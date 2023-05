300 000 milliards de dollars: voici le montant des dettes publiques et privées dans le monde!

La question fait actuellement l’objet d’une bataille politique intense entre Républicains et Démocrates : le président Joe Biden souhaite relever le plafond de la dette sans conditions, tandis que la majorité républicaine à la Chambre des représentants souhaite conditionner cette modification à des coupes dans les dépenses publiques.

Mais la hausse de la dette publique ne concerne pas exclusivement les pays développés. D’après les données du FMI, l’endettement de la sphère publique chinoise est passé d’un peu plus de 20 % du PIB en 1995 à plus de 70 % en 2019. Et la multiplication en chiffres absolus est bien plus élevée compte tenu de la forte croissance économique du pays sur la période.

La dette comme levier pour la Chine en Afrique