Les commandes industrielles allemandes chutent, augmentant le risque de récession en Europe

Les commandes industrielles allemandes ont le plus chuté depuis la pandémie, le secteur manufacturier continuant de se porter moins bien que d’autres parties de la plus grande économie d’Europe.

La demande a diminué de 10,7% en mars, plus qu’estimé par un seul économiste dans un sondage Bloomberg qui prévoyait une baisse de 2,3%. La baisse a été particulièrement prononcée dans l’industrie automobile et des pièces automobiles.

Les fabricants ont compté sur un important coussin de commandes pour soutenir la production alors que les goulots d’étranglement apparus pendant la pandémie de Covid disparaissent. Les services se sont améliorés récemment dans un contexte de forte demande de la part des consommateurs.

Il semble que les hausses rapides des taux d’intérêt dans le monde pèsent sur la demande de biens industriels allemands, a déclaré Ralph Solveen, économiste chez Commerzbank AG, ajoutant que la production souffrira de la réduction de l’arriéré de travail.

« Cela va clairement à l’encontre du rebond économique que de nombreuses prévisions prévoient pour le second semestre », a-t-il déclaré dans une note à ses clients. « Au contraire, le risque de récession augmente. »

L’Allemagne a évité une récession au cours de l’hiver, bien que la stagnation de la production au premier trimestre ait déçu les économistes qui avaient anticipé un rebond.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a également déclaré jeudi que « les perspectives se détériorent » pour les fabricants de la zone euro dans un contexte de « divergence entre les secteurs de l’économie ».

Cela concorde avec les enquêtes de S & P Global, qui ont montré une accélération de l’activité dans le secteur des services en Allemagne, tandis que les usines ont ralenti en raison de la baisse de la demande.

BMW AG a averti jeudi que les perspectives économiques et politiques mondiales restaient incertaines et tendues. Ce point de vue a récemment trouvé un écho dans l’ensemble de l’industrie par des concurrents tels que Volkswagen AG et Mercedes-Benz Group AG.

— Avec l’aide de Joel Rinneby et Kristian Siedenburg