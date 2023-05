L’état réel de l’économie capitaliste…le modèle français… ils mentent depuis toujours!

Une heure d’exposé magistral levant le voile sur les mensonges statistiques des économistes bourgeois qui ont vocation à dissimuler l’effondrement du mode de production mondialisé. En effet madame Tatiana Ventôse, économistes et larbins politiciens mentent depuis plus de 50 ans. Bravo pour vos investigations jusqu’au coeur de la bête. Oui, en effet, il faudra un immense chamboulement de ce système décadent – de cet ordre social capitaliste – de ce mode de production moribond. L’effondrement de cet ordre social ne s’explique pas par une fraude statistique ou par la trahison de la « nation » par ses pairs milliardaires. Cet effondrement que vous démasquez s’explique par les lois et les règles de fonctionnement de ce mode de production. Non, madame Ventôse, les milliardaires français n’ont pas trahi la France, ils se sont soumis aux lois et aux règles mondiales de fonctionnement du mode de production capitaliste comme tous les riches de chaque pays dans le monde entier. Le nationalisme est périmé dans cette économie mondialisée. Les riches français ont fait ce qu’il fallait pour accumuler du capital, ce qui constitue leur mission de classe, et comme les riches des autres États-nations concurrentes ils atteignent aujourd’hui la limite des capacités du système moribond. La tricherie du PIB n’est qu’une fallacieuse illusion servant à masquer ce désastre mondialisé. La fraude statistique n’explique pas la débandade du capital, elle en masque les contours que vous avez si bien décrits. L’ordre social capitaliste a atteint sa limite de développement impérialiste madame Ventôse…et non, la « démondialisation » n’est pas une option puisqu’elle irait à l’encontre des lois et règles d’accumulation-monopolisation du capital. Malheureusement votre étude magistrale se fourvoie en espérant revenir en arrière dans le marécage du nationalisme désuet. Désormais, deux forces mondiales immenses se dressent l’une face à l’autre comme le démontre votre exposé…La force bancal du grand capital mondial, qui dissimule sa faillite, confronte la force émergente du prolétariat international (capital contre travail). L’avenir de l’humanité se joue entre ces deux hyper-puissances…et malheureusement, dans ce combat à finir, je ne crois pas que le prolétariat fera l’économie d’une 3e guerre mondiale génocidaire que le Grand capital prépare frénétiquement. Sans vergogne le Grand capital appel à « l’économie de guerre » en Europe – les 7 du quebec