Les États-Unis se retirent peu à peu du bourbier ukrainien ou ils n’ont plus rien à gagner. Les vassaux européens qui se font refiler la « patate chaude » et le fardeau financier de cette guerre perdue prennent la pose « souverainiste » des soldats européens pour la « paix » au coeur de la souricière ukrainienne. Le prolétariat européen n’a que mépris pour cet agiotage guerrier dont on lui demandera tantôt de jouer la chaire à canon. Non à la guerre impérialiste! Oui à la guerre de classe contre les larbins politiciens et leurs États des riches!