La Chine impériale est à l’offensive

Des pluies et des neiges artificielles sur le Tibet

Le plateau tibétain étant le plus gros pourvoyeur en eau douce d’Asie (les principaux fleuves de la région y prennent leur source), la Chine tente d’y installer le plus grand dispositif d’ensemencement des nuages au monde. A terme, plusieurs dizaines de milliers de « chambres à combustion » (500 sont en test aujourd’hui) utiliseraient le vent pour faire monter des particules d’iodure d’argent dans le ciel et provoquer des précipitations.

Ambition : Faire tomber 10 milliards de m3 d’eau par an (7 % des besoins de la Chine).

Impact probable : Bienfait ou catastrophe écologique ? Aucun consensus scientifique.

Une toile géante tissée en Afrique

En 2015, Pékin a signé un protocole d’accord avec l’Union africaine pour aider à bâtir et à financer un immense maillage d’infrastructures (autoroutes, voies ferrées à grande vitesse, liaisons aériennes) entre les 54 capitales des pays africains. Résultat le plus visible aujourd’hui, 6 200 km de voies ferrées déjà aménagées ou en cours en Afrique orientale et centrale (Soudan, Ethiopie, Kenya, Angola, Nigeria…).

Ambition : Faire de l’Afrique un partenaire privilégié et… redevable.

Impact probable : Economie africaine stimulée, influence des ex-puissances coloniales affaiblie.

Nouveau terrain de jeu, l’Arctique

Satellites d’observation braqués sur la région, missions d’exploration scientifique, investissements dans des exploitations de gaz… la Chine avance ses pions dans le cercle polaire arctique. En effet, elle mise sur le développement de la nouvelle route maritime du Nord-Est (pour gagner 15 à 20 jours de transport) et compte sur le réchauffement climatique pour que s’ouvre une route transpolaire encore plus courte.

Ambition : Se garantir l’accès aux matières premières présentes dans la zone, accélérer les temps de transport des marchandises

Impact probable : Accroissement des rivalités avec les Occidentaux, risque écologique.

Des routes de la soie à grande vitesse

Lancé en 2013, un tentaculaire réseau d’infrastructures (autoroutes, ports, voies ferrées, ponts, pipelines, télécoms…) est en train de voir le jour en Asie et en Asie centrale. Déjà rejoint par 71 pays, ce chantier titanesque devrait s’étendre jusqu’aux continents européens et africains. Coût total estimé : au moins 1 000 milliards de dollars.

Ambition : Diviser par deux ou trois les temps de transport pour l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

Impact probable : Equilibres économiques et géopolitiques mondiaux bouleversés (hausse de l’influence chinoise, essor de l’Asie centrale…), risques écologiques.

Haro sur le plus long fleuve d’Asie

La Chine a déjà construit dix barrages (d’une capacité totale de 20 gigawatts) sur la portion chinoise du Mékong. Et elle en prévoirait neuf autres. En aval, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam s’inquiètent de la raréfaction des poissons et de l’appauvrissement des terres (qui ne reçoivent plus les sédiments du fleuve), donc de la sécurité alimentaire des 60 millions de paysans vivant de pêche et de culture sur les rives du Mékong et de ses affluents.

Ambition : Fournir de l’électricité aux mégapoles et aux usines de l’est de la Chine.

Impact probable : Crise écologique et alimentaire, tensions avec l’Asie du Sud-Est.

Une armada de centrales nucléaires flottantes

Le premier des vingt réacteurs atomiques installés sur cargo que la Chine projette de faire circuler en mer de Chine méridionale devrait être opérationnel d’ici à 2020. Une zone sujette aux typhons, où transite un tiers du commerce maritime mondial… Et sous haute surveillance des marines américaines, philippines et vietnamiennes, en raison de conflits territoriaux sur les îles Spratleys et Paracels.

Ambition : Alimenter en l’électricité les îlots transformés en bases militaires et les plateformes pétrolières chinoises de la zone.

Impact probable : Tensions militaires locales exacerbées, risque écologique.

Un nouveau détroit en Thaïlande

Percer un canal de 135 km au travers de l’isthme de Kra, qui sépare la Thaïlande de la Malaisie, une idée folle ? Des entrepreneurs chinois la promeuvent pourtant, car elle raccourcirait de 1 200 km la route maritime entre la mer de Chine méridionale et l’océan Indien, par laquelle transitent 80 % des importations chinoises de pétrole. Coût : environ 24 milliards d’euros.

Ambition : Accélérer les temps de transport, court-circuiter le détroit de Malacca, saturé et contrôlé par la marine américaine.

Impact probable : Trafic maritime mondial fluidifié, perte d’influence pour Singapour, tensions politiques (zone frontalière instable).

Objectif Mars !

La Chine l’a montré avec sa sonde Chang’e 4 envoyée sur la face cachée de la Lune début 2019 : elle n’en est plus à rattraper son retard sur les Américains et les Russes, elle veut gagner la bataille de l’espace. Mieux, son regard s’est déjà fixé sur Mars. Son objectif ? Préparer la voie à une base permanente : envoi d’un premier robot Rover dès 2020, missions de collecte d’échantillons (sol, rochers…) entre 2025-2030, enfin mission d’astronautes dans les années 2030.

Ambition : Coloniser la planète Mars et y chercher des matières premières.

Impact probable : La Chine pourrait surpasser les autres puissances spatiales.

Des panneaux solaires géants dans l’espace

Depuis 2008, les scientifiques chinois planchent sur une technologie permettant de capter de l’énergie solaire à partir d’une station orbitale, et de l’envoyer en continu sur la Terre. Les défis à relever sont nombreux, à commencer par le lancement d’un satellite de plus de cinq tonnes dans l’espace. Mais l’idée est loin d’être farfelue : Américains, Russes et Japonais travaillent sur des projets similaires qui, s’ils fonctionnent, fourniraient à la planète une énergie inépuisable.

Ambition : Envoyer une station solaire orbitale d’ici à 2050.

Impact probable : Révolution énergétique mondiale, réduction de l’effet de serre.

Les rois des télécoms

Pas de 4G sans eux ! En matière d’équipements de télécommunication, les groupes chinois ont distancé leurs concurrents occidentaux. Et comptent bien faire de même pour la future 5G. Inquiets de voir ce secteur hautement sensible dominé par des entreprises proches du pouvoir chinois, les Etats-Unis comptent les exclure du marché de la 5G et incitent leurs alliés à en faire autant.

Ambition : Dominer la téléphonie du futur.

Impact probable : Guerre froide digitale : le monde se scinderait en deux, d’une part les Etats riches refusant la technologie chinoise, de l’autre les pays en développement, l’acceptant pour des raisons budgétaires ou politiques.

Un “monde en cartes” de Stéphanie Ollivier (texte) et Emmanuel Vire (cartographie) paru dans le magazine GEO de mars 2019 (n°481, Corée)

