construire un nouveau système mondial plus démocratique et plus juste, en collaboration avec les pays en développement.

Le destin historique de la Chine est de se tenir aux côtés du tiers-monde

L’ordre mondial actuel n’a pas seulement été façonné par la Chine, la Russie, les États-Unis et l’Europe. Les pays et les régions d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ont également créé une multitude de nouveaux réseaux régionaux au milieu du déclin de la puissance américaine. La collaboration avec d’autres pays en développement est nécessaire pour que la Chine intensifie ses efforts en vue de mettre en place un nouveau système international. L’initiative « la Ceinture et la Route » (ICR), depuis qu’elle a été proposée par le président Xi Jinping en 2013, a jeté les bases d’une telle coopération et de la réalisation d’un nouveau système.

Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le tiers-monde lui a constamment fourni de nouveaux espaces pour survivre et grandir ainsi que de nouvelles sources de force chaque fois qu’il a fait face à la pression des superpuissances, y compris les mouvements de libération nationale d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine dans les années cinquante et soixante. la Conférence de Bandung de 1955 et le Mouvement des pays non alignés, la théorie des Trois Mondes de Mao Zedong développée dans les années 1970, l’accent mis sur la coopération Sud-Sud au cours des premières phases de réforme et d’ouverture dans les années 1980, la création du mécanisme des BRICS à la fin du siècle, et, plus récemment, le développement de la BRI au cours de la dernière décennie. Au cours des 70 dernières années, la Chine a adopté un large éventail de politiques de relations étrangères, allant de la « mise à l’écart » (一边倒, yībiāndǎo) avec l’Union soviétique dans les années 1950, à la politique d’« intégration dans le monde » (与国际接轨, yǔ guójì jiēguǐ) (ou avec les États-Unis, pour être exact) au tournant du siècle. Cependant, consciemment ou inconsciemment, la Chine s’est systématiquement tournée vers le tiers monde, chaque fois qu’elle a senti que son indépendance et sa souveraineté étaient menacées.

Cette relation avec le tiers monde est le destin historique de la Chine. Aujourd’hui, alors qu’elle devient un pôle majeur dans le monde et fait face à la stratégie hostile d’endiguement de l’hégémonie américaine, la Chine ne peut pas suivre la politique d’alliances poursuivie par les États-Unis et l’Union soviétique pendant la guerre froide. Diviser le monde en blocs antagonistes amènerait l’humanité au bord de la guerre et de la catastrophe mondiale. Au lieu de cela, la Chine devrait continuer à poursuivre une politique étrangère indépendante et non alignée, axée sur le rassemblement des nombreux pays du tiers monde – qui constituent la majorité mondiale – afin de favoriser de nouvelles formes de partenariat, d’établir de nouveaux réseaux multilatéraux et de créer un nouveau système international.

En réfléchissant aux pratiques et aux expériences de la BRI jusqu’à présent et en tenant compte des défis posés par la crise ukrainienne, l’approche de la Chine pour construire un nouveau système international devrait être guidée par les considérations suivantes :

Premièrement, l’orientation de la Chine devrait être fondée sur des intérêts stratégiques plutôt que commerciaux. La Chine ne peut se limiter à exporter sa capacité de production et son capital ou à assurer l’accès des entreprises chinoises aux ressources et aux marchés étrangers, mais doit donner la priorité à ce qui est nécessaire pour assurer la survie stratégique et le développement national. En adoptant cette perspective stratégique, il devient clair que l’approche adoptée par de nombreuses entreprises et gouvernements locaux chinois envers d’autres nations et régions, dans le cadre de la BRI, n’est pas durable, car elle a donné la priorité aux intérêts commerciaux et a eu tendance à ignorer les intérêts politico-stratégiques.

Deuxièmement, la création du nouveau système international exige l’élaboration d’une nouvelle vision, philosophie et idéologie pour guider et inspirer les efforts visant à le construire. À cet égard, les principes de la BRI de « consultation, contribution et bénéfices partagés » (共商共建共享, gòngshāng gòngjiàn gòngxiǎng) sont insuffisants. Alors que les États-Unis rassemblent aujourd’hui le camp occidental sous la bannière de « la démocratie contre l’autoritarisme », la Chine doit clairement lever la bannière de la paix et du développement, unissant et dirigeant le vaste monde en développement, tout en appelant et en persuadant davantage d’États européens de se joindre à cette cause. L’appel mondial du président Xi Jinping à « construire une communauté de destin pour l’humanité » (人类命运共同体, rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ) doit être adapté à la nouvelle situation internationale. Le concept chinois de « prospérité commune et de développement commun » devrait être partagé avec le monde et promu en tant que valeur fondamentale dans l’édification d’un nouveau système international.

Troisièmement, une « Internationale du développement » (发展国际, fāzhǎn guójì) devrait être créée en tant qu’entité institutionnelle pour créer un nouveau système mondial. Contrairement aux mécanismes d’alliance occidentaux, tels que le Groupe des Sept (G7) et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), dominés par une minorité de pays riches, un nouveau système mondial doit répondre à la question fondamentale à laquelle est confrontée la grande majorité du monde : comment les pays en développement peuvent-ils s’organiser plus efficacement selon le principe de non-alignement. Les initiatives mal organisées et non contraignantes, telles que les conférences et les déclarations, sont totalement inadéquates pour cette tâche. Un mécanisme institutionnel tel qu’une « Internationale du développement » devrait être promu et mis en place pour promouvoir une action organisationnelle plus puissante et développer des réseaux de connaissances et de culture, de médias et de communication, de coopération économique, ainsi que d’autres projets. En bref, des formes d’action organisationnelle devraient être établies et expérimentées dans le cadre du mandat de la paix et du développement.

La relation entre les deux systèmes

Construire un nouveau système ne signifie pas abandonner le système actuel.

Au cours des quarante années de réforme et d’ouverture, la direction et l’objectif de la Chine ont été de s’intégrer dans l’ordre international existant. En retard dans l’industrialisation et la modernisation, la Chine n’a eu d’autre choix que d’apprendre des pays occidentaux et d’assimiler leurs connaissances et leur expérience avancées. Rompre avec ce système ramènerait inévitablement la Chine à l’ancienne voie de la politique de la « porte fermée » (闭关锁国, bìguānsuǒguó) des années soixante et soixante-dix, isolant le pays des économies avancées du monde d’aujourd’hui.

À l’heure actuelle, la Chine a parcouru un long chemin sur la voie de la mondialisation et en a bénéficié. La réforme et l’ouverture sont désormais liées aux intérêts fondamentaux du peuple chinois. Pour cette raison, il n’est ni souhaitable ni faisable de renoncer aux avantages découlant de la participation au système actuel.

Mais cela ne nie en rien le besoin urgent de se préparer à la menace d’une alliance occidentale dirigée par les États-Unis qui sabote le système mondial actuel. La mise en place d’un nouveau système international et la participation active au système actuel sont deux processus qui peuvent être menés simultanément sans conflit, dans lesquels les deux systèmes sont destinés à se chevaucher et à s’interconnecter. Lorsque les changements quantitatifs accumulés par le nouveau système commenceront à se transformer en changements qualitatifs, un ordre mondial complètement nouveau émergera naturellement.

source : CEPRID via Histoire et Société